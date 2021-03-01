Саша Барон Коэн
Кейли Куоко посмеялась над своим поражением на «Золотом глобусе — 2021»
Знаменитость уступила победу Кэтрин О’Харе.1 мар 2021 11:43
Режиссер Джейсон Уолинер надеется однажды выпустить расширенную версию «Бората 2»
По его словам, сотни часов отснятого материала пришлось урезать до 96 минут, так что за кадром осталось много интересного.23 дек 2020 17:19
Звезда «Бората» Мария Бакалова прокомментировала скандальную сцену с Руди Джулиани
Болгарская актриса благодарна Саше Барону Коэну за своевременное появление.12 ноя 2020 15:46
Восходящая звезда Голливуда: кто такая Мария Бакалова из «Бората 2»
Для болгарской актрисы участие в черной комедии Саши Барона Коэна может стать трамплином в мир большого кино.2 ноя 2020 16:08
Саша Барон Коэн мог сыграть в провальных «Новых Мутантах»
Создатели ленты мечтали, чтобы актер озвучил Чернокнижника/Варлока.31 авг 2020 13:43
Ждем сиквел? Саша Барон Коэн засветился в образе Бората
Пользователи Сети предположили, что актер повторит роль культового персонажа из фильма 2006 года.20 авг 2020 15:10
Кенан Томпсон, Элли Маки и Крис Парнелл пополнили каст ремейка «Один дома» Disney+
Классическая франшиза получит второе рождение.16 июл 2020 10:06
HBO продлил «Умерь свой энтузиазм» на 11-й сезон
Шоуранер и главный герой Ларри Дэвид уже приступил к написанию сценария.1 июл 2020 16:18
Эмма Робертс и Джейк Уайтхолл объединятся в фантастической комедии «Роботы»
Режиссером проекта выступит сценарист фильмов «Борат» и «Бруно».28 июн 2020 18:12
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