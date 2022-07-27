Все новости Марк Уолберг

Марк Уолберг

Кино
Зои Дешанель о фильме «Явление»: «Наверно, люди не поняли, что это стилизованный хоррор»
Также актриса призналась, что наиболее органично она чувствует себя в комедийном жанре.
Кино
Кинокритик посоветовал четыре фильма, которые сделают новогодние праздники незабываемыми
Пусть 2022 год начнется с душевного кино.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Третий лишний»?
Комедийный фильм с таким сюжетом стал самым кассовым проектом студии Universal в 2012 году – сумма кассовых сборов «Третьего лишнего» превысила бюджет в 11 раз!
Кино
Марк Уолберг побудил Тома Холланда подкачаться для съемок в «Анчартед: На картах не значится»
Актеру не хотелось выглядеть ребенком на фоне старшего коллеги.
Кино
Готовясь к съемкам «Анчартед», Том Холланд поработал в баре одного из лондонских отелей
Актер тщательно прорабатывал мельчайшие детали образа своего персонажа.
Кино
Кого из актеров озвучивает Бурунов в фильмах на русском?
Актер Сергей Бурунов стал популярен после выхода на экраны телевизионного сериала «Полицейский с рублевки».
Кино
Кто озвучивает Брэда Питта в фильмах на русском?
Красавчик Бред Питт будоражит сердца женщин во всем мире уже не одно десятилетие.
Кино
Создатель «Третьего лишнего» Сет Макфарлейн намекает на скорое возвращение медвежонка Теда
Автор комедийной франшизы готовится к производству сериала-предыстории для сервиса Peacock. 
Кино
Набравший вес Марк Уолберг выглядит неузнаваемо на фото со съемок драмы «Стю»
Актер поправился более чем на 20 фунтов.
Кино
Marvel отложила премьеру «Человека-паука 3» до декабря 2021
Том Холланд нескоро вернется к костюму супергероя.
Кино
Том Холланд и Марк Уолберг официально приступили к съемкам экранизации Uncharted в Германии
Полнометражный боевик на основе популярной видеоигры должен выйти в прокат в июле 2021 года.
Кино
Netflix назвал топ 10 своих самых популярных фильмов
Стриминговый сервис подвел итоги зрительских симпатий.
Кино
Том Холланд показал впечатляющую мускулатуру для роли в экранизации Uncharted
Молодой актер не собирается уступать коллеге по съемкам Марку Уолбергу. 
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