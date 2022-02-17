Зендая
Глава HBO прокомментировал будущее «Эйфории»: «Трудно представить сериал без Зендеи»
Программный директор рассказал о будущем шоу.17 фев 2022 16:20
Кинокритик назвал новинки с закрученным сюжетом, на которые не жалко потратить время
Подборка фильмов и сериалов, которые нельзя пропустить в наступившем году.16 фев 2022 15:00
Эндрю Гарфилд рассказал, что побудило его согласиться на участие в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Он понял, что обязательно должен сняться в фильме, когда прочитал одну из сцен.18 янв 2022 14:29
Лопес с Аффлексом, Милохин с Медведевой: озвучено, почему пиар-романы работают
Психолог рассказала о таком интересном явлении как «шипперинг».1 янв 2022 14:00
Тому Холланду пришлось встать на каблуки из-за Зендаи: «И все равно низкий»
Над звездой «Человека-паука» посмеялись из-за разницы в росте с возлюбленной.7 дек 2021 11:55
Гид по «Человеку-Пауку»: в каком порядке смотреть фильмы перед премьерой «Нет пути домой»
Как не запутаться в фансервисе третьей части приключений Человека-паука.18 ноя 2021 16:10
«Флиртует он только с Арми»: в сети против отношений Зендаи и Тимоти Шаламе
Поклонники вспомнили неоднозначное поведение Тимоти Шаламе и Арми Хаммера.4 ноя 2021 08:50
Том Холланд рассказал о травмах, которые он перенес во время съемок «По наклонной» и «Человека-паука»
Актер говорит, что получать травмы на площадке для него обычное дело.11 мар 2021 16:23
Том Холланд рассказал о забавной проблеме, которая возникает во время съемок «Человека-паука 3»
Актеры постоянно шутят и смеются.16 фев 2021 15:12
Зендая обмолвилась, что в «Человеке-пауке 3» ей придется убегать от инопланетян
Актриса привела интересную метафору.27 янв 2021 17:10
Зендая в интервью Тимоти Шаламе вспомнила о своей исторической победе на «Эмми»
И рассказала, как прошла церемония в разгар пандемии.11 ноя 2020 16:39
Зендая ответила на слухи об участии в «Убить Билла 3»
Ранее актриса Вивика Фокс предположила, что молодая звезда органично бы смотрелась в истории мести в триквеле Тарантино.9 сен 2020 12:16
Зендая уже успела посмотреть трейлер "Дюны" и назвала его "невероятным"
В экранизации романа Фрэнка Герберта актриса исполнит небольшую роль.7 авг 2020 16:01
Подтверждено: Тони Револори вернется к роли Флэша Томпсона в «Человеке-пауке 3»
Каст триквела о приключениях Питера Паркера обретает черты.5 авг 2020 15:52
Зендая может установить исторический рекорд благодаря «Эмми» 2020
В случае победы актриса станет самой молодой обладательницей премии.29 июл 2020 15:03
Зендая «засветилась» на фанатском постере «Убить Билла 3»
Актерская карьера певицы набирает обороты.23 июл 2020 11:14
Звезда «Убить Билла» Вивика Фокс предложила идею для третьего фильма
Актриса считает, что дочь ее персонажа может стать центральной героиней триквела.22 июл 2020 17:41
Звезда «Человека-паука: Возвращение домой» Лора Хэрриер думала, что «проиграла» свою роль Зендае
Обе девушки снялись в первой части перезапущенной франшизы о Человеке-пауке, но в сиквеле осталась лишь Зендая.19 июн 2020 17:17
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