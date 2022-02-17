Кино Глава HBO прокомментировал будущее «Эйфории»: «Трудно представить сериал без Зендеи» Программный директор рассказал о будущем шоу. 17 фев 2022 16:20

Кино Кинокритик назвал новинки с закрученным сюжетом, на которые не жалко потратить время Подборка фильмов и сериалов, которые нельзя пропустить в наступившем году. 16 фев 2022 15:00

Кино Эндрю Гарфилд рассказал, что побудило его согласиться на участие в «Человеке-пауке: Нет пути домой» Он понял, что обязательно должен сняться в фильме, когда прочитал одну из сцен. 18 янв 2022 14:29

Звезды Лопес с Аффлексом, Милохин с Медведевой: озвучено, почему пиар-романы работают Психолог рассказала о таком интересном явлении как «шипперинг». 1 янв 2022 14:00

Звезды Тому Холланду пришлось встать на каблуки из-за Зендаи: «И все равно низкий» Над звездой «Человека-паука» посмеялись из-за разницы в росте с возлюбленной. 7 дек 2021 11:55

Кино Гид по «Человеку-Пауку»: в каком порядке смотреть фильмы перед премьерой «Нет пути домой» Как не запутаться в фансервисе третьей части приключений Человека-паука. 18 ноя 2021 16:10

Звезды «Флиртует он только с Арми»: в сети против отношений Зендаи и Тимоти Шаламе Поклонники вспомнили неоднозначное поведение Тимоти Шаламе и Арми Хаммера. 4 ноя 2021 08:50

Кино Том Холланд рассказал о травмах, которые он перенес во время съемок «По наклонной» и «Человека-паука» Актер говорит, что получать травмы на площадке для него обычное дело. 11 мар 2021 16:23

Кино Том Холланд рассказал о забавной проблеме, которая возникает во время съемок «Человека-паука 3» Актеры постоянно шутят и смеются. 16 фев 2021 15:12

Кино Зендая обмолвилась, что в «Человеке-пауке 3» ей придется убегать от инопланетян Актриса привела интересную метафору. 27 янв 2021 17:10

ТВ и сериалы Зендая в интервью Тимоти Шаламе вспомнила о своей исторической победе на «Эмми» И рассказала, как прошла церемония в разгар пандемии. 11 ноя 2020 16:39

Кино Зендая ответила на слухи об участии в «Убить Билла 3» Ранее актриса Вивика Фокс предположила, что молодая звезда органично бы смотрелась в истории мести в триквеле Тарантино. 9 сен 2020 12:16

Кино Зендая уже успела посмотреть трейлер "Дюны" и назвала его "невероятным" В экранизации романа Фрэнка Герберта актриса исполнит небольшую роль. 7 авг 2020 16:01

Кино Подтверждено: Тони Револори вернется к роли Флэша Томпсона в «Человеке-пауке 3» Каст триквела о приключениях Питера Паркера обретает черты. 5 авг 2020 15:52

Звезды Зендая может установить исторический рекорд благодаря «Эмми» 2020 В случае победы актриса станет самой молодой обладательницей премии. 29 июл 2020 15:03

Кино Зендая «засветилась» на фанатском постере «Убить Билла 3» Актерская карьера певицы набирает обороты. 23 июл 2020 11:14

Кино Звезда «Убить Билла» Вивика Фокс предложила идею для третьего фильма Актриса считает, что дочь ее персонажа может стать центральной героиней триквела. 22 июл 2020 17:41