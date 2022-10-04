Все новости Том Харди

Том Харди

Кино
В постели с русской: непростой тест для Джеймса Бонда
Оказалось, что всем кандидатам на роль Джеймса Бонда необходимо проходить сложный тест, который связан с фильмом «Из России с любовью».
Кино
Слух: в «Веноме 3» персонаж Тома Харди наконец схлестнется с Человеком-пауком
Инсайдеры полагают, что Питер Паркер может оказаться другим.
Звезды
«Мир сошел с ума»: народ недоволен выбором «самого сексуального мужчины года»
Россияне не считают Радда сексуальным.
Кино
Кто озвучивает Тома Харди в фильмах на русском?
В последние годы актера в большинстве случаев переводит Илья Исаев.
Кино
Кто озвучивает Тома Харди на русском в фильме «Веном»?
Свой голос брутальному голливудскому актеру, сыгравшему роль Бэйна, подарил Илья Исаев.
Кино
Кто озвучивает Ди Каприо в фильмах на русском?
Сергей Бурунов для многих российских зрителей – подполковник Яковлев из сериала «Полицейский с рублевки».
Кино
Кто озвучивает Венома на русском?
В фильмах «Веном» 2018 года и «Веном 2» 2021 года Эди Брока и его симбиота-инопланетянина дублирует один и тот же русский актёр.
Кино
Реге-Жан Пейдж опередил Тома Харди в качестве фаворита на роль нового Джеймса Бонда
Харди, судя по пользовательским ставкам, был главным претендентом последние несколько лет.
Кино
Вуди Харрельсон рассказал, как он готовился к роли маньяка Клетуса Кэссиди в «Веноме 2»
Ему пришлось прочитать множество комиксов. 
Кино
По словам режиссера «Венома 2», героем хочет быть сам Веном, а не Эдди Брок
Симбиота влечет слава. 
Кино
Симбиоты схлестнулись в эпичной битве на новом анимированном постере «Венома 2»
Эксклюзивная афиша от IMAX. 
Кино
Во «Фьюриосе» Аня Тейлор-Джой будет самостоятельно выполнять автомобильные трюки
«Я стараюсь не попасть в беду!» — сказала актриса.
Кино
Том Харди рад, что теперь в центре франшизы «Безумный Макс» находится Фьюриоса
Он считает, что «Дорога ярости» была большим фильмом о новой героине.
Звезды
«Нужно вооружаться?»: Том Харди сравнил пандемию коронавируса с зомби-апокалипсисом
Звезда грядущего «Венома: Да будет Карнаж» рассказал, как спасался на карантине.
Кино
Генри Голдинг готов стать преемником Дэниэла Крэйга в роли Джеймса Бонда
Осталось дождаться предложения от продюсеров. 
Кино
Начались съемки душещипательной драмы «Эволюция» с Маршей Гей Харден и Джеймсом Белуши
В фильме также сыграют Чарли Роу и Джозефина Лэнгфорд.
Кино
Люк Эванс был бы рад сыграть Джеймса Бонда после Дэниэла Крэйга
Но признает, что соответствовать роли было бы «непросто».
Кино
Идрис Эльба прокомментировал слухи, связывающие его с ролью Джеймса Бонда
Актер, по всей видимости, не стремится стать новым агентом 007.
Кино
Энди Серкис поделился новостями о сиквеле «Венома»
И поставил точку в вопросе о трейлере.
Звезды
«Какие щечки»: русского Тома Харди Антона Батырева сравнили с Чеширским котом на фото с возлюбленной
39-летний актер своей улыбкой вызвал восхищение поклонников и получил массу комплиментов.
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