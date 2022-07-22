Кристин Дэвис
Сара Мишель Геллар сыграет в фэнтезийном хоррор-сериале «Волчья стая»
Шоу станет спин-оффом сериала «Оборотень».22 июл 2022 21:01
Синтия Никсон объяснила, почему ей не хотелось сниматься в продолжении «Секса в большом городе»
Коллега по сериалу Сара Джессика Паркер убедила актрису вернуться к роли Миранды Хоббс.29 дек 2021 14:45
Старость на фото не скрыть: как изменились звезды «Секса в большом городе» за 23 года
Разница на фото с красной дорожки в 1998 и в 2021 году бросается в глаза.9 дек 2021 17:00
Шоураннер «Секса в большом городе» опроверг предположение о смерти Саманты
Создатели сериала более творчески подойдут к вопросу объяснения отсутствия оригинальных персонажей в продолжении.6 дек 2021 11:58
Почему новый «Секс в большом городе» разочарует фанатов: отвечает кинокритик
«Секс в большом городе» возвращается на экраны.26 ноя 2021 15:46
Кифер Сазерленд сыграет президента Рузвельта в сериале «Первая леди» с Джиллиан Андерсон
В остальных ролях заняты Виола Дэвис, Мишель Пфайффер, Дакота Фаннинг и Аарон Экхарт.9 июл 2021 15:30
Возобновление «Секса в большом городе»: Сара Джессика Паркер выложила фото в честь первой читки сценария
Троица нью-йоркских модниц снова вместе.14 июн 2021 15:08
Четверо ветеранов «Секса в большом городе» вернутся к своим ролям в возрождении сериала
Становится все интереснее.10 июн 2021 15:40
Крис Нот вернется к роли Мистера Бига в сиквеле «Секса в большом городе»
Продолжение начнут снимать для HBO Max уже этим летом27 май 2021 14:29
Сара Рамирес получила одну из ключевых ролей в возрождении «Секса в большом городе»
Встречаем новую подругу Кэрри Брэдшоу.20 май 2021 15:37
В возрождении «Секса в большом городе» в число ключевых персонажей войдут женщины разных рас
Главные героини расширят свой круг общения.6 май 2021 17:03
«Чужестранку» продлили на седьмой сезон еще до премьеры шестого
Шоу основано на серии романов Дианы Гэблдон.15 мар 2021 13:44
Сериал «Кайфтаун» продлили на второй сезон
Кабельный канал Starz уверен в успехе шоу.12 июн 2020 14:22
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