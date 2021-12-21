Все новости Виктор Дробыш

Виктор Дробыш

Звезды
Настасья Самбурская ответила Виктору Дробышу на критику в свой адрес
Артистка против дешевого пиара.
Звезды
Виктор Дробыш выдал секрет певицы Валерии: «Она стала попивать»
Продюсер встретил в студии Иосифа Пригожина с супругой.
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Раскрыто, к чему ипохондрия может привести Дробыша и Пьеху: «Депрессия и социальная дезадаптация»
Виктор Дробыш и Стас Пьеха признались в проблемах с психическим здоровьем.
Звезды
Виктор Дробыш прокомментировал творчество Самбурской: «Человек не туда попал»
Продюсеру пришлось подать судебный иск на Настасью Самбурскую.
Звезды
В сети раскрыли, из-за чего Филипп Киркоров теряет свою аудиторию
Поклонники устали от хайпа исполнителя.
Звезды
Эксперимент с париком вышел Ирине Горбачевой боком: «Похожа на Михаила Ефремова»
Ирину Горбачеву высмеяли в Инстаграме.
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«Ты умер для меня»: Киркоров осадил Дробыша за жесткие высказывания
Киркоров оставил гневный комментарий в Инстаграме.
Звезды
Шаляпин набросился на Дробыша после обвинения в убийстве: «Стыдно за вас»
Продюсер рассказал об уголовном преступлении с участием артиста.
Звезды
Виктор Дробыш попросил Филиппа Киркорова покинуть шоу-бизнес
Продюсер предложил Филиппу поработать в цирке или охранником.
Звезды
«Мы не контролируем свою жизнь»: невестка Дробыша рассказала о внезапной беременности
Александра Гуркова ждет четвертого ребенка. Своими инсайтами певица поделилась в Instagram.
Звезды
«Появилась скандальная баба-русофобка»: продюсер Лавров рассказал, что карьеру Наргиз «не реанимирует даже Дробыш»
После разрыва с Фадеевым певица перестала петь баллады и превратилась в «рыжеволосого клоуна».
Дети
«Кем еще быть с таким папой»: талант 10-летней дочки Виктора Дробыша восхитил Валерию
Артистка оценила вокальные данные наследницы продюсера.
Звезды в соцсетях
«Съела Дробыша»: фанаты иронизируют над «вампирским» фото Настасьи Самбурской
Самбурская повеселила поклонников старым снимком, который связали с нынешним конфликтом звезды.
Звезды
«Глупости комментировать я не хочу»: Дробыш ответил на критику Топалова и Самбурской
Продюсер не готов обсуждать ситуацию с Самбурской, которую поддержал Влад Топалов.
Звезды
«Я знаком с методами вышеупомянутого продюсера»: Влад Топалов встал на сторону Самбурской в споре с Дробышем
Актриса призналась, что в сложившейся ситуации очень ценит поддержку коллеги.
Звезды
«Дешевый хайп»: Настасья Самбурская раскрыла подробности судебного процесса с Дробышем
Иск актрисы к продюсеру удовлетворен частично.
Звезды в соцсетях
«Какие ваши девочки красивые»: продюсер Виктор Дробыш показал редкое фото с женой и дочерью
Музыкальный продюсер порадовал поклонников новогодним настроением.
Звезды
«Здесь была Жанна»: отца Фриске растрогало выступление Алисы Мон на шоу «Суперстар!»
Участница шоу увидела во сне исполнительницу хита «Ла-ла-ла» и решила, что она ее благословила.
Звезды
С Бузовой и Моргенштерном: Меладзе возглавил рейтинг артистов, которых не хотят видеть на «Голубых огоньках»
Артисты высказываются о необходимости изменить формат праздничных концертов.
Мода и красота
«Лариса великолепно выглядит»: 65-летняя Долина удивила фанатов помолодевшим лицом
Артистка привела поклонников в восторг своим свежим внешним видом на шоу «Суперстар!».
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