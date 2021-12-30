Все новости Роберт Дауни младший

Роберт Дауни младший

Кино
В какой последовательности смотреть все части «Железного человека» по хронологии?
Первый сольник Тони Старка, известного также как Железный человек, вышел в 2008 году.
Кино
В какой последовательности смотреть все части “Шерлок Холмс”?
Гай Ричи подался в шпионский жанр
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Капитана Америки»?
Фильмы о Стиве Роджерсе, известном также как Капитан Америка, начали снимать еще в середине ХХ века. 
Кино
Кто озвучивает Джейсона Стетхема в фильмах на русском?
Британский актер пользуется большой популярностью в России.
Кино
Какой бюджет у фильмов серии Marvel «Мстители»?
Бюджет художественного фильма кинематографической вселенной Marvel составил 220 млн долларов.
Кино
Кто озвучивал Джокера в «Темном рыцаре» Нолана на русском?
Гениально исполненный Хитом Лэджером Принц Готэма говорит на русском языке голосом заслуженного артиста РФ Владимира Зайцева.
Кино
«Деймон никогда не был ближе к Тони Старку»: Йен Сомерхолдер предался ностальгии в Сети
Звезда «Дневников вампира» поделился кадром из статьи 2012 года.
ТВ и сериалы
Звезда «Мальчика с оленьими рогами» Нонсо Анози хотел бы, чтобы во втором сезоне сыграл Роберт Дауни — младший
Над первым сезоном он работал в качестве исполнительного продюсера.
Кино
Скарлетт Йоханссон уверена, что смерть Наташи Романофф в «Мстителях: Финал» была оправданной
Для нее решение героини спасти друзей важнее всего остального.
Кино
Эмили Блант призналась, что супергеройские фильмы ей не по душе
Но в случае «уникального» предложения она все же готова взяться за роль.
Кино
Слух: Новый Капитан Америка в исполнении Энтони Маки может получить собственную трилогию
Это соответствовало бы общей структуре киновселенной Marvel.
Кино
Роберт Дауни — младший и Марк Руффало отметили вторую годовщину «Мстителей: Финал» постами в соцсетях
И, не сговариваясь, одинаково выразили свои эмоции.
ТВ и сериалы
Шоураннер «Сорвиголовы» не может представить, чтобы Винсента Д’Онофрио в роли Кингпина заменил другой актер
Он сравнивает это с попыткой заменить ведущих Мстителей.
ТВ и сериалы
Себастиан Стэн ничего не слышал о потенциальном продолжении «Сокола и Зимнего Солдата»
Однако постановщица сериала Кари Скогланд говорит, что главы студии заинтересованы во втором сезоне.
Кино
Энтони Маки рассказал, как он развлекался в перерывах между съемками последних «Мстителей»
Это одно из его любимых занятий.
Звезды
«Даже борода зеленая?»: Роберт Дауни-мл поздравил всех с Днем святого Патрика
Актер опубликовал забавный снимок.
Кино
Роберт Дауни — младший о возвращении к роли Железного человека: «Никогда не говори «никогда»
Сейчас актер занимается спасением реального мира.
Кино
Джереми Реннер поделился солнечным фото со съемок «Мстителей: Финал»
Актер скучает по своим коллегам.
Кино
Благодаря «Человеку-пауку 3» Том Холланд может стать самым высокооплачиваемым актером Sony
Студия возлагает на звезду большие надежды.
Кино
Роберт Дауни — младший якобы надеется вернуться в киновселенную Marvel
Сам он недавно заявлял обратное.
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