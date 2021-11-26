Эмма Малинина
Ольга Зарубина откровенно рассказала о несчастном браке с Александром Малининым: «Он не любил меня»
Малинин заставлял Зарубину делать аборт.26 ноя 2021 13:52
Бумеранг: с непростившимся с отцом Александром Малининым не общается родная дочь
Артист не приехал на похороны родного отца.18 ноя 2021 14:31
Помирившиеся после многолетней ссоры Александр и Никита Малинины выступят на одной сцене
На Первом канале стартует новый музыкальный проект.18 ноя 2021 13:15
«Благодаря музыке мы и стали ближе»: Никита Малинин рассказал, как сплотился с сестрой Устиньей
Певец откровенно рассказал об отношениях с сестрой.4 мар 2021 10:39
«Такие красивые ножки!»: фото новорожденного внука Малинина умилило соцсети
Снимок опубликовала супруга музыканта.22 фев 2021 01:33
«Есть повод отметить рождение внука»: Александр Малинин сообщил о пополнении в семье
Музыкант поделился радостной новостью в сети.12 фев 2021 15:01
«Важно не количество лет, а качество жизни»: 58-летняя жена Малинина похвасталась стройной фигурой в купальнике
На видео с отдыха Эмма Малинина бежит в купальнике по пляжу.9 фев 2021 15:18
«Лучшая!»: 58-летняя жена Александра Малинина показала редкий кадр с мамой
Эмма прогулялась с родительницей по вечернему городу.1 фев 2021 12:05
«Про сон, парфюм и уход за лицом»: 58-летняя жена Малинина рассказала об утренних процедурах
Поклонники оценили утренний распорядок знаменитости.19 янв 2021 11:19
«Дошла до финала и получила номинацию»: жена Малинина похвасталась успехами поющей дочери
Дочка народного артиста делает успехи в музыкальной карьере.19 янв 2021 10:06
«Мои ритуалы красоты»: 58-летняя жена Малинина рассказала о секрете своей молодости
Знаменитость подготовила целую серию постов для поклонников.6 янв 2021 13:12
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