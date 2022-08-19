Все новости Ума Турман

Ума Турман

Кино
Мишель Йео рассказала, почему Квентин Тарантино не пригласил ее сняться в «Убить Билла»
Звезде «Всё везде и сразу» пришлось задать знаменитому режиссеру вопрос напрямую, чтобы получить ответ.
Кино
Майя Хоук получила роль в байопике «Бернстайн»
Звезда «Очень странных дел» сыграет дочь заглавного героя.
Кино
Майя Хоук ответила, согласится ли она сыграть повзрослевшую Биби в «Убить Билла 3»
Квентину Тарантино стоит сделать лишь один звонок. 
Звезды в соцсетях
«И танцевать с Траволтой»: Лизу Арзамасову в необычном образе сравнили с Умой Турман из «Криминального чтива»
Актриса вспомнила старый спектакль.
Мода и красота
«Наша Ума Турман»: Янина Студилина в образе из «Криминального чтива» взбудоражила фанатов
Актриса решила попробовать себя в танцевальном направлении.
Кино
За съемки в «Бэтмене и Робине» Арнольд Шварценеггер заработал больше Джорджа Клуни
«Последний киногерой» получил 25 млн долларов за роль мистера Фриза.
Кино
Зендая ответила на слухи об участии в «Убить Билла 3»
Ранее актриса Вивика Фокс предположила, что молодая звезда органично бы смотрелась в истории мести в триквеле Тарантино.
Кино
Звезда «Убить Билла» Вивика Фокс предложила идею для третьего фильма
Актриса считает, что дочь ее персонажа может стать центральной героиней триквела. 
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