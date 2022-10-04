Все новости Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Звезды
40-летняя Наталья Водянова ждет шестого ребенка
Российская топ-модель пропустила важное событие из-за беременности.
Звезды
Уникальное фото: Андрей Малахов показал супругу во время бьюти-процедуры
Журналист порадовал поклонников домашней фотографией.
Звезды
Кардашьян заработала 1 миллион долларов после смертельного концерта
Ким Кардашьян сделала бизнес во время чужого горя.
Звезды
Спасает репутацию: Трэвис Скотт вернет все деньги за билеты из-за смертей на его концерте
Исполнителя ждут судебные иски и выплаты компенсаций.
Звезды
Миллион за смерти: почему суд Трэвиса Скотта должен напугать российских звезд
В результате инцидента в США погибли 8 человек.
Звезды
Бывшего парня Кайли Дженнер обвинили в домашнем насилии
Tyga удерживал экс-возлюбленную у себя дома силой.
Звезды
«Зачем выставлять свое тело?»: поклонники недовольны новой фотосессией Кайли Дженнер
Кайли Дженнер ужаснула поклонников «голыми» фото в луже крови.
Дети
Скоро услышит сердцебиение: Кайли Дженнер подтвердила вторую беременность на видео
Реалити-звезда поделилась интимными моментами с поклонниками.
ТВ и сериалы
Реалити-шоу «Семейство Кардашьян» подошло к концу
Вышел финальный эпизод одного из самых популярных реалити-проектов в мире, в котором женщины семьи Кардашьян попрощались с поклонниками.
Мода и красота
Напившиеся Кендалл и Кайли Дженнер сделали макияж друг другу
Сестры воплотили идеальную девичью вечеринку.
Дети
Вся в черного папу: Кайли Дженнер сравнила дочку с собой в детстве
Модель поделилась трогательным снимком.
Звезды в соцсетях
«У меня тяжелый низ»: Наталья Рудова рассказала об особенностях своей фигуры
37-летняя артистка находится в прекрасной физической форме.
Звезды в соцсетях
«Такая юная без косметики»: Кайли Дженнер в крошечном бикини взбудоражила мужчин
В этом году знаменитость празднует 24-й день рождения.
Звезды в соцсетях
«Превращение в Ким завершено»: Кайли Дженнер похвасталась формами в смелом бикини
Поклонники высоко оценили откровенную фотосессию.
Звезды
«Настоящая богиня»: Кайли Дженнер похвасталась формами в смелом платье-бюстье
Поклонники оценили откровенный образ кумира.
Звезды в соцсетях
«Кайли Дженнер отдыхает»: Настя Ивлеева рассмешила поклонников накладными формами
Телеведущая призналась, что не готовит и не убирает.
Звезды
Единственная женщина: Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года
В рейтинге оказалась только одна женщина.
Звезды
«Все видно!»: Кайли Дженнер в откровенном купальнике подразнила фанатов
Как истинная представительница семейства Кардашьян-Дженнер, Кайли не стесняется своего тела и любит обнажаться.
Звезды
«Хвалишься своими имплантами?»: Кайли Дженнер осудили за откровенное декольте
Поклонники инстадивы устали от ее гиперсексуальных образов.
Звезды
Канье Уэст поздравил Ким Кардашьян со статусом миллиардерши
Рэпер признался, что невероятно горд успехами жены.
Последнее
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«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
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