Все новости Зендая

Зендая

Кино
Глава HBO прокомментировал будущее «Эйфории»: «Трудно представить сериал без Зендеи»
Программный директор рассказал о будущем шоу.
Кино
Кинокритик назвал новинки с закрученным сюжетом, на которые не жалко потратить время
Подборка фильмов и сериалов, которые нельзя пропустить в наступившем году.
Кино
Эндрю Гарфилд рассказал, что побудило его согласиться на участие в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Он понял, что обязательно должен сняться в фильме, когда прочитал одну из сцен.
Звезды
Лопес с Аффлексом, Милохин с Медведевой: озвучено, почему пиар-романы работают
Психолог рассказала о таком интересном явлении как «шипперинг».
Звезды
Тому Холланду пришлось встать на каблуки из-за Зендаи: «И все равно низкий»
Над звездой «Человека-паука» посмеялись из-за разницы в росте с возлюбленной.
Кино
Гид по «Человеку-Пауку»: в каком порядке смотреть фильмы перед премьерой «Нет пути домой»
Как не запутаться в фансервисе третьей части приключений Человека-паука.
Звезды
«Флиртует он только с Арми»: в сети против отношений Зендаи и Тимоти Шаламе
Поклонники вспомнили неоднозначное поведение Тимоти Шаламе и Арми Хаммера.
Кино
Том Холланд рассказал о травмах, которые он перенес во время съемок «По наклонной» и «Человека-паука»
Актер говорит, что получать травмы на площадке для него обычное дело.
Кино
Том Холланд рассказал о забавной проблеме, которая возникает во время съемок «Человека-паука 3»
Актеры постоянно шутят и смеются.
Кино
Зендая обмолвилась, что в «Человеке-пауке 3» ей придется убегать от инопланетян
Актриса привела интересную метафору.
ТВ и сериалы
Зендая в интервью Тимоти Шаламе вспомнила о своей исторической победе на «Эмми»
И рассказала, как прошла церемония в разгар пандемии.
Кино
Зендая ответила на слухи об участии в «Убить Билла 3»
Ранее актриса Вивика Фокс предположила, что молодая звезда органично бы смотрелась в истории мести в триквеле Тарантино.
Кино
Зендая уже успела посмотреть трейлер "Дюны" и назвала его "невероятным"
В экранизации романа Фрэнка Герберта актриса исполнит небольшую роль. 
Кино
Подтверждено: Тони Револори вернется к роли Флэша Томпсона в «Человеке-пауке 3»
Каст триквела о приключениях Питера Паркера обретает черты.
Звезды
Зендая может установить исторический рекорд благодаря «Эмми» 2020
В случае победы актриса станет самой молодой обладательницей премии.
Кино
Зендая «засветилась» на фанатском постере «Убить Билла 3»
Актерская карьера певицы набирает обороты.
Кино
Звезда «Убить Билла» Вивика Фокс предложила идею для третьего фильма
Актриса считает, что дочь ее персонажа может стать центральной героиней триквела. 
Кино
Звезда «Человека-паука: Возвращение домой» Лора Хэрриер думала, что «проиграла» свою роль Зендае
Обе девушки снялись в первой части перезапущенной франшизы о Человеке-пауке, но в сиквеле осталась лишь Зендая.
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