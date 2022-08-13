Все новости «Хранители»

«Хранители»

Кино
Шоураннер «Остаться в живых» полагает, что количество фильмов Marvel стоит сократить
По мнению Дэймона Линделофа, обилие контента делает премьеры менее особенными.
Звезды
Александр Ширвиндт рассказал, что его раздражала жена Михаила Державина Роксана Бабаян
Актер признался, что супруга друга не сразу ему понравилась.
Звезды
«Почему бы нет?»: 49-летняя Повереннова призналась, что готова к появлению ребенка
Известная актриса Дарья Повереннова во втором браке обрела женское счастье.
Звезды
«Малышу нечего бояться»: запрещает ли церковь показывать фото новорожденных
Эксперт прокомментировала традицию скрывать лица детей на фото в соцсетях.  
ТВ и сериалы
Ждем Блэйда: В четвертой серии «Локи» подтвердилось существование вампиров в киновселенной Marvel
Осторожно, статья содержит спойлеры.
ТВ и сериалы
Главный сценарист «Локи» ответил, знает ли Доктор Стрэндж об «Управлении временными изменениями»
По мнению автора, у Верховного мага и УВИ разные задачи.
ТВ и сериалы
Том Хиддлстон получает новые суперспособности в свежем проморолике «Локи»
Теперь в арсенале бога хитрости не только иллюзия.
Кино
Букмекеры считают, что Шури в исполнении Летишии Райт — фаворитка на звание новой Черной Пантеры
В числе претендентов также Лупита Нионго и Дэниэл Калуя.
Кино
Джеффри Дин Морган все еще хочет сыграть пожилого Бэтмена или Лобо
Актер отметил, что он кое-что готовит.
Кино
Леди Гага выложила фото с Ридли Скоттом в честь окончания съемок «Дома Гуччи»
Актриса радостно постукивает кулаками с пожилым режиссером.
Кино
Зак Снайдер утверждает, что студия Warner Bros больше не заинтересована в сотрудничестве с ним
Режиссер не огорчается, поскольку он в любом случае хочет творческой свободы.
Кино
Дэйв Батиста собирается «украсть» режиссерский стиль Зака Снайдера
Чтобы потом снимать такие же фильмы.
ТВ и сериалы
Шоураннер «Люцифера» выложил ностальгическое фото в честь прощания с сериалом
Состоялась финальная читка сценария.
Кино
Кэмерон Диаз не собирается возвращаться к актерской карьере
Однако не исключает, что произойти может всякое.
Кино
Дэйв Батиста, Зак Снайдер и зомби на новом фото со съемок «Армии мертвецов»
Трейлер выпустят уже завтра.
Звезды
«Какая ваша Таня уже взрослая!»: празднующая 53-летие Ольга Кабо показала красавицу-дочь
Актриса отметила с наследницей Татьянин день.
ТВ и сериалы
По окончании «Игры престолов» аудитория HBO сократилась почти на 40%
Финал эпической саги посмотрели 13,6 миллиона человек.
Звезды в соцсетях
«Это гимн любви»: Сосо Павлиашвили показал видео с венчания с Ириной Патлах
Само важное событие в жизни артиста произошло в начале декабря, но известно о нем стало только сейчас.
Дети
«Просто невероятный»: Юлия Волкова поделилась редким фото красавца-сына
Наследник певицы празднует свой день рождения.
Кино
Планы вновь меняются: «Лига справедливости» Зака Снайдера может выйти в виде 4-часового фильма
Если режиссеру удастся отстоять кинотеатральный прокат, фанатов ждет суровое испытание.
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