Владимир Фриске
Певица Маша Распутина радовалась, узнав о смерти Жанны Фриске
После смерти Жанны Фриске скорбела вся страна.2 дек 2021 14:14
Родители скончавшейся от рака Жанны Фриске возобновили суды с отцом их внука Дмитрием Шепелевым
Шепелев вновь предстанет перед судом.24 ноя 2021 09:37
«Чтобы не забывали»: семья Жанны Фриске раздает вещи певицы
Владимир Копылов продает одежду дочери.15 окт 2021 10:04
«Не прожил процесс горевания»: почему отец Фриске воюет с Шепелевым
Психолог Снежана Малафеева дала полезные советы для всех, кто столкнулся с утратой близких.10 сен 2021 14:00
«Рак — случайное событие»: эксперт развеяла миф об онкологии Жанны Фриске
На психологическом интервью предположили, что причиной глиобластомы певицы мог стать стресс.9 сен 2021 12:15
Отец Фриске о Шепелеве: «Не нужна была ему Жанна, нужны были только деньги!»
Безутешный Владимир Фриске дал откровенное интервью.8 сен 2021 10:40
«Не хотят ждать совершеннолетия внука»: родители Фриске продают долю в квартире дочери
Дмитрию Шепелеву предстоит в течение месяца отреагировать на уведомление о предложении выкупить часть недвижимости.22 фев 2021 01:52
«Есть люди, которых я очень люблю»: Шепелев показал фото с Зеленским в ответ на вопрос о друзьях в шоу-бизнесе
Ведущий заметил, что среди коллег у него нет близких друзей.19 фев 2021 12:53
«Он будет делать гадости»: отца Жанны Фриске вывел из себя поступок Шепелева
Телеведущий решил продать часть наследства сына.14 янв 2021 12:10
Дмитрий Шепелев продает долю сына Жанны Фриске в ее любимой квартире
Решение телеведущего в отношении наследства певицы совпало с его покупкой собственных апартаментов.13 янв 2021 11:58
«Здесь была Жанна»: отца Фриске растрогало выступление Алисы Мон на шоу «Суперстар!»
Участница шоу увидела во сне исполнительницу хита «Ла-ла-ла» и решила, что она ее благословила.7 дек 2020 13:16
«Он лишил нас ребенка и внука»: отец Жанны Фриске резко выразился о Дмитрии Шепелеве
...и добавил еще пару «ласковых» слов в его адрес.25 ноя 2020 11:45
«Мы против всяких бус»: отец Фриске просит фанатов не приносить украшения на могилу дочери
По слова отца знаменитости, это лишнее.19 ноя 2020 08:34
Суд обязал семилетнего сына Жанны Фриске выплатить дедушке 7 миллионов рублей
Родители певицы выиграли иск против Дмитрия Шепелева.23 июл 2020 10:43
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