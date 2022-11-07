Борис Моисеев
Тайна похорон Бориса Моисеева: Пугачева уехала, Крутой дал денег, брат скандалил
Арт-директор певца Сергей Горох рассказал, как переживает уход близкого друга и коллеги.7 ноя 2022 10:58
Миллионы на счетах, авторские и квартира: что оставил Борис Моисеев наследникам
Умерший 27 сентября певец был богатым человеком.6 окт 2022 10:58
Брат Бориса Моисеева назвал виновного в смерти артиста
Марк Толкач знает, кому был выгоден уход певца.5 окт 2022 23:17
Как выглядит могила Бориса Моисеева
Исполнитель хита «Голубая луна» нашел последнее пристанище на Троекуровском кладбище.3 окт 2022 23:06
«У Моисеева круче»: что сказал Филипп Киркоров на похоронах артиста
Бориса Моисеева проводили в последний путь друзья, коллеги и звезды шоу-бизнеса.3 окт 2022 22:19
Алла Пугачева набросилась на подставившего ее Бориса Моисеева
Максим Галкин рассказал смешную историю о супруге.23 дек 2021 14:23
Пенсия певца Бориса Моисеева составила 85 тысяч рублей
Директор певца рассказал о его финансовом положении.2 дек 2021 15:54
Страшно смотреть: топ-5 звезд, изуродованных опасной болезнью
Болезнь не щадит никого, в том числе и знаменитостей, которым порой приходится учиться жить заново и привыкать к своей изменившейся внешности.28 ноя 2021 18:00
«Может, она что-то слышала, но это неправда»: директор Моисеева опроверг заявление Апиной о плохом состоянии артиста
Сергей Горох отметил, что певец ведет нормальный образ жизни и переписывается с поклонниками.1 мар 2021 08:21
«Он неважно себя чувствует»: Апина рассказала о самочувствии 66-летнего Бориса Моисеева
Алена относится к музыканту с большим уважением и сочувствием.1 мар 2021 01:55
«Расстраивается, когда видит о себе глупости»: директор Моисеева рассказал о состоянии здоровья артиста
Не так давно появилась информация, что артист находится в крайне тяжелом состоянии.25 дек 2020 15:59
«Вилла София» за 25 миллионов евро: Ротару тайно продает элитный отель на берегу Черного моря
Трехэтажный особняк звезды оценили почти в 2,5 миллиарда рублей.21 дек 2020 16:13
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