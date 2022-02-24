Все новости Юлия Проскурякова

Юлия Проскурякова

Звезды
«Остыл»: вот за что жалеют жену Игоря Николаева Юлию Проскурякову
В сети считают, что Николаев не может забыть Королеву.
Звезды
Выпьем за любовь: главные женщины в жизни Николаева и почему от него ушла Королева
Сегодня прославленный композитор Игорь Николаев отмечает 62-летие.
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Стареющую Аллу Пугачеву выдала одна деталь
В сети решили, что Примадонна «не спала трое суток».
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Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала о своей болезни
2022 год начался с болезней у многих знаменитостей.
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«Благодаря связям Николаева»: Проскурякова возмутила россиян всего одним поступком
Пользователи сети назвали Юлию неинтересной и бесталанной.
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Найдено объяснение быстрому старению молодых возлюбленных пожилых звезд
Александр Цекало похорошел рядом с 30-летней Дариной Эрвин.
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Редкое фото красавицы-дочери Николаева и Проскуряковой произвело фурор в сети
Дочь от третьей жены композитора Игоря Николаева отпраздновала день рождения.
Мода и красота
От копии Джонни Деппа до роковой блондинки: стилист оценила преображение звезд
Эксперт прокомментировала образы Асмус, Билана, Проскуряковой и других.  
Звезды в соцсетях
«Я — глазами мужа»: 38-летняя жена Игоря Николаева «честно» показала фигуру в бикини
Юлия Проскурякова отдыхает с композитором во Флориде.
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«Годы тренировок и никакого мошенничества»: Галкин показал мастер-класс по открыванию шампанского
Шоумен показал свое мастерство.
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«Я просто очень похожа на Ирину Муравьеву»: жену Николаева в театральном образе не узнали фанаты
Молодая жена Николаева заметно прибавила в возрасте и весе.
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«До мастера спорта недалеко»: молодая жена Игоря Николаева показала умение владеть шпагой
Знаменитость занимается фехтованием.
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