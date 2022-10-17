Все новости Тимур Родригез

Тимур Родригез

Звезды
«Повторение стало неинтересным»: продюсер о провале шоу «Маска. Танцы»
Младший брат знаменитого шоу «Маска» удивил плохими рейтингами.
Звезды
Стало известно, кто будет ведущим шоу «Маска. Танцы»
Неочевидный выбор удивит публику.
Общество
Шоу «Маска» 3 сезон (2022): подробности, новые маски, где и когда смотреть
Вся информация о грядущей премьере музыкального поединка.
Общество
Телеканал «Россия-1» запускает юмористическое шоу «Возможно все!»
Продюсер канала обещает непредсказуемое зрелище.
Общество
Хиты из 90-х, эксклюзивная «Маска», «пельмени» и их дети: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь
Где смотреть традиционный «Голубой огонек», какие новые шоу порадуют телезрителей, и по какому каналу будут идти юмористические передачи. 
Звезды
В сети вычислили грабителей Тимура Родригеза: «Свои же друзья»
Грабители пробрались в дом шоумена.
Звезды
«Когда посмотрел «Ход королевы»»: Антон Шастун снялся в необычной фотосессии
Юмориста не узнали поклонники.
Кино
Кто озвучивает новые серии «Простоквашино»?
Премьера первого сезона российского мультсериала «Простоквашино», долгожданного продолжения истории героев советского мультфильма «Трое из Простоквашино», состоялась в 2018 году.
Кино
Юлия Пересильд показала тренировку в невесомости перед съемками в космосе
Актриса занималась на падающем самолете.
Звезды
«Очень хотел дистанцироваться от Comedy»: Тимур Родригез объяснил, почему выбрал карьеру певца
Артист давно хочет, чтобы его воспринимали как серьёзного музыканта.
Звезды
«Оля в разлуке сейчас. Забыть Даву невозможно»: Киркоров не верит в участие Бузовой в проекте «Маска»
По мнению Киркорова, расстроенная Бузова не может участвовать в шоу «Маска».
Мода и красота
«Не ожидала от себя такой шалости»: розоволосая Регина Тодоренко очаровала поклонников
Фанаты с восторгом приняли перевоплощение звезды.
Звезды
«У Регинки не осталось ни одной жиринки»: фото Тодоренко в дерзком бикини очаровало Тимура Родригеза
Занятия серфингом помогли Тодоренко сохранить идеальную фигуру в отпуске.
Звезды
«Секретный судья»: стала известна дата выхода второго сезона музыкального шоу «Маска» на НТВ
Звезды снова попробуют заинтриговать зрителей.
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