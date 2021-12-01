Приянка Чопра
Джонатан Грофф прослезился, читая сценарий «Матрицы: Воскрешение»
Увидеть фильм в кинотеатрах можно будет с 16 декабря.1 дек 2021 13:10
Студия Warner Bros опубликовала синопсис «Матрицы: Воскрешение»
Нео ждет битва с более опасной Матрицей.18 окт 2021 13:38
От Джоли до Драйвера: звезды, которые не могут скрыть уродливые изъяны внешности
Недостатки можно найти даже у тех, кто постоянно попадает в списки самых красивых людей Голливуда.9 окт 2021 12:00
Кликни на красную или синюю: вышел первый тизер фильма «Матрица: Воскрешение»
Чтобы увидеть видеоролик, придется выбрать «правильную» таблетку.8 сен 2021 11:30
Ник Джонас и Приянка Чопра объявят номинантов на «Оскар» 15 марта
Супруги вместе прочитают список тех, кто поборется за главную американскую кинонаграду.11 мар 2021 13:31
Приянка Чопра открыла ресторан в Нью-Йорке
В конце месяца гости смогут отведать индийские блюда.9 мар 2021 10:26
Приянка Чопра рассказала о своих съемках в «Матрице 4»
Невзирая на пандемию, актриса, по ее словам, «никогда не чувствовала себя в большей безопасности на съемках».22 янв 2021 15:23
Звезда «Матрицы 4» поделилась эмоциями от возвращения Киану Ривза к роли Нео
Джессика Хенвик рассказала о первых впечатлениях.10 ноя 2020 15:33
Яхья Абдул-Матин II рассказал о съемках «Матрицы 4» в условиях пандемии
Все соблюдают меры предосторожности.6 ноя 2020 11:23
Фанаты «Игры престолов» усмотрели связь с сериалом в имени новорожденной дочери Софи Тернер и Джо Джонаса
Поклонники решили, что необычное имя для девочки звездная пара позаимствовала у персонажа культового шоу.28 июл 2020 15:30
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