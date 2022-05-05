Кино Бенедикт Камбербэтч возьмет перерыв в актерской карьере после выхода сиквела «Доктора Стрэнджа» Картина выходит в зарубежный прокат уже завтра, 6 мая. 5 май 2022 15:06

Кино Бенедикт Камбербэтч уверен, что от увиденного в «Докторе Стрэндже 2» у зрителей закружится голова Этому, на его взгляд, поспособствуют необычные режиссерские решения Сэма Рэйми. 20 фев 2022 10:54

Кино Бенедикт Камбербэтч не верил в грандиозный успех «Человека-паука: Нет пути домой» Блокбастер занял шестую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории. 16 фев 2022 11:00

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Кино По слухам, в «Докторе Стрэндже 2» появится один из членов Фантастической четверки Фильм станет связующим звеном между командой супергероев и киновселенной Marvel. 2 янв 2022 11:16

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Звезды Не моется и много курит: до чего звезду «Шерлока» довели тяжелые съемки Камбербэтч рассказал о тяжелых съемках. 11 ноя 2021 17:28

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