Все новости Валерия Куденкова

Валерия Куденкова

Звезды
Шеф-повар Ивлев осадил хейтеров, набросившихся на его беременную молодую жену
Константин Ивлев призвал хейтеров подумать о своей карме.
Звезды
«Спасибо, любимая»: шеф-повар Ивлев сообщил о беременности молодой возлюбленной
Константин Ивлев в третий раз станет отцом.
Звезды
«Влюбляйтесь!»: Константин Ивлев раскрыл секрет своего похудения
Ивлев влюбился в молодую жену.
Звезды в соцсетях
«Девицы с ума сходят»: шеф Ивлев женился на молодой избраннице в День всех влюбленных
Торжество в честь бракосочетания состоится в марте.
Звезды
«Будет нескромно»: Константин Ивлев устраивает роскошную свадьбу в День влюбленных
Шеф-повар потратит на торжество в казачьем стиле несколько миллионов рублей.
Мода и красота
«Я была такой»: невеста Константина Ивлева показала фото до пластики носа
Возлюбленная главного ТВ-повара призналась в ринопластике.
Звезды в соцсетях
«Это ее грязь, она меня не касается»: невеста Ивлева высказала мнение о бывшей жене телеведущего
Валерия Куденкова парировала выпады в свой адрес.
Звезды
Красотка в бикини: Константин Ивлев назвал свою невесту в пикантном купальнике цыганкой
Шеф-повар «Адской кухни» сравнил свою избранницу с цыганкой.
Звезды в соцсетях
«Сколько страсти, любви и нежности»: Ивлев и его молодая невеста в мини-платье без бра показали смелое видео
Видео анонсирует новогоднюю фотосессию шеф-повара.
Звезды
«Какой соблазн!»: невеста Ивлева похвасталась стройными ногами после душа
Фанаты оценили выбор известного ТВ-шефа.
Звезды
«Просто соблазнительница»: невеста Ивлева подразнила поклонников пикантным фото в боди
Модель раскрыла секрет своей счастливой жизни.
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории