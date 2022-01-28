Мария Миронова

«Женитьбы не будет»: известно, какая болезнь свалила Лолиту с ног

Сразу три пары не смогли принять участие в новом выпуске «Танцев со звездами»

Миронова пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Новые Милохин с Медведевой, хамоватое жюри и нудный ведущий: вот что говорят в Сети о премьере «Танцев со звездами»

Зрители раскритиковали выпуск телевизионного шоу, обрушившись с негодованием на «забывающего слова» ведущего и перебивающих друг друга членов жюри.

17 янв 2022 14:20