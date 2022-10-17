Тимур Родригез
«Повторение стало неинтересным»: продюсер о провале шоу «Маска. Танцы»
Младший брат знаменитого шоу «Маска» удивил плохими рейтингами.17 окт 2022 09:57
Стало известно, кто будет ведущим шоу «Маска. Танцы»
Неочевидный выбор удивит публику.6 окт 2022 08:57
Шоу «Маска» 3 сезон (2022): подробности, новые маски, где и когда смотреть
Вся информация о грядущей премьере музыкального поединка.27 янв 2022 10:20
Телеканал «Россия-1» запускает юмористическое шоу «Возможно все!»
Продюсер канала обещает непредсказуемое зрелище.25 янв 2022 16:27
Хиты из 90-х, эксклюзивная «Маска», «пельмени» и их дети: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь
Где смотреть традиционный «Голубой огонек», какие новые шоу порадуют телезрителей, и по какому каналу будут идти юмористические передачи.27 дек 2021 11:15
В сети вычислили грабителей Тимура Родригеза: «Свои же друзья»
Грабители пробрались в дом шоумена.24 ноя 2021 12:07
«Когда посмотрел «Ход королевы»»: Антон Шастун снялся в необычной фотосессии
Юмориста не узнали поклонники.4 окт 2021 14:46
Кто озвучивает новые серии «Простоквашино»?
Премьера первого сезона российского мультсериала «Простоквашино», долгожданного продолжения истории героев советского мультфильма «Трое из Простоквашино», состоялась в 2018 году.4 окт 2021 13:09
Юлия Пересильд показала тренировку в невесомости перед съемками в космосе
Актриса занималась на падающем самолете.10 сен 2021 13:20
«Очень хотел дистанцироваться от Comedy»: Тимур Родригез объяснил, почему выбрал карьеру певца
Артист давно хочет, чтобы его воспринимали как серьёзного музыканта.26 фев 2021 14:25
«Оля в разлуке сейчас. Забыть Даву невозможно»: Киркоров не верит в участие Бузовой в проекте «Маска»
По мнению Киркорова, расстроенная Бузова не может участвовать в шоу «Маска».16 фев 2021 10:14
«Не ожидала от себя такой шалости»: розоволосая Регина Тодоренко очаровала поклонников
Фанаты с восторгом приняли перевоплощение звезды.9 фев 2021 15:22
«У Регинки не осталось ни одной жиринки»: фото Тодоренко в дерзком бикини очаровало Тимура Родригеза
Занятия серфингом помогли Тодоренко сохранить идеальную фигуру в отпуске.4 фев 2021 13:24
«Секретный судья»: стала известна дата выхода второго сезона музыкального шоу «Маска» на НТВ
Звезды снова попробуют заинтриговать зрителей.14 янв 2021 13:05
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Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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