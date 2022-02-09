Все новости Влад Топалов

Влад Топалов

Звезды
Певец Влад Топалов набросился на хейтеров, раскритиковавших его жену за откровенное фото
Топалов заявил, что гордится женой.
Звезды
Телеведущая Регина Тодоренко ответила на слухи о беременности
Знаменитость показала, почему ее живот округлился.
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Телеведущая Регина Тодоренко улетела в Мексику без мужа и ребенка
Телеведущая посвятила трогательный пост Владу Топалову.
Звезды
Пиар-менеджер не подтвердила слухи о беременности Регины Тодоренко
Слухи о беременности спровоцировала фотография телеведущей.
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Сергей Лазарев назвал виновных в распаде группы Smash
Лазарев рассказал, что ему предлагали вернуться в Smash.
Звезды
«Победить рак не удалось»: Тодоренко сделала откровенное признание
Телеведущая рассказала о любви своих дедушки и бабушки.
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«У человека невроз»: как Тодоренко живется с Топаловым
Певец поделился мнением, чем мудрая женщина отличается от умной.
Звезды
«Мешает муж»: Тодоренко пожаловалась на сильные боли из-за Топалова
Известная телеведущая тревел-передачи «Орел и решка» Регина Тодоренко поделилась с подписчиками проблемами со здоровьем.
Звезды
«Доверил, называется, другу»: Топалов прокомментировал фото Тодоренко и Родригеса с ребенком
Регина Тодоренко выложила фотографию из самолета с малышкой и шоуменом Тимуром Родригесом. 
Звезды в соцсетях
«Я очень тупой тут»: Влад Топалов сравнил себя с деревом на видео с женой
Милое семейное видео появилось в личном блоге.
Звезды
«Вы просто отчаянная врунья»: Катя Гордон резко высказалась о Самбурской из-за суда с Дробышем
Представитель Дробыша в суде обвинила Самбурскую во лжи.
Звезды в соцсетях
«Съела Дробыша»: фанаты иронизируют над «вампирским» фото Настасьи Самбурской
Самбурская повеселила поклонников старым снимком, который связали с нынешним конфликтом звезды.
Звезды
«Глупости комментировать я не хочу»: Дробыш ответил на критику Топалова и Самбурской
Продюсер не готов обсуждать ситуацию с Самбурской, которую поддержал Влад Топалов.
Звезды
«Я знаком с методами вышеупомянутого продюсера»: Влад Топалов встал на сторону Самбурской в споре с Дробышем
Актриса призналась, что в сложившейся ситуации очень ценит поддержку коллеги.
Звезды
«Меня непросто терпеть»: Влад Топалов трогательно обратился к Тодоренко после отдыха на Бали
Певец признался, что семья – это тяжелый труд.
Звезды
«У Регинки не осталось ни одной жиринки»: фото Тодоренко в дерзком бикини очаровало Тимура Родригеза
Занятия серфингом помогли Тодоренко сохранить идеальную фигуру в отпуске.
Дети
«Счастье само бежит к тебе в руки»: Влад Топалов показал трогательное видео с Тодоренко и сыном
Певец поделился кусочком семейной идиллии.
Дети
«Волшебное детство»: Влад Топалов показал, как его сын на Бали кормит слонов
Артист выразил уважение предкам.
Звезды
«Мне нечего петь, меня узнали!»: продюсер «Маски» рассказала, как Влад Топалов хотел сбежать с проекта
Участников проекта приходилось убеждать, что зрители высоко оценят шоу.
Звезды в соцсетях
«Куда там Бузовой»: 43-летняя Ольга Орлова в бикини похвасталась фигурой на пляже
Артистка поделилась фотографией с пляжа.
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