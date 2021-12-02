Все новости Владимир Фриске

Владимир Фриске

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Певица Маша Распутина радовалась, узнав о смерти Жанны Фриске
После смерти Жанны Фриске скорбела вся страна.
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Родители скончавшейся от рака Жанны Фриске возобновили суды с отцом их внука Дмитрием Шепелевым
Шепелев вновь предстанет перед судом.
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«Чтобы не забывали»: семья Жанны Фриске раздает вещи певицы
Владимир Копылов продает одежду дочери.
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«Не прожил процесс горевания»: почему отец Фриске воюет с Шепелевым
Психолог Снежана Малафеева дала полезные советы для всех, кто столкнулся с утратой близких.
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«Рак — случайное событие»: эксперт развеяла миф об онкологии Жанны Фриске
На психологическом интервью предположили, что причиной глиобластомы певицы мог стать стресс.
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Отец Фриске о Шепелеве: «Не нужна была ему Жанна, нужны были только деньги!»
Безутешный Владимир Фриске дал откровенное интервью.
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«Не хотят ждать совершеннолетия внука»: родители Фриске продают долю в квартире дочери
Дмитрию Шепелеву предстоит в течение месяца отреагировать на уведомление о предложении выкупить часть недвижимости.
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«Есть люди, которых я очень люблю»: Шепелев показал фото с Зеленским в ответ на вопрос о друзьях в шоу-бизнесе
Ведущий заметил, что среди коллег у него нет близких друзей.
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«Он будет делать гадости»: отца Жанны Фриске вывел из себя поступок Шепелева
Телеведущий решил продать часть наследства сына.
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Дмитрий Шепелев продает долю сына Жанны Фриске в ее любимой квартире
Решение телеведущего в отношении наследства певицы совпало с его покупкой собственных апартаментов.
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«Здесь была Жанна»: отца Фриске растрогало выступление Алисы Мон на шоу «Суперстар!»
Участница шоу увидела во сне исполнительницу хита «Ла-ла-ла» и решила, что она ее благословила.
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«Он лишил нас ребенка и внука»: отец Жанны Фриске резко выразился о Дмитрии Шепелеве
...и добавил еще пару «ласковых» слов в его адрес.
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«Мы против всяких бус»: отец Фриске просит фанатов не приносить украшения на могилу дочери
По слова отца знаменитости, это лишнее.
Дети
Суд обязал семилетнего сына Жанны Фриске выплатить дедушке 7 миллионов рублей
Родители певицы выиграли иск против Дмитрия Шепелева. 
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