Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер жестко осудили за выбор «голого» платья на свадьбу подруги: «Чрезмерно сексуально»
Кендалл Дженнер поругали за неуместный наряд.17 ноя 2021 14:17
Главный ковбой вечера: Дженнифер Лопес признали самой стильной на Met Gala
Вместе с ней в тройке лидеров оказались Меган Фокс и Кендалл Дженнер.16 сен 2021 12:10
Женщина-конь, черная дыра и человек-одеяло: самые нелепые образы на Met Gala 2021
Некоторые гости бала поняли тему «В Америке: Лексикон моды» по-своему.14 сен 2021 15:30
Фото: Билли Айлиш, Кристен Стюарт, Меган Фокс и другие на Met Gala 2021
На красной дорожке собрались десятки звезд.14 сен 2021 13:00
Реалити-шоу «Семейство Кардашьян» подошло к концу
Вышел финальный эпизод одного из самых популярных реалити-проектов в мире, в котором женщины семьи Кардашьян попрощались с поклонниками.11 июн 2021 16:48
Напившиеся Кендалл и Кайли Дженнер сделали макияж друг другу
Сестры воплотили идеальную девичью вечеринку.19 мар 2021 11:45
«У меня тяжелый низ»: Наталья Рудова рассказала об особенностях своей фигуры
37-летняя артистка находится в прекрасной физической форме.24 фев 2021 01:48
«Молоко? Только не для Кендалл Дженнер»: сестра Ким Кардашьян рассказала, как победила в борьбе с акне
Кендалл Дженнер рассказала, как изменение диеты привело ее к чистой коже.15 ноя 2020 11:16
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