Все новости Эмма Стоун

Эмма Стоун

Общество
Как сделать волосы сияющими, как у Ким Кардашьян
Ким Кардашьян часто меняет прически, но одно остается неизменным: их ослепительный блеск. Они будто отражают свет. Такой эффект можно получить и самим, если применить несколько лайфхаков.
Кино
Чудеса компьютерной графики: в документальном ролике к «Круэлле» показали процесс создания спецэффектов
Специалисты по визуальным эффектам создали собак, преобразили Лондон и поработали над нарядами главной героини.
Кино
Трейлер «Убивая Еву», 3 сезон «Игры кальмара» и Гвен-паук с Эммой Стоун: кинодайджест
Поклонники «Майора Грома» могут порадоваться успехам фильма.
Кино
Какой бюджет у фильма «Круэлла»?
На съемки приквела к «101 далматинцу» было потрачено 200 млн долларов.
Кино
Сколько частей у фильма «101 далматинец»?
В основе сюжета об истории далматинцев в Лондоне лежит одноименная книга Доди Смит.
Кино
Сколько сцен после титров в фильме «Круэлла» (2021)?
В киноленте всего одна сцена после титров, но она решает сразу несколько задач.
Дети
Официально: Дженнифер Лоуренс беременна
31-летняя обладательница «Оскара» ждет первенца от директора картинной галереи.
Кино
Disney хочет уладить иск со стороны Скарлетт Йоханссон без доведения дела до суда
Но актриса вряд ли получит сумму, на которую рассчитывает. 
Кино
«Геральт стал бы второстепенным»: Самбурская предложила себя на роль Йеннифер в «Ведьмаке»
Настасья не прочь сняться с Генри Кавиллом, но готова затмить и Анджелину Джоли.
ТВ и сериалы
Слух: «Круэлла» может получить многосерийный спин-офф
По данным инсайдеров, главными героями потенциального сериала могут стать лучшие друзья и помощники Круэллы — Джаспер и Хорас.
Кино
Режиссер Крэйг Гиллеспи считает, что у «Круэллы» есть потенциал для сиквела
И он готов вернуться при определенных условиях.
Кино
Эмма Стоун ответила на слухи о своем возвращении к роли Гвен Стейси в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Она подтвердила недавние слова Эндрю Гарфилда.
Кино
Пол Уолтер Хаузер рассказал о своих впечатлениях от съемок с Чедвиком Боузманом в «Пятерых одной крови»
Звезда «Круэллы» поведал, что покойный актер выглядел очень уставшим.
Кино
Гленн Клоуз хотела бы вернуться к роли Круэллы Де Виль
Она даже придумала идею для нового фильма.
Кино
«Круэлла»: Художница по костюмам Дженни Беван объяснила, почему она не брала во внимание фильм с Гленн Клоуз
Все дело в том, что действие фильмов разворачиваются в разные временные периоды.
Кино
Эмма Стоун вспомнила, как ее мама неуклюже болтала с Анджелиной Джоли на вручении «Золотых глобусов»
Случай произошел в январе 2011 года.
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