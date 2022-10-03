Сергей Бурунов — один из самых узнаваемых российских актеров. Очень яркие образы, которые актер создает на экране, быстро и надолго запоминаются зрителям. Удивительно, что будущая звезда даже не думал об актерской карьере — он мечтал стать летчиком.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Сергей Бурунов родился 6 марта 1977 года в семье москвичей. Родители артиста были далеки от актерской среды, отец был электротехником, а мать трудилась медсестрой. Семейство жило неподалеку от аэропорта Домодедово, и Сергей с детства провожал глазами самолеты, а потом решил, что хочет работать именно там, в небе.

В школе будущий актер увлекался восточными единоборствами и занимался в аэроклубе. В 16 лет Бурунов прошел курс летной эксплуатации тренировочного самолета «ЯК-52» и окончательно утвердился в планах на будущее.

Получив аттестат, Сергей поступил в Качинское военное авиационное училище в Волгограде.

Но учеба показала изнанку профессии военного летчика, о которой Бурунов ничего не знал. Он стал все чаще пропускать лекции и заниматься подготовкой номеров для студенческого КВН и межвузовских конкурсов. И не удивился, когда ситуация стала неразрешимой, - Сергей написал рапорт об отчислении.

В 1997 году он вернулся в Москву, пытался подрабатывать, а потом вспомнил о разговоре с приятелем, который в шутку предложил Бурунову стать артистом. В Щукинском училище, как и в МХАТе, будущей знаменитости отказали, но приняли в цирковое училище. А на следующий год Сергей попробовал еще раз и стал студентом Щукинского училища. Отец помог заплатить за учебу.

Фильмы и сериалы с Сергеем Буруновым в главной роли

Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"

Получив диплом, Сергей на какое-то время оказался без работы, пока оценивший его талант пародиста Александр Ширвиндт не принял актера в труппу Театра сатиры.

Кинодебют Бурунова случился в 2002 году в сериале «Кодекс чести», после которого ему то и дело стали предлагать роли, но только второго плана. В 2009 году были главные роли в сериалах «Отблески» и «Без права на ошибку», после которых Сергей приглашали во все более масштабные проекты. А после шоу «Большая разница» и «Повтори!» Серея стали узнавать на улице, а режиссеры старались использовать его комедийный талант.

Настоящая известность и народная любовь пришли к Бурунову после роли Владимира Яковлева в сериале «Полицейский с Рублевки».

В 2017 году у актеры было сразу несколько крупных проектов, в том числе роль Водяного в «Последнем богатыре», Антона в «Ивановы-Ивановы», робота Сырника в научно-фантастической «Лачуге должника».

В 2019 год стартовал сериал «Мылодрама», в котором Сергей сыграл автозаправщика, внезапно ставшего главой телеканала, а следом и триллер «Содержанки», в котором Бурунов сыграл одну из ведущих ролей. Готовятся к выходу картины «Родные», «Последний богатырь: Корень зла», «Копы мечты».

Сергей много работает над озвучкой фильмов: его голосом говорят в русском дубляже герои Леонардо Ди Каприо, Дэнни Де Вито, Джерарда Батлера, Тима Рота, Джонни Деппа и других.

Песни Сергея Бурунова

Музыкальный номер в фильме «Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел» получил неожиданное продолжение, когда актер снял комедийное видео на хит 90-х «Музыка нас связала». Ролик стал весьма популярен в сети и набрал уже 3 миллиона просмотров.

Сергей периодически появляется в музыкальных клипах. Недавно он исполнил роль генерала для видео группы «Би-2» на песню «Философский камень».

Личная жизнь, семья, жена и дети

Бурунов пользуется симпатиями у женщин, но в последнее время он, по собственным словам, был слишком сосредоточен на карьере, чтобы заводить серьезные отношения. К тому же, актер четко разделил работу и личную жизнь, и говорит о второй неохотно.

Друзья и коллеги рассказали, что актер нашел свою вторую половину и даже задумал жениться, но планирует устроить тихое семейное торжество. Он даже не представил партнерам по площадке свою избранницу.

Сам Сергей на вопросы о личной жизни говорит, что хочет иметь семью и детей, но пока на это нет времени из-за плотного съемочного графика.

Инстаграм

В личном блоге актер пишет в основном о творчестве. На странице Бурунова в Instagram много закадровых фотографий и снимков, сделанных во время встреч с друзьями и коллегами. Несмотря на плотный график Сергей старается находить время для помощи другим. Недавно он вместе с другими звездами российского шоу-бизнеса принял участие в проекте в поддержку благотворительных фондов.

На днях актер похвастался, что для его творческой деятельности карантин закончился: стартовала работа над полнометражным фильмом «Родные», выход которого планировался на 2020 год.