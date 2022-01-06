Звезды Шеф-повар Ивлев осадил хейтеров, набросившихся на его беременную молодую жену Константин Ивлев призвал хейтеров подумать о своей карме. 6 янв 2022 12:08

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Мода и красота «Я была такой»: невеста Константина Ивлева показала фото до пластики носа Возлюбленная главного ТВ-повара призналась в ринопластике. 28 янв 2021 09:24

Звезды в соцсетях «Это ее грязь, она меня не касается»: невеста Ивлева высказала мнение о бывшей жене телеведущего Валерия Куденкова парировала выпады в свой адрес. 14 янв 2021 08:09

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Звезды в соцсетях «Сколько страсти, любви и нежности»: Ивлев и его молодая невеста в мини-платье без бра показали смелое видео Видео анонсирует новогоднюю фотосессию шеф-повара. 29 дек 2020 11:34

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