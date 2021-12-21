Виктор Дробыш
Настасья Самбурская ответила Виктору Дробышу на критику в свой адрес
Артистка против дешевого пиара.21 дек 2021 15:58
Виктор Дробыш выдал секрет певицы Валерии: «Она стала попивать»
Продюсер встретил в студии Иосифа Пригожина с супругой.14 дек 2021 15:39
Раскрыто, к чему ипохондрия может привести Дробыша и Пьеху: «Депрессия и социальная дезадаптация»
Виктор Дробыш и Стас Пьеха признались в проблемах с психическим здоровьем.13 дек 2021 14:51
Виктор Дробыш прокомментировал творчество Самбурской: «Человек не туда попал»
Продюсеру пришлось подать судебный иск на Настасью Самбурскую.13 дек 2021 12:27
В сети раскрыли, из-за чего Филипп Киркоров теряет свою аудиторию
Поклонники устали от хайпа исполнителя.1 дек 2021 08:03
Эксперимент с париком вышел Ирине Горбачевой боком: «Похожа на Михаила Ефремова»
Ирину Горбачеву высмеяли в Инстаграме.30 ноя 2021 11:47
«Ты умер для меня»: Киркоров осадил Дробыша за жесткие высказывания
Киркоров оставил гневный комментарий в Инстаграме.29 ноя 2021 14:58
Шаляпин набросился на Дробыша после обвинения в убийстве: «Стыдно за вас»
Продюсер рассказал об уголовном преступлении с участием артиста.29 ноя 2021 14:47
Виктор Дробыш попросил Филиппа Киркорова покинуть шоу-бизнес
Продюсер предложил Филиппу поработать в цирке или охранником.29 ноя 2021 08:43
«Мы не контролируем свою жизнь»: невестка Дробыша рассказала о внезапной беременности
Александра Гуркова ждет четвертого ребенка. Своими инсайтами певица поделилась в Instagram.2 авг 2021 14:40
«Появилась скандальная баба-русофобка»: продюсер Лавров рассказал, что карьеру Наргиз «не реанимирует даже Дробыш»
После разрыва с Фадеевым певица перестала петь баллады и превратилась в «рыжеволосого клоуна».25 фев 2021 11:47
«Кем еще быть с таким папой»: талант 10-летней дочки Виктора Дробыша восхитил Валерию
Артистка оценила вокальные данные наследницы продюсера.25 фев 2021 08:56
«Съела Дробыша»: фанаты иронизируют над «вампирским» фото Настасьи Самбурской
Самбурская повеселила поклонников старым снимком, который связали с нынешним конфликтом звезды.18 фев 2021 14:30
«Глупости комментировать я не хочу»: Дробыш ответил на критику Топалова и Самбурской
Продюсер не готов обсуждать ситуацию с Самбурской, которую поддержал Влад Топалов.17 фев 2021 14:46
«Я знаком с методами вышеупомянутого продюсера»: Влад Топалов встал на сторону Самбурской в споре с Дробышем
Актриса призналась, что в сложившейся ситуации очень ценит поддержку коллеги.17 фев 2021 09:15
«Дешевый хайп»: Настасья Самбурская раскрыла подробности судебного процесса с Дробышем
Иск актрисы к продюсеру удовлетворен частично.16 фев 2021 08:25
«Какие ваши девочки красивые»: продюсер Виктор Дробыш показал редкое фото с женой и дочерью
Музыкальный продюсер порадовал поклонников новогодним настроением.16 дек 2020 12:48
«Здесь была Жанна»: отца Фриске растрогало выступление Алисы Мон на шоу «Суперстар!»
Участница шоу увидела во сне исполнительницу хита «Ла-ла-ла» и решила, что она ее благословила.7 дек 2020 13:16
С Бузовой и Моргенштерном: Меладзе возглавил рейтинг артистов, которых не хотят видеть на «Голубых огоньках»
Артисты высказываются о необходимости изменить формат праздничных концертов.1 дек 2020 14:19
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Артистка привела поклонников в восторг своим свежим внешним видом на шоу «Суперстар!».24 ноя 2020 11:49
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