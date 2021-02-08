Александр Колтовой

Дети «Редкой красоты девочка»: Ларису Гузееву восхитила 2-летняя дочь Леры Кудрявцевой Ведущая вышла на прогулку с дочкой после травмы спины. 8 фев 2021 13:28

Звезды «У меня будет миротворческая миссия»: Антон Привольнов высказался о работе в шоу «Звезды сошлись» Ведущий оценил новый опыт работы в ток-шоу. 27 янв 2021 15:28

Звезды в соцсетях «Еще и компрессионный перелом позвоночника»: Лера Кудрявцева рассказала о травмах после падения Телеведущая поведала о случившимся с ней, лежа на домашней кровати. 25 янв 2021 14:20

Звезды «На площадке он профессионал»: Антон Привольнов заменит погибшего Колтового в дуэте с Кудрявцевой Проект о звездах получил нового соведущего. 18 янв 2021 15:54

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Звезды «Это стало неожиданностью»: заменившая погибшего ведущего шоу «ДНК» Анна Казючиц волнуется перед каждым эфиром Руководство НТВ утвердило соведущую Леры Кудрявцевой. 10 дек 2020 11:19

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Звезды «Бюджет канала НТВ лопнет»: сколько запросил Губерниев за пробы на шоу «Звезды сошлись» Спортивный комментатор назвал условие, при котором согласится вести передачу. 4 дек 2020 11:29

Звезды «Вел прогноз погоды, опыт есть»: Прохор Шаляпин прокомментировал слухи, что может стать ведущим шоу «Звезды сошлись» Кто же станет новым соведущим шоу о схождении звезд? 4 дек 2020 11:20