Эван Питерс
Кейт Уинслет, Сара Полсон, Кэтрин Зета-Джонс и другие на красной дорожке «Эмми» 2021
Позировать фотографам вышли знаменитый телезвезды.20 сен 2021 11:00
Триумф «Короны» и успех «Теда Лассо»: победители премии «Эмми» 2021
Стрим-сервис Netflix обошел конкурентов.20 сен 2021 10:00
Встречайте новую страшную антологию: Вышел тизер «Американских историй ужасов»
Ничего не понятно, но очень жутко.16 июн 2021 11:09
Шоураннер «Ванды/Вижна» лишь недавно узнала, кто такой Мефисто
Злодея никогда не собирались добавлять в сюжет.15 мар 2021 14:44
Маколей Калкин и Лесли Гроссман засветились на первом фото 10-го сезона «Американской истории ужасов»
Фанаты с нетерпением ждут выхода трейлера.11 мар 2021 13:51
Слух: Главный злодей из «Доктора Стрэнджа 2» дебютирует в сериале «Ванда/Вижн»
Фанаты надеются, что его сыграет Эван Питерс.21 янв 2021 15:03
От «Друзей» до «Ривердейла»: какой сериал идеально подойдет твоему знаку Зодиака
Выбрать фильм или сериал для души – дело непростое. Да вы и сами знаете это!8 ноя 2020 00:47
После вампира в «Морбиусе» Джаред Лето сыграет легендарного Энди Уорхола
Актер поделился радостной новостью с подписчиками в соцсетях.10 авг 2020 16:30
Звезда «Людей Икс» Эван Питерс снимется в сериале «ВандаВижн»
Источники уверяют, что молодой актер получил одну из главных ролей.3 июн 2020 03:16
Звезда «ВандаВижна» Кэт Деннингс рассказала про экшн-сцены в сериале
Дата премьеры пока остается под вопросом.3 июн 2020 00:35
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