Все новости Юлия Михалкова

Юлия Михалкова

Кино Звезды
Никита Михалков: биография, интересные факты и лучшие фильмы
Драматург, режиссер, бизнесмен, общественный деятель и телеведущий. Все о Никите Сергеевиче Михалкове, которому исполняется 77 лет.
Звезды
«Манера говорить устаревшая, ошибается»: Меньшова оценила работу Познера
Бывшая ведущая Первого канала прошлась по работе знаменитого интервьюера.
Звезды
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова произвела фурор на «Давай поженимся!»
Актриса выбрала слишком пикантный наряд.
Звезды
Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы с женихом из «Давай поженимся!»
Балерина познакомилась с ребенком нового возлюбленного.
Звезды
Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева считает, что Юлия Михалкова обиделась на коллег из шоу
Юлия Михалкова не общается с Иланой Юрьевой.
Кино
Свет! Камера! Мотор! Пересильд, Бурковский, Мороз и другие отметили День кино
Актеры поздравили коллег и зрителей с творческим праздником.
Звезды в соцсетях
«Без макияжа не узнать»: экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова показала честное селфи
Артистка вспомнила цитату из собственной книги.
Звезды
Михалков обратился в Следственный комитет по делу о перечислении 820 тысяч рублей семье Баталова
Режиссер снял с себя личную ответственность за оказание юридической помощи вдове и дочери актера.
Звезды в соцсетях
Неженские хобби: Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» показала опасные увлечения
Актриса рассказала, что нашла способ прояснить мысли.
Звезды
«Это не личные деньги»: адвокат Баталовых опровергла слухи о материальной помощи Никиты Михалкова
Вдова актера и его дочь стали получать средства от Дрожжиной и Цивина, когда скандал перешел в публичную плоскость.
Звезды в соцсетях
«Юбка прям по возрасту»: 37-летняя Юлия Михалкова в мини показала новогоднюю елку
Юмористка размышляет над тем, как отметить Новый год с президентом.
Звезды в соцсетях
«У Вас слишком спортивный живот»: Юлия Михалкова показала чувственный восточный танец
Актриса снимается в новом сериале.
Звезды в соцсетях
«Неописуемая красота»: 51-летняя Эвелина Бледанс подразнила поклонников видео в прозрачном пеньюаре
Актриса решила продемонстрировать, как начинает свое утро.
Звезды
«Пластика? Фотошоп!»: фанаты уличили Дарью Мороз в чрезмерном увлечении ретушью
37-летняя актриса продемонстрировала поразительно гладкую кожу. 
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории