Юлия Проскурякова
«Остыл»: вот за что жалеют жену Игоря Николаева Юлию Проскурякову
В сети считают, что Николаев не может забыть Королеву.24 фев 2022 11:00
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Сегодня прославленный композитор Игорь Николаев отмечает 62-летие.17 янв 2022 11:00
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В сети решили, что Примадонна «не спала трое суток».12 янв 2022 16:00
Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала о своей болезни
2022 год начался с болезней у многих знаменитостей.11 янв 2022 13:37
«Благодаря связям Николаева»: Проскурякова возмутила россиян всего одним поступком
Пользователи сети назвали Юлию неинтересной и бесталанной.28 дек 2021 09:36
Найдено объяснение быстрому старению молодых возлюбленных пожилых звезд
Александр Цекало похорошел рядом с 30-летней Дариной Эрвин.24 дек 2021 15:50
Редкое фото красавицы-дочери Николаева и Проскуряковой произвело фурор в сети
Дочь от третьей жены композитора Игоря Николаева отпраздновала день рождения.23 окт 2021 09:30
От копии Джонни Деппа до роковой блондинки: стилист оценила преображение звезд
Эксперт прокомментировала образы Асмус, Билана, Проскуряковой и других.27 авг 2021 15:00
«Я — глазами мужа»: 38-летняя жена Игоря Николаева «честно» показала фигуру в бикини
Юлия Проскурякова отдыхает с композитором во Флориде.26 янв 2021 15:01
«Годы тренировок и никакого мошенничества»: Галкин показал мастер-класс по открыванию шампанского
Шоумен показал свое мастерство.25 янв 2021 03:34
«Я просто очень похожа на Ирину Муравьеву»: жену Николаева в театральном образе не узнали фанаты
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