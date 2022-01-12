Маргарита Крайнюкова

Что такое гипеорпека и почему она может изломать жизнь детей.

Психолог предупредила о непредсказуемых последствиях гиперопеки над ребенком: «Депрессия и панические атаки»

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23 дек 2021 14:20