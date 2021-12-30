Роберт Дауни младший
В какой последовательности смотреть все части «Железного человека» по хронологии?
Первый сольник Тони Старка, известного также как Железный человек, вышел в 2008 году.30 дек 2021 12:52
В какой последовательности смотреть все части “Шерлок Холмс”?
Гай Ричи подался в шпионский жанр26 дек 2021 16:46
В какой последовательности смотреть все части «Капитана Америки»?
Фильмы о Стиве Роджерсе, известном также как Капитан Америка, начали снимать еще в середине ХХ века.23 дек 2021 15:07
Кто озвучивает Джейсона Стетхема в фильмах на русском?
Британский актер пользуется большой популярностью в России.21 окт 2021 11:53
Какой бюджет у фильмов серии Marvel «Мстители»?
Бюджет художественного фильма кинематографической вселенной Marvel составил 220 млн долларов.14 окт 2021 13:14
Кто озвучивал Джокера в «Темном рыцаре» Нолана на русском?
Гениально исполненный Хитом Лэджером Принц Готэма говорит на русском языке голосом заслуженного артиста РФ Владимира Зайцева.13 окт 2021 14:28
«Деймон никогда не был ближе к Тони Старку»: Йен Сомерхолдер предался ностальгии в Сети
Звезда «Дневников вампира» поделился кадром из статьи 2012 года.9 авг 2021 15:45
Звезда «Мальчика с оленьими рогами» Нонсо Анози хотел бы, чтобы во втором сезоне сыграл Роберт Дауни — младший
Над первым сезоном он работал в качестве исполнительного продюсера.23 июн 2021 16:05
Скарлетт Йоханссон уверена, что смерть Наташи Романофф в «Мстителях: Финал» была оправданной
Для нее решение героини спасти друзей важнее всего остального.22 июн 2021 15:37
Эмили Блант призналась, что супергеройские фильмы ей не по душе
Но в случае «уникального» предложения она все же готова взяться за роль.12 май 2021 13:02
Слух: Новый Капитан Америка в исполнении Энтони Маки может получить собственную трилогию
Это соответствовало бы общей структуре киновселенной Marvel.28 апр 2021 10:47
Роберт Дауни — младший и Марк Руффало отметили вторую годовщину «Мстителей: Финал» постами в соцсетях
И, не сговариваясь, одинаково выразили свои эмоции.27 апр 2021 16:39
Шоураннер «Сорвиголовы» не может представить, чтобы Винсента Д’Онофрио в роли Кингпина заменил другой актер
Он сравнивает это с попыткой заменить ведущих Мстителей.22 апр 2021 15:18
Себастиан Стэн ничего не слышал о потенциальном продолжении «Сокола и Зимнего Солдата»
Однако постановщица сериала Кари Скогланд говорит, что главы студии заинтересованы во втором сезоне.15 апр 2021 14:48
Энтони Маки рассказал, как он развлекался в перерывах между съемками последних «Мстителей»
Это одно из его любимых занятий.13 апр 2021 10:44
«Даже борода зеленая?»: Роберт Дауни-мл поздравил всех с Днем святого Патрика
Актер опубликовал забавный снимок.18 мар 2021 14:12
Роберт Дауни — младший о возвращении к роли Железного человека: «Никогда не говори «никогда»
Сейчас актер занимается спасением реального мира.1 мар 2021 15:12
Джереми Реннер поделился солнечным фото со съемок «Мстителей: Финал»
Актер скучает по своим коллегам.11 фев 2021 15:21
Благодаря «Человеку-пауку 3» Том Холланд может стать самым высокооплачиваемым актером Sony
Студия возлагает на звезду большие надежды.28 дек 2020 16:13
Роберт Дауни — младший якобы надеется вернуться в киновселенную Marvel
Сам он недавно заявлял обратное.28 дек 2020 14:00
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