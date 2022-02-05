Все новости Дмитрий Исхаков

Дмитрий Исхаков

Дети
4-летняя дочь разведенной Полины Гагариной встретила папу на каблуках
Между супругами длятся судебные тяжбы.
Звезды
Ксения Бородина осудила Павла Прилучного за рукоприкладство
Телеведущая припомнила актеру «грехи» в браке с Агатой Муцениеце.
Звезды
В сети заговорили о примирении Гагариной с экс-супругом: «Пиар не удался?»
Суд между бывшими супругами не состоится.
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Экс-супруг Полины Гагариной отозвал иск к певице
Дмитрию Исхакову не нравится новый мужчина бывшей жены.
Звезды
Гагарина может нажить серьезные проблемы, «заигрывая» с законом
Дмитрий Исхаков может остаться ни с чем.
Звезды
«Благодарен от души»: слухи о новом возлюбленном Гагариной подтвердились
Гагарина удивила поклонников очередным выходом в свет.
Звезды
«Приходится договариваться»: как Гагарина и ее бывший муж делят ребенка
Психолог уверена, что Исхаков и певица идут на компромиссы ради дочери.
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Войне конец? Гагарина воссоединилась с бывшим мужем ради дочери
Экс-супруги пошли на уступки.
Звезды
«Страшно»: бывший муж Гагариной пожаловался на угрозы в свой адрес
Исхаков заговорил о буллинге.
Звезды
«Мама всегда рядом»: Гагарина поздравила сына с днем рождения
Полина восхищается своим сыном, которого родила в юном возрасте.
«Это злоупотребление правами»: Гагарина может проиграть в борьбе за дочь
Бывшие супруги не смогли мирно договориться об опеке над общим ребенком
Дети
Забавное видео: Исхаков показал дочь от Гагариной, впервые вставшую на лыжи
Исхаков после развода с Гагариной с удовольствием проводит время с их общей дочерью.
Звезды
Как в шелках: бывший муж Полины Гагариной задолжал налоговой почти 100 тысяч рублей
Дмитрий Исхаков переживает сложный период в жизни.
Звезды
«Вы не за тем бегаете!»: мужа Полины Гагариной преследуют журналисты
Фотограф попросил прессу оставить его в покое.
Звезды
«На данном этапе спора о разделе имущества нет»: адвокат прокомментировал развод Гагариной и Исхакова
Артистка решила получить официальную свободу от супруга.
Звезды
«300 миллионов рублей»: что будут делить Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков после шести лет брака
На днях знаменитая певица подала на развод с Дмитрием Исхаковым.
Звезды
«Семья - это лучшее, что может случиться с человеком»: муж Полины Гагариной прокомментировал заявление о разводе
Певица все же решила поставить окончательную точку в отношениях.
Звезды
«Два раза наступила на одни грабли»: почему «сильная женщина» Полина Гагарина несчастлива в браке
Появились слухи о новом романе популярной певицы.
Звезды
«Очень рекомендую воздержание»: бывший муж Полины Гагариной рассказал о личной жизни
Фотограф в течение года воздерживался от интимной близости.
Звезды в соцсетях
Муж Полины Гагариной прокомментировал появление видео с его новой девушкой
Дмитрий Исхаков начал жизнь с чистого листа. 
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