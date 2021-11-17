Кендалл Дженнер жестко осудили за выбор «голого» платья на свадьбу подруги: «Чрезмерно сексуально»

Вместе с ней в тройке лидеров оказались Меган Фокс и Кендалл Дженнер.

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Женщина-конь, черная дыра и человек-одеяло: самые нелепые образы на Met Gala 2021

Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021

Вышел финальный эпизод одного из самых популярных реалити-проектов в мире, в котором женщины семьи Кардашьян попрощались с поклонниками.

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«Молоко? Только не для Кендалл Дженнер»: сестра Ким Кардашьян рассказала, как победила в борьбе с акне

Кендалл Дженнер рассказала, как изменение диеты привело ее к чистой коже.

15 ноя 2020 11:16