Марк Богатырев — один из востребованных актеров российского кинематографа. После ситкома «Кухня» его узнала и полюбила вся страна, а режиссеры стали наперебой зазывать в свои проекты.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Марк родился 22 декабря 1984 года в Москве, хотя его родные жили в Обнинске. Мама была художником и часто ездила по стране в поисках вдохновения. Будущая звезда решил появиться на свет именно в тот момент, когда родительница была в столице. Позже мама с малышом отправились в родной город.

Богатырева воспитывали мама и ее родители. Отец-армянин встречался с будущей матерью мальчика, пока проходил срочную службу в Обнинске. Как только он узнал о беременности, предложил девушке расстаться, но она решила сохранить ребенка.

Богатырев рос веселым и энергичным, любил смешить людей. В 10 лет его отправили в летний лагерь, где юного балагура заметил руководитель местной театральной студии «Деми» Олег Демидов. Он пригласил Марка в свою труппу, где ему доверяли эпизодические роли. Будущая звезда по-настоящему увлекся театром и рассказал семейству о планах стать актером.

Бабушка настояла, чтобы внук сначала получил профессию, которая сможет его прокормить в любом случае, и Марк поступил на экономический факультет местного технического вуза.

Он серьезно готовился ко вступительным испытания в театральный вуз: брал уроки у репетитора, следил за театральными новинками в столице, прилежно репетировал в «Деми». Он даже поборолся за роль в фильме «Ненасытные» и получил ее, познакомившись на площадке со студентами театральных вузов Никитой Ефремовым и Владимиром Епифанцевым. Пример старших товарищей только утвердил его в решении стать актером.

В 2006 году Марк поступил сразу в два крупны вуза: ГИТИС и Школу-студию МХАТ. Он выбрал второй, где попал на курс Игоря Золотовицкого. В 2010 году актер получил заветный диплом, и его приняли стажером актерской труппы в МХТ им. Чехова.

Личная жизнь

Перебравшись в Москву, Богатырев встретил симпатичную девушку и некоторое время жил с ней, но отношения не сложились. Марку не понравилась нечистоплотность пассии.

В 2014 году в ночном клубе он познакомился с сотрудником авиакомпании Надеждой Толубеевой. Молодые люди очень понравились друг другу, и вскоре Богатырев пригласил избранницу в свою квартиру в Химках. Они завели собаку, начали обсуждать будущую свадьбу и даже детей, но внезапно расстались.

Актер предпочел молчать о причине.

Новые отношения Марк начал только два года спустя. Артист некоторое время встречался со студенткой Высшей школы телевидения МГУ Екатериной Грудиной. Но их встречи так и не переросли во что-то серьезное: Марк и Екатерина расстались.

Марк Богатырев и Елена Подкаминская

После премьеры сериала «Кухня» пресса и поклонники обсуждали то, как органично смотрелись в кадре Богатырев и Елена Подкаминская. Появились слухи, что звезды сериала завели за кадром страстный роман. Актеры некоторое время не комментировали пересуды, но позже опровергли любые отношения между собой, кроме дружеских. Тогда же Елена представила публике своего мужа, вместе с которым растила трехлетнюю дочь.

Жена и дети

Сейчас актер счастливо женат и воспитывает дочь. Свою судьбу он нашел среди коллег.

Свадьба Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева

Первые подозрения о романе Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц появились в конце 2018 года. К Новому году зимы актеры перестали скрывать свои отношения и вместе посещали мероприятия. Даже фанаты не верили, что Марк и Татьяна будут вместе дольше пары месяцев, а артисты решили съехаться.

Летом 2019 года актриса познакомила Марка со своими родителями, чем спровоцировала слухи о помолвке и скорой свадьбе. Сам Марк весной 2020 года подтвердил, что намерен отвести Татьяну под венец и планирует сделать это в ближайшем будущем.

Суицид Марка Богатырева

В 2013 году Богатырев оказался в центре грандиозного переполоха. Пресса сообщила, что актер пытался уйти их жизни на фоне депрессии, но в последний момент позвонил помощнице. Артиста якобы отвезли в больницу, где с ним работал специалист.

Родственники не отрицали, что у Богатырева мог случиться нервный срыв, но отказывались комментировать сообщения о попытке суицида. Коллеги сообщили, что актеру стало плохо на съемочной площадке из-за понадобилась медицинская помощь из-за упадка сил на фоне слишком плотного рабочего графика. Эту версию подтвердил и сам Марк в соцсети.

Позже звезда сериала «Кухня» для восстановления сил отправился в поездку по Алтаю, предварительно отключив все средства связи.

Фильмы и сериалы с Марком Богатыревым в главной роли

Кадр из сериала "Кухня"

После дебюта в 2006 году следующей главной ролью Марка стал Максим Лавров в комедийном сериале «Кухня», который и принес актеру славу. До 2012 года молодой актер успел сыграть роли второго плана в семи картинах, среди которых «Тариф «Новогодний», «Глухарь», «Далеко от войны».

В «Кухне» Марк работал на площадке вместе с такими звездами как Дмитрий Назаров, Марина Могилевская, Дмитрий Нагиев, Ольга Кузьмина, Сергей Епишев.

Благодаря высоким рейтингам сериал продлили на пять сезонов.

В 2014 году Богатырев в том же образе появился в полнометражном фильме «Кухня в Париже». На этом история его персонажа закончилась, хотя у проекта появился спин-офф «Отель «Элеон». В том же году параллельно с работой в «Кухне» актер сыграл главные роли в мелодраме «Учителя» и спортивной драме «Чемпионы».

В 2017 году зрители увидели актера в образе Алексея Архипова в семейной саге «Серебряный бор» об элитарной советской семье генерала МВД Архипова. Марк сыграл сына главы семейства, инспектора райкома ВЛКСМ. Его партнерами на площадке стали Мария Шукшина, Сергей Маховиков, Игорь Ливанов, Валентин Смирнитский.

Весной 2020 года состоялась премьера мелодрамы «Страсть» и романе двух женатых людей. Богатыреву досталась роль Дениса Мартынова – одного из четырех главных героев, которых вспыхнувшая страсть проверит на прочность. Тогда же зрители увидели Марка в образе столичного топ-менеджера Димы Королёва. По делам главному герою пришлось вернуться в родной городок, где он встретился с прошлым.

Инстаграм

Марк Богатырев регулярно обновляет фотографии на своей странице в Instagram (https://www.instagram.com/marchi25/). Кажется, актер не расстается с камерой и фотографирует везде и всюду: в собственной ванной, на съемочной ил спортивной площадке, во время прогулки. В постах он делится детскими воспоминаниями, знакомит поклонников с коллегами, признается в любви своей девушке Татьяне.

Марк не остается в стороне от благотворительности и периодически делает репосты просьб о помощи.