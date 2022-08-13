«Хранители»
Шоураннер «Остаться в живых» полагает, что количество фильмов Marvel стоит сократить
По мнению Дэймона Линделофа, обилие контента делает премьеры менее особенными.13 авг 2022 13:57
Александр Ширвиндт рассказал, что его раздражала жена Михаила Державина Роксана Бабаян
Актер признался, что супруга друга не сразу ему понравилась.23 ноя 2021 08:13
«Почему бы нет?»: 49-летняя Повереннова призналась, что готова к появлению ребенка
Известная актриса Дарья Повереннова во втором браке обрела женское счастье.22 окт 2021 08:29
«Малышу нечего бояться»: запрещает ли церковь показывать фото новорожденных
Эксперт прокомментировала традицию скрывать лица детей на фото в соцсетях.18 авг 2021 16:05
Ждем Блэйда: В четвертой серии «Локи» подтвердилось существование вампиров в киновселенной Marvel
Осторожно, статья содержит спойлеры.1 июл 2021 12:59
Главный сценарист «Локи» ответил, знает ли Доктор Стрэндж об «Управлении временными изменениями»
По мнению автора, у Верховного мага и УВИ разные задачи.11 июн 2021 15:37
Том Хиддлстон получает новые суперспособности в свежем проморолике «Локи»
Теперь в арсенале бога хитрости не только иллюзия.28 май 2021 16:22
Букмекеры считают, что Шури в исполнении Летишии Райт — фаворитка на звание новой Черной Пантеры
В числе претендентов также Лупита Нионго и Дэниэл Калуя.18 май 2021 15:58
Джеффри Дин Морган все еще хочет сыграть пожилого Бэтмена или Лобо
Актер отметил, что он кое-что готовит.11 май 2021 16:37
Леди Гага выложила фото с Ридли Скоттом в честь окончания съемок «Дома Гуччи»
Актриса радостно постукивает кулаками с пожилым режиссером.11 май 2021 16:32
Зак Снайдер утверждает, что студия Warner Bros больше не заинтересована в сотрудничестве с ним
Режиссер не огорчается, поскольку он в любом случае хочет творческой свободы.6 май 2021 11:29
Дэйв Батиста собирается «украсть» режиссерский стиль Зака Снайдера
Чтобы потом снимать такие же фильмы.22 апр 2021 15:43
Шоураннер «Люцифера» выложил ностальгическое фото в честь прощания с сериалом
Состоялась финальная читка сценария.17 мар 2021 16:30
Кэмерон Диаз не собирается возвращаться к актерской карьере
Однако не исключает, что произойти может всякое.24 фев 2021 12:51
Дэйв Батиста, Зак Снайдер и зомби на новом фото со съемок «Армии мертвецов»
Трейлер выпустят уже завтра.24 фев 2021 10:00
«Какая ваша Таня уже взрослая!»: празднующая 53-летие Ольга Кабо показала красавицу-дочь
Актриса отметила с наследницей Татьянин день.28 янв 2021 15:46
По окончании «Игры престолов» аудитория HBO сократилась почти на 40%
Финал эпической саги посмотрели 13,6 миллиона человек.11 янв 2021 14:44
«Это гимн любви»: Сосо Павлиашвили показал видео с венчания с Ириной Патлах
Само важное событие в жизни артиста произошло в начале декабря, но известно о нем стало только сейчас.29 дек 2020 21:51
«Просто невероятный»: Юлия Волкова поделилась редким фото красавца-сына
Наследник певицы празднует свой день рождения.28 дек 2020 16:34
Планы вновь меняются: «Лига справедливости» Зака Снайдера может выйти в виде 4-часового фильма
Если режиссеру удастся отстоять кинотеатральный прокат, фанатов ждет суровое испытание.21 дек 2020 15:15
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Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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