Владимир Фриске

После смерти Жанны Фриске скорбела вся страна.

Родители скончавшейся от рака Жанны Фриске возобновили суды с отцом их внука Дмитрием Шепелевым

Психолог Снежана Малафеева дала полезные советы для всех, кто столкнулся с утратой близких.

«Не прожил процесс горевания»: почему отец Фриске воюет с Шепелевым

На психологическом интервью предположили, что причиной глиобластомы певицы мог стать стресс.

Отец Фриске о Шепелеве: «Не нужна была ему Жанна, нужны были только деньги!»

Дмитрию Шепелеву предстоит в течение месяца отреагировать на уведомление о предложении выкупить часть недвижимости.

«Есть люди, которых я очень люблю»: Шепелев показал фото с Зеленским в ответ на вопрос о друзьях в шоу-бизнесе

Ведущий заметил, что среди коллег у него нет близких друзей.

19 фев 2021 12:53