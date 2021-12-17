Алан Басиев пришел в блогинг совсем недавно, бросив успешную карьеру. Но его аккаунты уже очень популярны и насчитывают сотни тысяч подписчиков.

Биография, национальность

Алан родился 26 сентября 1992 года в Осетии. Он прилежно учился и после школы поступил в университет. Басиев никогда не мечтал стать блогером и завлекать подписчиков веселыми видео, решение пришло спонтанно.

Осенью 2019 года Алан вместе с будущей супругой появился в шоу Регины Тодоренко. Тогда зрители запомнили его как спокойного и интеллигентного мужчину с хорошим чувством юмора.

Он не мешал своей возлюбленной блистать на экране, поддерживая ее шутки и осыпая комплиментами.

Родители Алана Басиева

О детстве и юности блогера практически ничего не известно, потому что Алан принципиально не рассказывает о своем прошлом. Алан стал публичным человеком после знакомства с женой, известным блогером и юмористкой Идой Галич. Он горд женой и сыном, часто хвастается ими перед поклонниками, но о родителям или других родственниках предпочитает молчать.

Чем занимается Алан Басиев

В университете Басиев получил диплом экономиста, с которым сумел устроиться на должность государственной службы. Он зарекомендовал себя как отличный специалист, но работа не приносила ему радости, и Басиев решил попробовать силы в совершенно другой сфере. Он оставил офис и занялся фотографией, и постепенно у него появились свои клиенты, а вскоре и свой бизнес.

Энергия супруги заразила и Алана, и он начал сниматься в юмористических роликах вместе с женой.

Инстаграм

Вскоре Алан зарегистрировал свой канал в Instagram (https://www.instagram.com/flo_rida) и стал делать собственный контент, например, приглашал Иду записывать короткие смешны видео, вайны. Особой популярностью пользовались ролики из рубрики «Не каблук» о мягкотелом персонаже. Герой этих видео во всем слушался жену и не решался даже словом ей перечить.

Теперь на странице Басиева все чаще можно увидеть личные фотографии и короткие видео с женой и сыном. По снимкам видно, как их семейство счастливо вместе, как Алан и Ида любят друг друга и сынишку. Обаяние Алана и его актерский талант привлекли к его аккаунту уже 531 тысячу человек.

В 2020 году чета блогеров запустила проект «Такие родители», который сочетает в себе юмор и полезные советы. Кроме веселых сценок и жизни молодых родителей, супруги записывают ролики с советами и ценной информацией для тех, чья семья недавно стала больше.

Алан Басиев и Ида Галич

Алан и Ида познакомились в ночном клубе, но не попивая коктейли рядом, а стоя в очереди в туалет. Известная блогер попросила вынести ей салфетки, и ее простота и обаяние покорили Басиева. В тот момент он даже не знал, что его новая знакомая – звезда, потому что не интересовался соцсетями. Они разговорились, решили встретиться еще раз, а через три недели после начала отношений Ида и Алан уже жили вместе.

Вскоре молодые люди поняли, что хотят провести вместе всю жизнь, и решили пожениться.

Алан сделал Иде предложение на острове Бали, и в мае 2018 года влюбленные поженились в Таганском загсе Москвы. На церемонию и ужин после нее молодожены пригласили только самых близких. Настоящее торжество состоялось на следующий день и было очень пышным. 300 гостей, 4 наряда для молодой жены – пара не отказывала себе ни в чем.

Вскоре после свадьбы в сети появились слухи, что молодожены разругались из-за неравных доходов и готовы расстаться. Алан и Ида даже месяц прожили отдельно друг от друга, но сумели уладить разногласия. А в августе 2019 года стало известно, что звезда Интернета ждет ребенка. В феврале 2020 Ида родила сына, которому дали имя Леон.