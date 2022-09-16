Все новости Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Кино
Леонардо ДиКаприо дал совет Тимоти Шаламе: «Нет тяжелым наркотикам и супергеройскому кино»
Неожиданной мудростью от старшего коллеги сам актер поделился в интервью журналу Vogue.
Кино
Фильм о каннибальской любви «Целиком и полностью» не имеет отношения к Арми Хаммеру
Режиссер Лука Гуаданьино отреагировал на домыслы из соцсетей.
Кино
Рон Перлман дал проницательный комментарий о концовке «Не смотрите наверх»
По его мнению, хотя фильм сам по себе и сатирический, финал таковым не является.
Звезды
Леонардо Ди Каприо отказался от обнаженной Мерил Стрип: «Ей 72 года»
Режиссер фильма «Не смотрите наверх» поделился подробностями съемок.
Звезды
Внешний вид дочери Джонни Деппа шокировал народ: «Ноги как дубины»
Лили-Роуз вышла на прогулку с бойфрендом.
Кино
Киану Ривз одним словом выразил свои впечатления от «Дюны»
Научно-фантастический эпик вызвал восхищение у актера.
Звезды
Тимоти Шаламе проиграл модную битву эпатажному гею из-за своей «обычности»
Россияне выбирают классику, а не перья и стразы.
Звезды
«Флиртует он только с Арми»: в сети против отношений Зендаи и Тимоти Шаламе
Поклонники вспомнили неоднозначное поведение Тимоти Шаламе и Арми Хаммера.
Кино
Тимоти Шаламе выложил архивные фото со съемок «Французского вестника» и «Дюны»
В прокате США обе картины с актером стартовали в один и тот же день. 
Звезды
Тимоти Шаламе ответил на обвинения Арми Хаммера в насилии
Звезда фильма «Король» на интервью увиливал от ответа.
Кино
Некий авторитет предостерег Тимоти Шаламе от участия в супергеройских фильмах
Этот совет стоял в одном ряду с рекомендацией избегать употребления тяжелых наркотиков.
Мода и красота
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.
Дети
Официально: Дженнифер Лоуренс беременна
31-летняя обладательница «Оскара» ждет первенца от директора картинной галереи.
Кино
По слухам, Арми Хаммер лишился роли в продолжении «Назови меня своим именем»
Вряд ли это кого-то удивит.
Звезды
Дженнифер Лоуренс получила травму на съемках картины «Не смотри вверх» с Ди Каприо и Шаламе
Осколок стекла повредил веко актрисы, из-за чего съемки на время остановили.
Кино
Джейсон Момоа назвал милую причину, по которой он не пойдет смотреть «Дюну» в кинотеатре
Все дело в его сыне.
ТВ и сериалы
Зендая в интервью Тимоти Шаламе вспомнила о своей исторической победе на «Эмми»
И рассказала, как прошла церемония в разгар пандемии.
Кино
Второй сезон «Мандалорца» может стать испытанием для «Дюны» Дени Вильнёва
Проблемы подкрались с неожиданной стороны.
Кино
Зендая уже успела посмотреть трейлер "Дюны" и назвала его "невероятным"
В экранизации романа Фрэнка Герберта актриса исполнит небольшую роль. 
Кино
Трейлер «Дюны» покажут 22 августа
Видео будет транслироваться перед специальным показом фильма «Начало» Кристофера Нолана.
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