Тесса Томпсон
По словам Криса Хемсворта, злодей Горр в исполнении Кристиана Бэйла пугал актерский состав «Тора 4»
В трейлере персонаж Бэйла тоже выглядит устрашающе.10 июн 2022 15:23
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.14 сен 2021 13:00
Съемки «Тора: Любовь и гром» подошли к концу
Работа проходила с января этого года.31 май 2021 14:13
Толстый Тор останется в прошлом: в сети появились новые фото Криса Хемсворта со съемок «Тора: Любовь и гром»
Бог грома и его тренировки.28 май 2021 13:59
На новых фото со съемок «Тора: Любовь и гром» запечатлели декорации Нового Асгарда
Конструкции возводят для финального блока производства.24 май 2021 12:07
Крис Хемсворт поделился забавным «малобюджетным постером» «Тора: Любовь и гром»
Асгардский громовержец и весельчак режиссер на совместном селфи.17 май 2021 16:47
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром»
По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше.16 мар 2021 15:20
Джейми Александер отправилась в Австралию на съемки «Тора: Любовь и гром»
Актриса уже в Сиднее, где скоро начнется производство.25 янв 2021 15:38
Тайка Вайтити, Крис Хемсворт и Тесса Томпсон на архивных фото со съемок «Тора: Рагнарёк»
Кинокомикс Marvel Studios доступен на Disney+.25 янв 2021 15:20
Крис Хемсворт похвалил сценарий будущего блокбастера «Тор: Любовь и гром»
Автором выступил постановщик будущей премьеры Тайка Вайтити.14 сен 2020 15:52
Звезда «Новых мутантов» Блу Хант мечтает разделить экран с Тессой Томпсон в образе Валькирии из Marvel
Актриса хотела бы поучаствовать в необычном кроссовере студии.28 авг 2020 14:18
Тайка Вайтити обещает «безумную» романтическую линию в «Тор: Любовь и гром»
Режиссер третьей и четвертой частей франшизы интригует поклонников комиксов деталями предстоящего фильма.24 июл 2020 10:11
Звезда «Тор 4» Тесса Томпсон обещает больше этнического разнообразия в четвертой фазе Marvel
Героиня актрисы – Валькирия – не только является темнокожей воительницей, но и предпочитает строить отношения с женщинами.7 июл 2020 09:27
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