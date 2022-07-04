Зои Салдана
Сигурни Уивер раскрыла свою роль в «Аватаре 2»
Именитая актриса сыграет приемную дочь Джейка и Нейтири.4 июл 2022 15:58
«Нулевая химия»: Сиенна Миллер рассказала, что у нее не было ни тени романтики с Беном Аффлеком
В «Законе ночи» они играли влюбленных, но во время съемок Миллер только и делала, что смеялась.17 апр 2022 12:29
Серьезная подготовка: Джеймс Кэмерон и актерский состав «Аватара 2» прожили несколько дней в джунглях
Режиссер и актеры вывели подготовку к съемкам на новый уровень.18 дек 2021 11:33
Режиссер Джеймс Ганн опубликовал фото с офисным псом, намекая на скорый старт съемок «Стражей Галактики 3»
На заднем фоне запечатлено нечто интригующее.3 ноя 2021 13:39
Новые фото со съемок «Аватара 2» предвещают появление детей на’ви и инопланетных лошадей
Джон Ландау продолжает делиться эксклюзивными закадровыми материалами.22 апр 2021 13:34
Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн опубликовал жутковатое фото с тремя Гаморами
После такого и кошмар может присниться.16 мар 2021 13:15
Джеймс Ганн опроверг слухи о появлении Зака Эфрона в «Стражах Галактики 3»
Слухи о появлении актера начались некоторое время назад.11 мар 2021 13:13
Фото: Джон Фавро проведал Джеймса Кэмерона на съемках «Аватара 2»
Режиссеры обсуждают тонкости съемочного процесса.17 фев 2021 10:00
Джеймс Ганн подтвердил, что сценарий «Стражей Галактики 3» уже готов
Фанаты вздохнули с облегчением.11 ноя 2020 12:43
Аманда Сайфред объяснила, почему отказалась от роли Гаморы в «Стражах Галактики»
В прошлом ее кандидатуру источники называли наиболее вероятным вариантом на роль дочери Таноса.19 июн 2020 11:10
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