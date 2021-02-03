Дети «Копия мамы!»: Алексей Чадов поделился фото подросшего сына от Агнии Дитковските Артист признался, что шестилетний наследник заинтересовался кинематографом. 3 фев 2021 10:43

Звезды «Все новогодние праздники сидел дома с котом»: Алексей Чадов рассказал о перенесенном коронавирусе Артист поделился инструкцией того, как уберечься от болезни. 2 фев 2021 11:58

Дети «Крутой папа»: Алексей Чадов с сыном в шапках-ушанках прокатились на квадроцикле Актер показал подросшего наследника. 19 янв 2021 11:39

Звезды в соцсетях «Какое тело!»: Алексей Чадов показал подкачанный торс на пляжном фото Знаменитый артист покоряет Объединенные Арабские Эмираты. 8 дек 2020 16:08

Звезды «Красивая ножка»: Алексей Чадов подогрел слухи о новой возлюбленной Актёр поделился интригующим кадром. 23 ноя 2020 09:23

Звезды в соцсетях «Главное приключение года»: Чадов рассказал о завершении съемок своего режиссерского дебюта Знакомьтесь: разноплановый «Джон» Чадов. 16 ноя 2020 11:44

Звезды в соцсетях «Вообще не меняется»: совместное фото Алексея Чадова и 69-летнего Виктора Сухорукова покорило подписчиков Поклонники назвали звезд «Войны» актерами с большой буквы. 11 ноя 2020 12:27

Звезды «Самый красивый в нашем кино!»: трогательное фото Алексея Чадова очаровало фанатов На новом снимке актер предстал перед поклонниками с большим белым плюшевым медведем. 2 ноя 2020 17:01

Звезды «Начали режиссировать?»: Алексей Чадов и Виталий Кищенко интригуют кадрами со съемки Фанаты посчитали, что Алексей поменял профессию и встал за камеру. 28 окт 2020 14:42

Звезды в соцсетях «Не говори, что это АЭС»: видео Алексея Чадова встревожило подписчиков Актер подобрал локацию для своего нового фильма. 26 окт 2020 12:50

Звезды в соцсетях «Улетный экипаж»: Алексей Чадов поделился с подписчиками фото в образе летчика Актер приступил к съемкам своего режиссерского дебюта. 19 окт 2020 12:23

Звезды «Просто кошмар»: Бортич шокировала подписчиков видео со съемок сериала «Игра на выживание» Актриса показала, как над ней поработали гримеры для картины. 11 сен 2020 14:32