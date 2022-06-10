Тесса Томпсон

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Кино Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром» По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше. 16 мар 2021 15:20

Кино Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром» По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше. 16 мар 2021 15:20

Кино Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром» По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше. 16 мар 2021 15:20

Кино Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром» По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше. 16 мар 2021 15:20

Кино Крис Хемсворт рассказал, какое давление испытывают создатели «Тора: Любовь и гром» По словам актера, это служит отличным мотиватором сделать фильм как можно лучше. 16 мар 2021 15:20

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Кино Крис Хемсворт похвалил сценарий будущего блокбастера «Тор: Любовь и гром» Автором выступил постановщик будущей премьеры Тайка Вайтити. 14 сен 2020 15:52

Кино Звезда «Новых мутантов» Блу Хант мечтает разделить экран с Тессой Томпсон в образе Валькирии из Marvel Актриса хотела бы поучаствовать в необычном кроссовере студии. 28 авг 2020 14:18

Кино Тайка Вайтити обещает «безумную» романтическую линию в «Тор: Любовь и гром» Режиссер третьей и четвертой частей франшизы интригует поклонников комиксов деталями предстоящего фильма. 24 июл 2020 10:11