Звезды Настасья Самбурская ответила Виктору Дробышу на критику в свой адрес Артистка против дешевого пиара. 21 дек 2021 15:58

Звезды Виктор Дробыш выдал секрет певицы Валерии: «Она стала попивать» Продюсер встретил в студии Иосифа Пригожина с супругой. 14 дек 2021 15:39

Звезды Раскрыто, к чему ипохондрия может привести Дробыша и Пьеху: «Депрессия и социальная дезадаптация» Виктор Дробыш и Стас Пьеха признались в проблемах с психическим здоровьем. 13 дек 2021 14:51

Звезды Виктор Дробыш прокомментировал творчество Самбурской: «Человек не туда попал» Продюсеру пришлось подать судебный иск на Настасью Самбурскую. 13 дек 2021 12:27

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Звезды Эксперимент с париком вышел Ирине Горбачевой боком: «Похожа на Михаила Ефремова» Ирину Горбачеву высмеяли в Инстаграме. 30 ноя 2021 11:47

Звезды «Ты умер для меня»: Киркоров осадил Дробыша за жесткие высказывания Киркоров оставил гневный комментарий в Инстаграме. 29 ноя 2021 14:58

Звезды Шаляпин набросился на Дробыша после обвинения в убийстве: «Стыдно за вас» Продюсер рассказал об уголовном преступлении с участием артиста. 29 ноя 2021 14:47

Звезды Виктор Дробыш попросил Филиппа Киркорова покинуть шоу-бизнес Продюсер предложил Филиппу поработать в цирке или охранником. 29 ноя 2021 08:43

Звезды «Мы не контролируем свою жизнь»: невестка Дробыша рассказала о внезапной беременности Александра Гуркова ждет четвертого ребенка. Своими инсайтами певица поделилась в Instagram. 2 авг 2021 14:40

Звезды «Появилась скандальная баба-русофобка»: продюсер Лавров рассказал, что карьеру Наргиз «не реанимирует даже Дробыш» После разрыва с Фадеевым певица перестала петь баллады и превратилась в «рыжеволосого клоуна». 25 фев 2021 11:47

Дети «Кем еще быть с таким папой»: талант 10-летней дочки Виктора Дробыша восхитил Валерию Артистка оценила вокальные данные наследницы продюсера. 25 фев 2021 08:56

Звезды в соцсетях «Съела Дробыша»: фанаты иронизируют над «вампирским» фото Настасьи Самбурской Самбурская повеселила поклонников старым снимком, который связали с нынешним конфликтом звезды. 18 фев 2021 14:30

Звезды «Глупости комментировать я не хочу»: Дробыш ответил на критику Топалова и Самбурской Продюсер не готов обсуждать ситуацию с Самбурской, которую поддержал Влад Топалов. 17 фев 2021 14:46

Звезды «Я знаком с методами вышеупомянутого продюсера»: Влад Топалов встал на сторону Самбурской в споре с Дробышем Актриса призналась, что в сложившейся ситуации очень ценит поддержку коллеги. 17 фев 2021 09:15

Звезды «Дешевый хайп»: Настасья Самбурская раскрыла подробности судебного процесса с Дробышем Иск актрисы к продюсеру удовлетворен частично. 16 фев 2021 08:25

Звезды в соцсетях «Какие ваши девочки красивые»: продюсер Виктор Дробыш показал редкое фото с женой и дочерью Музыкальный продюсер порадовал поклонников новогодним настроением. 16 дек 2020 12:48

Звезды «Здесь была Жанна»: отца Фриске растрогало выступление Алисы Мон на шоу «Суперстар!» Участница шоу увидела во сне исполнительницу хита «Ла-ла-ла» и решила, что она ее благословила. 7 дек 2020 13:16

Звезды С Бузовой и Моргенштерном: Меладзе возглавил рейтинг артистов, которых не хотят видеть на «Голубых огоньках» Артисты высказываются о необходимости изменить формат праздничных концертов. 1 дек 2020 14:19