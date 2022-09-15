Сара Джессика Паркер
«Кавабанга!»: сестры Сандерсон летят по ночному небу в новом отрывке из «Фокуса-покуса 2»
Ведьмы не отстают от технологического прогресса, используя вместо метел нечто поинтересней.15 сен 2022 15:50
Во втором сезоне «И просто так» история Саманты продолжится без Ким Кэтролл
Пусть актриса покончила с «Сексом в большом городе», ее героиня заочно остается одним из действующих лиц.9 июн 2022 19:49
Сара Джессика Паркер обещает, что в «Фокус-покусе 2» будет немало музыкальных номеров
По ее словам, воссоединение вышло забавным.19 фев 2022 10:14
Синтия Никсон рассказала, что в «И просто так» любовным интересом Миранды могла стать женщина
Актриса сочла такой расклад отталкивающим.7 фев 2022 11:02
Синтия Никсон объяснила, почему ей не хотелось сниматься в продолжении «Секса в большом городе»
Коллега по сериалу Сара Джессика Паркер убедила актрису вернуться к роли Миранды Хоббс.29 дек 2021 14:45
Старость на фото не скрыть: как изменились звезды «Секса в большом городе» за 23 года
Разница на фото с красной дорожки в 1998 и в 2021 году бросается в глаза.9 дек 2021 17:00
Виторгана сравнили с Мистером Бигом из «Секса в большом городе»: «Такая манкость»
Актер покорил зрительниц в новом интервью.8 дек 2021 07:00
Шоураннер «Секса в большом городе» опроверг предположение о смерти Саманты
Создатели сериала более творчески подойдут к вопросу объяснения отсутствия оригинальных персонажей в продолжении.6 дек 2021 11:58
Почему новый «Секс в большом городе» разочарует фанатов: отвечает кинокритик
«Секс в большом городе» возвращается на экраны.26 ноя 2021 15:46
Актриса Юлия Меньшова призналась, что ее редко узнают на улице
В декабре артистка пересаживается на метро.18 ноя 2021 14:15
Звезда продолжения «Секса в большом городе» обещает, что ее героиня не станет заменой Саманты
Шоураннеры задумали нечто более интересное.1 ноя 2021 16:06
«Послали вслед за Самантой»: продолжение «Секса в большом городе» лишится мистера Бига
Весной 2021 года начались съемки продолжения известного американского сериала.24 окт 2021 12:00
10 ярких нарядов из сериалов нулевых, которые задали моду на десятилетия вперед
Многие вспоминают нулевые с особой теплотой и не зря.8 окт 2021 16:30
Умер актер Уилли Гарсон, известный по роли Стэнфорда Блэтча в «Сексе в большом городе»
Соболезнования выражают близкие и друзья звезды.22 сен 2021 16:14
Возобновление «Секса в большом городе»: Сара Джессика Паркер выложила фото в честь первой читки сценария
Троица нью-йоркских модниц снова вместе.14 июн 2021 15:08
Четверо ветеранов «Секса в большом городе» вернутся к своим ролям в возрождении сериала
Становится все интереснее.10 июн 2021 15:40
Крис Нот вернется к роли Мистера Бига в сиквеле «Секса в большом городе»
Продолжение начнут снимать для HBO Max уже этим летом27 май 2021 14:29
Дизайнер по костюмам «Секса в большом городе» ответила, почему осталась в стороне от возрождения сериала
Она слишком занята работой над другим шоу.26 май 2021 16:33
В возрождении «Секса в большом городе» в число ключевых персонажей войдут женщины разных рас
Главные героини расширят свой круг общения.6 май 2021 17:03
«Возбуждает меня»: бывшая Чарли Шина прозвала его «Мистер большой»
Солейл Мун Фрай выпустила документальный фильм о себе.17 мар 2021 14:04
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