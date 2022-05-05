Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч возьмет перерыв в актерской карьере после выхода сиквела «Доктора Стрэнджа»
Картина выходит в зарубежный прокат уже завтра, 6 мая.5 май 2022 15:06
Бенедикт Камбербэтч уверен, что от увиденного в «Докторе Стрэндже 2» у зрителей закружится голова
Этому, на его взгляд, поспособствуют необычные режиссерские решения Сэма Рэйми.20 фев 2022 10:54
Бенедикт Камбербэтч не верил в грандиозный успех «Человека-паука: Нет пути домой»
Блокбастер занял шестую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории.16 фев 2022 11:00
Бенедикт Камбербэтч считает ошибкой свое перевоплощение в небинарную фотомодель в комедии «Образцовый самец 2»
Актер утверждает, что в наше время роль непременно досталась бы транс-актеру.1 фев 2022 14:17
По слухам, в «Докторе Стрэндже 2» появится один из членов Фантастической четверки
Фильм станет связующим звеном между командой супергероев и киновселенной Marvel.2 янв 2022 11:16
Том Холланд рад, что ему наконец можно не думать о спойлерах, обсуждая «Человека-паука: Нет пути домой»
Актер признался, что хранить тайну о появлении в фильме определенных героев ему было особенно тяжело.28 дек 2021 10:49
«Это будет прекрасно»: Камбербэтч рассказал о продолжении «Шерлока»
Поклонников сериала может ждать долгожданное продолжение.12 ноя 2021 10:45
Не моется и много курит: до чего звезду «Шерлока» довели тяжелые съемки
Камбербэтч рассказал о тяжелых съемках.11 ноя 2021 17:28
Том Холланд рассказал, что «Человек-паук: Нет пути домой» будет «мрачным» и «лишенным веселья»
Актер утверждает, что его герой впервые растерял свой оптимизм.10 ноя 2021 14:19
Кто озвучивает Тома Харди в фильмах на русском?
В последние годы актера в большинстве случаев переводит Илья Исаев.1 ноя 2021 12:16
Бенедикт Камбербэтч сыграет российского сотрудника ФСБ
Сериал снят по мотивам книги «Последний шпион».29 окт 2021 12:48
Кто озвучивает Тома Харди на русском в фильме «Веном»?
Свой голос брутальному голливудскому актеру, сыгравшему роль Бэйна, подарил Илья Исаев.22 окт 2021 14:46
«Быстро раздражающая сказка»: зрители обсуждают новый фильм с Камбербэтчем
Критики и зрители прохладно отзываются о картине.17 окт 2021 10:24
Кто озвучивает Венома на русском?
В фильмах «Веном» 2018 года и «Веном 2» 2021 года Эди Брока и его симбиота-инопланетянина дублирует один и тот же русский актёр.13 окт 2021 14:50
Звезда «Шерлока» впервые за долгое время вышел в свет со своей женой
В семье Бенедикта Камбербэтча царит идиллия.13 окт 2021 08:45
Элизабет Олсен завершила съемки в сиквеле «Доктора Стрэнджа»
Также появилось новое фото из закулисья.11 сен 2021 12:21
Каскадер, подменяющий Тома Холланда в роли Человека-паука, опубликовал видео не совсем удачного трюка
Сцена из супергеройского сражения в «Первом мстителе: Противостояние».17 июн 2021 16:02
Создатели «Человека-паука: Нет пути домой» подшутили над фанатами, показав «трейлер» долгожданного фильма
Поклонники наконец получили то, что просили...21 май 2021 14:22
Элизабет Олсен ознакомилась с сюжетом «Доктора Стрэнджа 2» до окончания съемок «Ванды/Вижна»
Но была бы рада, если бы ее проинформировали еще раньше.19 май 2021 15:23
В сериале «Ванда/Вижн» едва не состоялось камео Доктора Стрэнджа
Создатели даже подписали договор с Бенедиктом Камбербэтчем, однако от идеи пришлось отказаться.4 май 2021 13:25
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