Марк Уолберг
Зои Дешанель о фильме «Явление»: «Наверно, люди не поняли, что это стилизованный хоррор»
Также актриса призналась, что наиболее органично она чувствует себя в комедийном жанре.27 июл 2022 16:24
Кинокритик посоветовал четыре фильма, которые сделают новогодние праздники незабываемыми
Пусть 2022 год начнется с душевного кино.3 янв 2022 14:00
В какой последовательности смотреть все части «Третий лишний»?
Комедийный фильм с таким сюжетом стал самым кассовым проектом студии Universal в 2012 году – сумма кассовых сборов «Третьего лишнего» превысила бюджет в 11 раз!17 дек 2021 12:34
Марк Уолберг побудил Тома Холланда подкачаться для съемок в «Анчартед: На картах не значится»
Актеру не хотелось выглядеть ребенком на фоне старшего коллеги.10 дек 2021 14:14
Готовясь к съемкам «Анчартед», Том Холланд поработал в баре одного из лондонских отелей
Актер тщательно прорабатывал мельчайшие детали образа своего персонажа.18 ноя 2021 14:42
Кого из актеров озвучивает Бурунов в фильмах на русском?
Актер Сергей Бурунов стал популярен после выхода на экраны телевизионного сериала «Полицейский с рублевки».19 окт 2021 15:02
Кто озвучивает Брэда Питта в фильмах на русском?
Красавчик Бред Питт будоражит сердца женщин во всем мире уже не одно десятилетие.19 окт 2021 14:58
Создатель «Третьего лишнего» Сет Макфарлейн намекает на скорое возвращение медвежонка Теда
Автор комедийной франшизы готовится к производству сериала-предыстории для сервиса Peacock.14 сен 2021 14:50
Набравший вес Марк Уолберг выглядит неузнаваемо на фото со съемок драмы «Стю»
Актер поправился более чем на 20 фунтов.25 май 2021 10:27
Marvel отложила премьеру «Человека-паука 3» до декабря 2021
Том Холланд нескоро вернется к костюму супергероя.24 июл 2020 15:05
Том Холланд и Марк Уолберг официально приступили к съемкам экранизации Uncharted в Германии
Полнометражный боевик на основе популярной видеоигры должен выйти в прокат в июле 2021 года.21 июл 2020 15:38
Netflix назвал топ 10 своих самых популярных фильмов
Стриминговый сервис подвел итоги зрительских симпатий.17 июл 2020 11:07
Том Холланд показал впечатляющую мускулатуру для роли в экранизации Uncharted
Молодой актер не собирается уступать коллеге по съемкам Марку Уолбергу.14 июл 2020 11:07
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