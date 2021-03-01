Все новости Саша Барон Коэн

Саша Барон Коэн

Звезды в соцсетях
Кейли Куоко посмеялась над своим поражением на «Золотом глобусе — 2021»
Знаменитость уступила победу Кэтрин О’Харе.
Кино
Режиссер Джейсон Уолинер надеется однажды выпустить расширенную версию «Бората 2»
По его словам, сотни часов отснятого материала пришлось урезать до 96 минут, так что за кадром осталось много интересного.
Звезды
Звезда «Бората» Мария Бакалова прокомментировала скандальную сцену с Руди Джулиани
Болгарская актриса благодарна Саше Барону Коэну за своевременное появление.
Кино
Восходящая звезда Голливуда: кто такая Мария Бакалова из «Бората 2»
Для болгарской актрисы участие в черной комедии Саши Барона Коэна может стать трамплином в мир большого кино.
Кино
Саша Барон Коэн мог сыграть в провальных «Новых Мутантах»
Создатели ленты мечтали, чтобы актер озвучил Чернокнижника/Варлока.
Кино
Ждем сиквел? Саша Барон Коэн засветился в образе Бората
Пользователи Сети предположили, что актер повторит роль культового персонажа из фильма 2006 года.
Кино
Кенан Томпсон, Элли Маки и Крис Парнелл пополнили каст ремейка «Один дома» Disney+
Классическая франшиза получит второе рождение.
ТВ и сериалы
HBO продлил «Умерь свой энтузиазм» на 11-й сезон
Шоуранер и главный герой Ларри Дэвид уже приступил к написанию сценария. 
Кино
Эмма Робертс и Джейк Уайтхолл объединятся в фантастической комедии «Роботы»
Режиссером проекта выступит сценарист фильмов «Борат» и «Бруно».
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