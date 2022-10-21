Юлия Михалкова
Никита Михалков: биография, интересные факты и лучшие фильмы
Драматург, режиссер, бизнесмен, общественный деятель и телеведущий. Все о Никите Сергеевиче Михалкове, которому исполняется 77 лет.21 окт 2022 09:49
«Манера говорить устаревшая, ошибается»: Меньшова оценила работу Познера
Бывшая ведущая Первого канала прошлась по работе знаменитого интервьюера.19 окт 2022 08:51
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова произвела фурор на «Давай поженимся!»
Актриса выбрала слишком пикантный наряд.6 янв 2022 13:56
Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы с женихом из «Давай поженимся!»
Балерина познакомилась с ребенком нового возлюбленного.5 янв 2022 09:24
Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева считает, что Юлия Михалкова обиделась на коллег из шоу
Юлия Михалкова не общается с Иланой Юрьевой.27 дек 2021 09:01
Свет! Камера! Мотор! Пересильд, Бурковский, Мороз и другие отметили День кино
Актеры поздравили коллег и зрителей с творческим праздником.27 авг 2021 17:00
«Без макияжа не узнать»: экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова показала честное селфи
Артистка вспомнила цитату из собственной книги.25 фев 2021 01:19
Михалков обратился в Следственный комитет по делу о перечислении 820 тысяч рублей семье Баталова
Режиссер снял с себя личную ответственность за оказание юридической помощи вдове и дочери актера.4 фев 2021 09:03
Неженские хобби: Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» показала опасные увлечения
Актриса рассказала, что нашла способ прояснить мысли.27 янв 2021 13:18
«Это не личные деньги»: адвокат Баталовых опровергла слухи о материальной помощи Никиты Михалкова
Вдова актера и его дочь стали получать средства от Дрожжиной и Цивина, когда скандал перешел в публичную плоскость.14 янв 2021 15:08
«Юбка прям по возрасту»: 37-летняя Юлия Михалкова в мини показала новогоднюю елку
Юмористка размышляет над тем, как отметить Новый год с президентом.24 дек 2020 11:33
«У Вас слишком спортивный живот»: Юлия Михалкова показала чувственный восточный танец
Актриса снимается в новом сериале.23 дек 2020 16:02
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