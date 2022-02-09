Влад Топалов
Певец Влад Топалов набросился на хейтеров, раскритиковавших его жену за откровенное фото
Топалов заявил, что гордится женой.9 фев 2022 15:00
Телеведущая Регина Тодоренко ответила на слухи о беременности
Знаменитость показала, почему ее живот округлился.1 фев 2022 11:00
Телеведущая Регина Тодоренко улетела в Мексику без мужа и ребенка
Телеведущая посвятила трогательный пост Владу Топалову.25 янв 2022 08:41
Пиар-менеджер не подтвердила слухи о беременности Регины Тодоренко
Слухи о беременности спровоцировала фотография телеведущей.20 янв 2022 14:48
Сергей Лазарев назвал виновных в распаде группы Smash
Лазарев рассказал, что ему предлагали вернуться в Smash.17 дек 2021 15:35
«Победить рак не удалось»: Тодоренко сделала откровенное признание
Телеведущая рассказала о любви своих дедушки и бабушки.8 ноя 2021 12:23
«У человека невроз»: как Тодоренко живется с Топаловым
Певец поделился мнением, чем мудрая женщина отличается от умной.28 окт 2021 14:59
«Мешает муж»: Тодоренко пожаловалась на сильные боли из-за Топалова
Известная телеведущая тревел-передачи «Орел и решка» Регина Тодоренко поделилась с подписчиками проблемами со здоровьем.20 окт 2021 10:04
«Доверил, называется, другу»: Топалов прокомментировал фото Тодоренко и Родригеса с ребенком
Регина Тодоренко выложила фотографию из самолета с малышкой и шоуменом Тимуром Родригесом.5 окт 2021 00:03
«Я очень тупой тут»: Влад Топалов сравнил себя с деревом на видео с женой
Милое семейное видео появилось в личном блоге.17 мар 2021 09:48
«Вы просто отчаянная врунья»: Катя Гордон резко высказалась о Самбурской из-за суда с Дробышем
Представитель Дробыша в суде обвинила Самбурскую во лжи.19 фев 2021 12:25
«Съела Дробыша»: фанаты иронизируют над «вампирским» фото Настасьи Самбурской
Самбурская повеселила поклонников старым снимком, который связали с нынешним конфликтом звезды.18 фев 2021 14:30
«Глупости комментировать я не хочу»: Дробыш ответил на критику Топалова и Самбурской
Продюсер не готов обсуждать ситуацию с Самбурской, которую поддержал Влад Топалов.17 фев 2021 14:46
«Я знаком с методами вышеупомянутого продюсера»: Влад Топалов встал на сторону Самбурской в споре с Дробышем
Актриса призналась, что в сложившейся ситуации очень ценит поддержку коллеги.17 фев 2021 09:15
«Меня непросто терпеть»: Влад Топалов трогательно обратился к Тодоренко после отдыха на Бали
Певец признался, что семья – это тяжелый труд.4 фев 2021 16:56
«У Регинки не осталось ни одной жиринки»: фото Тодоренко в дерзком бикини очаровало Тимура Родригеза
Занятия серфингом помогли Тодоренко сохранить идеальную фигуру в отпуске.4 фев 2021 13:24
«Счастье само бежит к тебе в руки»: Влад Топалов показал трогательное видео с Тодоренко и сыном
Певец поделился кусочком семейной идиллии.2 фев 2021 12:09
«Волшебное детство»: Влад Топалов показал, как его сын на Бали кормит слонов
Артист выразил уважение предкам.28 янв 2021 09:58
«Мне нечего петь, меня узнали!»: продюсер «Маски» рассказала, как Влад Топалов хотел сбежать с проекта
Участников проекта приходилось убеждать, что зрители высоко оценят шоу.25 янв 2021 02:01
«Куда там Бузовой»: 43-летняя Ольга Орлова в бикини похвасталась фигурой на пляже
Артистка поделилась фотографией с пляжа.7 янв 2021 15:53
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