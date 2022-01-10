Все новости Игорь Филиппов

Игорь Филиппов

Звезды
Зазвездившемуся Киркорову советуют брать пример с Игоря Крутого: «Короны на себя не надевает»
Киркоров признался, кто ему помогает воспитывать детей.
Озвучено, почему в «Песне года» остались только возрастные певцы: все дело в пенсиях
Ностальгия по началу 2000-ых привела к неожиданным выводам.
Звезды
Киркорова и Крутого застали вместе на отдыхе: «Мир только для них»
Киркоров и Крутой вместе наслаждались видом моря.
Звезды
«Надевать памперсы»: Игорь Крутой раскрыл правду о Филиппе Киркорове
Крутой рассказал, что Киркоров может перевоплощаться в монстра.
Звезды
«Филипп сделал предложение»: Азиза раскрыла, почему не вышла замуж за Киркорова
Поп-король планировал создать семью с Азизой.
Звезды
«Изобью всех гомосексуалистов»: Барецкий заявил в полицию против «Муз-ТВ»
Стас Барецкий рассказал, что тоже мог посетить скандально известную церемонию вручения.
Звезды в соцсетях
«Как тебе эта челка?»: новые образы худеющей Анны Нетребко восхитили Киркорова
Оперная певица примерила несколько сексуальных образов.
Звезды
Дуэты Киркорова и Баскова, отшельничество Аллегровой: артисты подвели итоги 2020 года на «Песне года»
Король российской поп-музыки озвучил стоимость своих костюмов.
Звезды
«Режиссером был Федор Бондарчук»: фотограф Пугачевой показал архивное фото со съемок клипа Татьяны Овсиенко
На снимке знаменитая певица только в начале карьерного пути.
Звезды
«Пародия на Кардашьян»: подписчики критикуют дерзкий наряд Ани Лорак на «Песне года»
Певица сделала акцент на бежевом цвете и блестках.
Звезды
«Стареют все, кроме Софии»: совместное фото Киркорова и Ротару восхитило Игоря Крутого
Вечно молодая и мудрая София
Звезды
«Залила два этажа насквозь»: болгарская квартира Лолиты пострадала от потопа
Лолита топит болгар.
Звезды в соцсетях
«Какие все молодые»: Филипп Киркоров показал архивное видео с легендарного концерта
Киркоров ностальгирует по своей молодости
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Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
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Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
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«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
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