Тимоти Шаламе
Леонардо ДиКаприо дал совет Тимоти Шаламе: «Нет тяжелым наркотикам и супергеройскому кино»
Неожиданной мудростью от старшего коллеги сам актер поделился в интервью журналу Vogue.16 сен 2022 17:13
Фильм о каннибальской любви «Целиком и полностью» не имеет отношения к Арми Хаммеру
Режиссер Лука Гуаданьино отреагировал на домыслы из соцсетей.29 авг 2022 13:05
Рон Перлман дал проницательный комментарий о концовке «Не смотрите наверх»
По его мнению, хотя фильм сам по себе и сатирический, финал таковым не является.1 мар 2022 14:09
Леонардо Ди Каприо отказался от обнаженной Мерил Стрип: «Ей 72 года»
Режиссер фильма «Не смотрите наверх» поделился подробностями съемок.15 дек 2021 16:08
Внешний вид дочери Джонни Деппа шокировал народ: «Ноги как дубины»
Лили-Роуз вышла на прогулку с бойфрендом.4 дек 2021 16:00
Киану Ривз одним словом выразил свои впечатления от «Дюны»
Научно-фантастический эпик вызвал восхищение у актера.28 ноя 2021 12:23
Тимоти Шаламе проиграл модную битву эпатажному гею из-за своей «обычности»
Россияне выбирают классику, а не перья и стразы.26 ноя 2021 14:52
«Флиртует он только с Арми»: в сети против отношений Зендаи и Тимоти Шаламе
Поклонники вспомнили неоднозначное поведение Тимоти Шаламе и Арми Хаммера.4 ноя 2021 08:50
Тимоти Шаламе выложил архивные фото со съемок «Французского вестника» и «Дюны»
В прокате США обе картины с актером стартовали в один и тот же день.27 окт 2021 15:35
Тимоти Шаламе ответил на обвинения Арми Хаммера в насилии
Звезда фильма «Король» на интервью увиливал от ответа.13 окт 2021 15:27
Некий авторитет предостерег Тимоти Шаламе от участия в супергеройских фильмах
Этот совет стоял в одном ряду с рекомендацией избегать употребления тяжелых наркотиков.12 окт 2021 13:39
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.14 сен 2021 13:00
Официально: Дженнифер Лоуренс беременна
31-летняя обладательница «Оскара» ждет первенца от директора картинной галереи.9 сен 2021 11:43
По слухам, Арми Хаммер лишился роли в продолжении «Назови меня своим именем»
Вряд ли это кого-то удивит.23 мар 2021 16:52
Дженнифер Лоуренс получила травму на съемках картины «Не смотри вверх» с Ди Каприо и Шаламе
Осколок стекла повредил веко актрисы, из-за чего съемки на время остановили.9 фев 2021 14:22
Джейсон Момоа назвал милую причину, по которой он не пойдет смотреть «Дюну» в кинотеатре
Все дело в его сыне.26 ноя 2020 12:46
Зендая в интервью Тимоти Шаламе вспомнила о своей исторической победе на «Эмми»
И рассказала, как прошла церемония в разгар пандемии.11 ноя 2020 16:39
Второй сезон «Мандалорца» может стать испытанием для «Дюны» Дени Вильнёва
Проблемы подкрались с неожиданной стороны.5 ноя 2020 15:24
Зендая уже успела посмотреть трейлер "Дюны" и назвала его "невероятным"
В экранизации романа Фрэнка Герберта актриса исполнит небольшую роль.7 авг 2020 16:01
Трейлер «Дюны» покажут 22 августа
Видео будет транслироваться перед специальным показом фильма «Начало» Кристофера Нолана.30 июл 2020 16:36
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и РоссииПутешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFTФинансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории