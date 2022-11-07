Все новости Борис Моисеев

Борис Моисеев

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Тайна похорон Бориса Моисеева: Пугачева уехала, Крутой дал денег, брат скандалил
Арт-директор певца Сергей Горох рассказал, как переживает уход близкого друга и коллеги.
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Миллионы на счетах, авторские и квартира: что оставил Борис Моисеев наследникам
Умерший 27 сентября певец был богатым человеком.
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Брат Бориса Моисеева назвал виновного в смерти артиста
Марк Толкач знает, кому был выгоден уход певца. 
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Как выглядит могила Бориса Моисеева
Исполнитель хита «Голубая луна» нашел последнее пристанище на Троекуровском кладбище.
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«У Моисеева круче»: что сказал Филипп Киркоров на похоронах артиста
Бориса Моисеева проводили в последний путь друзья, коллеги и звезды шоу-бизнеса.
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Алла Пугачева набросилась на подставившего ее Бориса Моисеева
Максим Галкин рассказал смешную историю о супруге.
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Пенсия певца Бориса Моисеева составила 85 тысяч рублей
Директор певца рассказал о его финансовом положении.
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Страшно смотреть: топ-5 звезд, изуродованных опасной болезнью
Болезнь не щадит никого, в том числе и знаменитостей, которым порой приходится учиться жить заново и привыкать к своей изменившейся внешности.
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«Может, она что-то слышала, но это неправда»: директор Моисеева опроверг заявление Апиной о плохом состоянии артиста
Сергей Горох отметил, что певец ведет нормальный образ жизни и переписывается с поклонниками.
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«Он неважно себя чувствует»: Апина рассказала о самочувствии 66-летнего Бориса Моисеева
Алена относится к музыканту с большим уважением и сочувствием.
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«Расстраивается, когда видит о себе глупости»: директор Моисеева рассказал о состоянии здоровья артиста
Не так давно появилась информация, что артист находится в крайне тяжелом состоянии.
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«Вилла София» за 25 миллионов евро: Ротару тайно продает элитный отель на берегу Черного моря
Трехэтажный особняк звезды оценили почти в 2,5 миллиарда рублей.
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