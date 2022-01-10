Игорь Филиппов
Зазвездившемуся Киркорову советуют брать пример с Игоря Крутого: «Короны на себя не надевает»
Киркоров признался, кто ему помогает воспитывать детей.10 янв 2022 09:39
Озвучено, почему в «Песне года» остались только возрастные певцы: все дело в пенсиях
Ностальгия по началу 2000-ых привела к неожиданным выводам.1 янв 2022 15:00
Киркорова и Крутого застали вместе на отдыхе: «Мир только для них»
Киркоров и Крутой вместе наслаждались видом моря.3 дек 2021 08:33
«Надевать памперсы»: Игорь Крутой раскрыл правду о Филиппе Киркорове
Крутой рассказал, что Киркоров может перевоплощаться в монстра.2 дек 2021 12:12
«Филипп сделал предложение»: Азиза раскрыла, почему не вышла замуж за Киркорова
Поп-король планировал создать семью с Азизой.9 ноя 2021 12:03
«Изобью всех гомосексуалистов»: Барецкий заявил в полицию против «Муз-ТВ»
Стас Барецкий рассказал, что тоже мог посетить скандально известную церемонию вручения.1 ноя 2021 08:22
«Как тебе эта челка?»: новые образы худеющей Анны Нетребко восхитили Киркорова
Оперная певица примерила несколько сексуальных образов.20 янв 2021 12:44
Дуэты Киркорова и Баскова, отшельничество Аллегровой: артисты подвели итоги 2020 года на «Песне года»
Король российской поп-музыки озвучил стоимость своих костюмов.15 дек 2020 15:11
«Режиссером был Федор Бондарчук»: фотограф Пугачевой показал архивное фото со съемок клипа Татьяны Овсиенко
На снимке знаменитая певица только в начале карьерного пути.8 дек 2020 14:53
«Пародия на Кардашьян»: подписчики критикуют дерзкий наряд Ани Лорак на «Песне года»
Певица сделала акцент на бежевом цвете и блестках.7 дек 2020 14:49
«Стареют все, кроме Софии»: совместное фото Киркорова и Ротару восхитило Игоря Крутого
Вечно молодая и мудрая София7 дек 2020 12:18
«Залила два этажа насквозь»: болгарская квартира Лолиты пострадала от потопа
Лолита топит болгар.24 ноя 2020 14:34
«Какие все молодые»: Филипп Киркоров показал архивное видео с легендарного концерта
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