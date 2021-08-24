Все новости Мария Погребняк

Мария Погребняк

Звезды
«С фамилией повезло»: Мария Погребняк ездит на метро в образе за 114 млн рублей
Светская львица рассказала, сколько стоят ее одежда и аксессуары.
Дети
«Слабость и волдыри»: Мария Погребняк рассказала о болезни младшего сына
Мария Погребняк боится заразиться ветрянкой от сына.
Звезды
«Мы хотели организовать встречу много раз»: продюсер Ильи Милохина о желании примирить братьев
Мария Погребняк считает, что обида Дани Милохина на родную семью «куда сильнее чувств».
Мода и красота
Было — стало: Мария Погребняк показала результат пересадки бровей
Модель рассказала, почему решилась на необычную процедуру.
Мода и красота
«Полный гламур»: Мария Погребняк взбудоражила поклонников провокационным платьем
Модель не забыла и про меры предосторожности.
Звезды в соцсетях
«Сколько можно фотошопить?»: фото Ольги Бузовой и Марии Погребняк раскритиковали за ретушь
«Настоящая» красота на фото с подругой Ольги Бузовой.
Звезды в соцсетях
«Из квартиры сделали проходной двор»: заразившаяся коронавирусом Мария Погребняк пожаловалась на проверки
Супругу футболиста шокировали меры, принятые в отношении их семьи.
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