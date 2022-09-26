Том Хэнкс
Джулия Робертс рассказала, как ей удалось добиться равноправия по части гонораров в Голливуде
По признанию актрисы, у нее есть особая тактика.26 сен 2022 16:32
Дочь Элвиса Пресли считает, что Остин Батлер достоин «Оскара» за главную роль в фильме «Элвис»
Она считает эту картину идеальным воплощением в кино жизни ее отца.17 май 2022 17:18
В какой последовательности смотреть все части «Мальчишника»?
Идея создания такого фильма возникла во время настоящего мальчишника, который продюсер Рон Молер вместе с друзьями устроил для своего коллеги Боба Израэла. Несколько участников съемочной группы как раз присутствовали на той вечеринке и были свидетелями того, как зарождался будущий фильм.30 дек 2021 10:55
В какой последовательности смотреть все части «Истории игрушек»?
«История игрушек» стала первым полнометражным мультфильмом, снятым Джоном Лассетером.30 дек 2021 10:05
Кто озвучивал Джокера в «Темном рыцаре» Нолана на русском?
Гениально исполненный Хитом Лэджером Принц Готэма говорит на русском языке голосом заслуженного артиста РФ Владимира Зайцева.13 окт 2021 14:28
Ветеран «Анатомии страсти» Джастин Чэмберс сыграет Марлона Брандо в мини-сериале «Предложение»
В касте также заняты Майлз Теллер, Мэттью Гуд и Джуно Темпл.10 июл 2021 15:31
Роберт Де Ниро подтвердил, что он должен был сыграть главную роль в фильме «Большой»
Но переговоры зашли в тупик.9 июн 2021 16:02
Джозеф Гордон-Левитт составит компанию Тому Хэнксу в новом «Пиноккио» Disney+
Съемки должны начаться уже в конце марта.4 мар 2021 10:43
Остин Батлер и Каллум Тернер снимутся в продолжении сериала «Братья по оружию»
Актёры сыграют лётчиков времён Второй мировой войны.2 мар 2021 11:53
Студия Disney выпустила тизер предстоящего игрового ремейка «Пиноккио»
В ролике показали Тома Хэнкса в образе Джеппетто.16 дек 2020 14:17
От Шакиры до Ким Чен Ына: Google назвал 10 человек, которых чаще всего искали в 2020 году
Популярная поисковая система подвела итоги уходящего года.10 дек 2020 17:05
Кевин Харт объяснил, почему никому не рассказал про диагностированный у него коронавирус
Комик сообщил о борьбе с опасным заболеванием.8 сен 2020 15:14
Том Хэнкс усомнился в «патриотизме» американцев, отказывающихся носить маски
Актер призывает соблюдать элементарные меры безопасности.16 июл 2020 15:26
Махершала Али сыграет легендарного боксера Джека Джонсона в сериале HBO
Двукратный обладатель «Оскара» воплотит на экране образ первого темнокожего чемпиона мира.3 июл 2020 06:22
«Стыдитесь!»: Том Хэнкс раскритиковал тех, кто пренебрегает мерами безопасности на фоне коронавируса
Актер с супругой оказались в числе первых заболевших во время пандемии.2 июл 2020 08:36
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