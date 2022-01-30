Сергей Глушко
Тарзан опозорил Наташу Королеву в магазине в США: видео
Сергей Глушко пугал нарушителей масочного режима.30 янв 2022 17:00
Выпьем за любовь: главные женщины в жизни Николаева и почему от него ушла Королева
Сегодня прославленный композитор Игорь Николаев отмечает 62-летие.17 янв 2022 11:00
Наташа Королева показала, как худеет в танце с мужем
Супруги находятся в Майами.16 янв 2022 13:00
Наташу Королеву и Тарзана обвинили в неестественности: «Такие фальшивые»
Подписчикам не понравились зубы звезд.8 дек 2021 12:35
Раскрыто, почему Тарзан запрещает сыну жениться на стриптизерше: «Как никто знает этот мир»
Глушко знает, чем заканчиваются безобидные танцы.1 дек 2021 14:33
Внешность Тарзана вызвала оторопь: «Бабушка на вахте в обкомовском доме»
Тарзан признался, что его любимое блюдо — это пельмени.28 ноя 2021 13:00
«Уже не тот»: постаревшего Тарзана не узнали в сети
Танцор заметно раздобрел.25 ноя 2021 08:49
«Черный пиар»: Тарзан мог добровольно слить в сеть «порочащие честь» материалы
Антонина Саввидес признана виновной за вымогательство 2 млн рублей.21 окт 2021 08:46
Продажа яйцеклетки, друг-гей и 175 миллионов: история внебрачной дочери Королевой
У певицы есть дочь от другого мужчины, о чем не знал ее законный супруг.20 сен 2021 12:15
«Случайно не Игорь Николаев?»: незнакомец предложил миллион за портрет Королевой
Певица похвасталась дорогим подарком от мужа.24 авг 2021 13:20
«Спасательницы Малибу отдыхают»: Маша Горбань показала округлые формы в глубоком вырезе купальника
Знаменитость взбудоражила поклонников архивными кадрами.17 фев 2021 15:38
«Жаль, что это показуха»: фанаты не поверили в искренность Королевой и Тарзана на чувственном видео
Звездные супруги не смогли убедить поклонников.15 фев 2021 15:00
«Когда тебе сто лет, а мерещится, что пятнадцать»: фанаты высмеяли фото 75-летней тещи Глушко
Людмила Порывай удивила нереальной моложавостью в платье из розового фатина.12 фев 2021 15:15
«Основатель и предводитель»: 50-летний Тарзан принимает поздравления с Днем стриптиза
Сергей Глушко взбудоражил фанаток смелым фото.10 фев 2021 17:57
«Пусть этим занимаются правоохранительные органы»: Королева назвала покаяние «любовницы» Тарзана «крокодильими слезами»
Жена Тарзана не верит слезливым признаниям соперницы.28 янв 2021 13:11
Косметики — ноль: в сеть попало фото 47-летней Королевой и 50-летнего Тарзана без фотошопа и ретуши
Фанатов удивили «честные» снимки звездной пары.19 янв 2021 11:11
«Огороженная территория»: Наташа Королева о гигиене в племени аборигенов в Танзании
Королева рассказала подписчикам об условиях проживания аборигенов.14 янв 2021 14:07
«Он без нее пропадет»: фанаты не в восторге от воссоединения Королевой с Тарзаном
По мнению поклонников, стриптизер не искренне раскаялся в своей измене.12 янв 2021 08:50
«Надеюсь, ты не на надгробие чье-то уселся»: подписчики раскритиковали фото Тарзана из Танзании
Пользователи сети сравнили артиста со сказочной няней.30 ноя 2020 16:15
«Тарзан еще ого-го!»: 50-летный Сергей Глушко заткнул за пояс 35-летнего Романа Курцына
Звезды померились объемом бицепсов17 сен 2020 11:19
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