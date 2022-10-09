Эмма Стоун
Как сделать волосы сияющими, как у Ким Кардашьян
Ким Кардашьян часто меняет прически, но одно остается неизменным: их ослепительный блеск. Они будто отражают свет. Такой эффект можно получить и самим, если применить несколько лайфхаков.9 окт 2022 12:16
Чудеса компьютерной графики: в документальном ролике к «Круэлле» показали процесс создания спецэффектов
Специалисты по визуальным эффектам создали собак, преобразили Лондон и поработали над нарядами главной героини.16 янв 2022 10:50
Трейлер «Убивая Еву», 3 сезон «Игры кальмара» и Гвен-паук с Эммой Стоун: кинодайджест
Поклонники «Майора Грома» могут порадоваться успехам фильма.29 дек 2021 13:40
Какой бюджет у фильма «Круэлла»?
На съемки приквела к «101 далматинцу» было потрачено 200 млн долларов.22 окт 2021 14:23
Сколько частей у фильма «101 далматинец»?
В основе сюжета об истории далматинцев в Лондоне лежит одноименная книга Доди Смит.22 окт 2021 11:50
Сколько сцен после титров в фильме «Круэлла» (2021)?
В киноленте всего одна сцена после титров, но она решает сразу несколько задач.13 окт 2021 16:20
Официально: Дженнифер Лоуренс беременна
31-летняя обладательница «Оскара» ждет первенца от директора картинной галереи.9 сен 2021 11:43
Disney хочет уладить иск со стороны Скарлетт Йоханссон без доведения дела до суда
Но актриса вряд ли получит сумму, на которую рассчитывает.11 авг 2021 14:25
«Геральт стал бы второстепенным»: Самбурская предложила себя на роль Йеннифер в «Ведьмаке»
Настасья не прочь сняться с Генри Кавиллом, но готова затмить и Анджелину Джоли.4 авг 2021 11:30
Слух: «Круэлла» может получить многосерийный спин-офф
По данным инсайдеров, главными героями потенциального сериала могут стать лучшие друзья и помощники Круэллы — Джаспер и Хорас.24 июн 2021 13:01
Режиссер Крэйг Гиллеспи считает, что у «Круэллы» есть потенциал для сиквела
И он готов вернуться при определенных условиях.2 июн 2021 15:44
Эмма Стоун ответила на слухи о своем возвращении к роли Гвен Стейси в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Она подтвердила недавние слова Эндрю Гарфилда.28 май 2021 14:10
Пол Уолтер Хаузер рассказал о своих впечатлениях от съемок с Чедвиком Боузманом в «Пятерых одной крови»
Звезда «Круэллы» поведал, что покойный актер выглядел очень уставшим.26 май 2021 17:06
Гленн Клоуз хотела бы вернуться к роли Круэллы Де Виль
Она даже придумала идею для нового фильма.6 май 2021 15:22
«Круэлла»: Художница по костюмам Дженни Беван объяснила, почему она не брала во внимание фильм с Гленн Клоуз
Все дело в том, что действие фильмов разворачиваются в разные временные периоды.30 апр 2021 15:52
Эмма Стоун вспомнила, как ее мама неуклюже болтала с Анджелиной Джоли на вручении «Золотых глобусов»
Случай произошел в январе 2011 года.30 дек 2020 12:50
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