Том Харди
В постели с русской: непростой тест для Джеймса Бонда
Оказалось, что всем кандидатам на роль Джеймса Бонда необходимо проходить сложный тест, который связан с фильмом «Из России с любовью».4 окт 2022 13:27
Слух: в «Веноме 3» персонаж Тома Харди наконец схлестнется с Человеком-пауком
Инсайдеры полагают, что Питер Паркер может оказаться другим.31 дек 2021 11:23
«Мир сошел с ума»: народ недоволен выбором «самого сексуального мужчины года»
Россияне не считают Радда сексуальным.11 ноя 2021 09:32
Кто озвучивает Тома Харди в фильмах на русском?
В последние годы актера в большинстве случаев переводит Илья Исаев.1 ноя 2021 12:16
Кто озвучивает Тома Харди на русском в фильме «Веном»?
Свой голос брутальному голливудскому актеру, сыгравшему роль Бэйна, подарил Илья Исаев.22 окт 2021 14:46
Кто озвучивает Ди Каприо в фильмах на русском?
Сергей Бурунов для многих российских зрителей – подполковник Яковлев из сериала «Полицейский с рублевки».19 окт 2021 15:27
Кто озвучивает Венома на русском?
В фильмах «Веном» 2018 года и «Веном 2» 2021 года Эди Брока и его симбиота-инопланетянина дублирует один и тот же русский актёр.13 окт 2021 14:50
Реге-Жан Пейдж опередил Тома Харди в качестве фаворита на роль нового Джеймса Бонда
Харди, судя по пользовательским ставкам, был главным претендентом последние несколько лет.7 окт 2021 15:14
Вуди Харрельсон рассказал, как он готовился к роли маньяка Клетуса Кэссиди в «Веноме 2»
Ему пришлось прочитать множество комиксов.30 сен 2021 10:45
По словам режиссера «Венома 2», героем хочет быть сам Веном, а не Эдди Брок
Симбиота влечет слава.29 сен 2021 10:56
Симбиоты схлестнулись в эпичной битве на новом анимированном постере «Венома 2»
Эксклюзивная афиша от IMAX.22 сен 2021 13:22
Во «Фьюриосе» Аня Тейлор-Джой будет самостоятельно выполнять автомобильные трюки
«Я стараюсь не попасть в беду!» — сказала актриса.25 авг 2021 13:28
Том Харди рад, что теперь в центре франшизы «Безумный Макс» находится Фьюриоса
Он считает, что «Дорога ярости» была большим фильмом о новой героине.13 авг 2021 15:34
«Нужно вооружаться?»: Том Харди сравнил пандемию коронавируса с зомби-апокалипсисом
Звезда грядущего «Венома: Да будет Карнаж» рассказал, как спасался на карантине.11 авг 2021 15:10
Генри Голдинг готов стать преемником Дэниэла Крэйга в роли Джеймса Бонда
Осталось дождаться предложения от продюсеров.27 июл 2021 12:37
Начались съемки душещипательной драмы «Эволюция» с Маршей Гей Харден и Джеймсом Белуши
В фильме также сыграют Чарли Роу и Джозефина Лэнгфорд.16 май 2021 16:37
Люк Эванс был бы рад сыграть Джеймса Бонда после Дэниэла Крэйга
Но признает, что соответствовать роли было бы «непросто».23 апр 2021 10:22
Идрис Эльба прокомментировал слухи, связывающие его с ролью Джеймса Бонда
Актер, по всей видимости, не стремится стать новым агентом 007.16 апр 2021 14:10
Энди Серкис поделился новостями о сиквеле «Венома»
И поставил точку в вопросе о трейлере.16 мар 2021 16:26
«Какие щечки»: русского Тома Харди Антона Батырева сравнили с Чеширским котом на фото с возлюбленной
39-летний актер своей улыбкой вызвал восхищение поклонников и получил массу комплиментов.1 фев 2021 10:26
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