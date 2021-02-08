Александр Колтовой
«Редкой красоты девочка»: Ларису Гузееву восхитила 2-летняя дочь Леры Кудрявцевой
Ведущая вышла на прогулку с дочкой после травмы спины.8 фев 2021 13:28
«У меня будет миротворческая миссия»: Антон Привольнов высказался о работе в шоу «Звезды сошлись»
Ведущий оценил новый опыт работы в ток-шоу.27 янв 2021 15:28
«Еще и компрессионный перелом позвоночника»: Лера Кудрявцева рассказала о травмах после падения
Телеведущая поведала о случившимся с ней, лежа на домашней кровати.25 янв 2021 14:20
«На площадке он профессионал»: Антон Привольнов заменит погибшего Колтового в дуэте с Кудрявцевой
Проект о звездах получил нового соведущего.18 янв 2021 15:54
«Сидела дома четыре недели»: соведущая Колтового Юлия Сиверцова призналась, что выжила только благодаря дочери
Знаменитость впала в депрессию после гибели близкого друга.15 дек 2020 14:39
«Пусть он попробует хотя бы раз»: Якубович прокомментировал намерение Шаляпина стать ведущим «Поля чудес»
Певец напомнил, что его любят пенсионеры, которые и являются зрителями капитал-шоу.14 дек 2020 15:21
«Руки тряслись мелкой дрожью»: Анна Казючиц рассказала о первых съемках программы «ДНК»
Актриса попросила поддержку у погибшего Александра Колтового.14 дек 2020 14:32
«Это стало неожиданностью»: заменившая погибшего ведущего шоу «ДНК» Анна Казючиц волнуется перед каждым эфиром
Руководство НТВ утвердило соведущую Леры Кудрявцевой.10 дек 2020 11:19
Канал НТВ нашел замену погибшему Александру Колтовому в шоу «ДНК»
Телеканал пригласил в проект звезду мелодрам.4 дек 2020 17:41
«Бюджет канала НТВ лопнет»: сколько запросил Губерниев за пробы на шоу «Звезды сошлись»
Спортивный комментатор назвал условие, при котором согласится вести передачу.4 дек 2020 11:29
«Вел прогноз погоды, опыт есть»: Прохор Шаляпин прокомментировал слухи, что может стать ведущим шоу «Звезды сошлись»
Кто же станет новым соведущим шоу о схождении звезд?4 дек 2020 11:20
«Я бы украсил эту программу»: Джигурда мечтает заменить погибшего Колтового в шоу Леры Кудрявцевой
Эпатажный артист продолжает творческие поиски.3 дек 2020 13:52
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