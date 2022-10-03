Ана де Армас
Новый фильм о Мэрилин Монро сравнили с низкопробным кино
Проект «Блондинка», который вышел на Netflix 28 сентября, раскритиковала модель Эмили Ратаковски.3 окт 2022 11:42
Эдриан Броуди был поражен, впервые увидев Ану де Армас в образе Мэрилин Монро
Коллега по площадке заставила актера поверить, что он встретил настоящую Мэрлин.18 сен 2022 14:08
Брэд Питт считает, что Ана де Армас «феноменально» сыграла Мэрилин Монро в байопике «Блондинка»
Питт является продюсером этого фильма.3 авг 2022 20:46
Как и Дэниэл Крэйг, Ана де Армас хотела бы, чтобы агент 007 оставался мужчиной
Актеры полагают, что наряду с Джеймсом Бондом во франшизе должны появляться яркие женские персонажи.23 июл 2022 12:21
Обладательница «Оскара» Эмиральд Феннел помогает писать сценарий спин-оффа «Джона Уика»
Главную роль исполнит Ана де Армас.15 июл 2022 15:54
Джойс Кэрол Оутс считает, что в фильме «Блондинка» удачно изображена жизнь Мэрилин Монро
Картина получила жесточайший рейтинг NC-17.12 июл 2022 17:07
По данным инсайдеров, сценаристы «Дэдпула» работают над приквелом «Серого человека» с Крисом Эвансом
Создатели также планируют сиквел.16 май 2022 16:47
Барри Кеоган и звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди сыграют с Розамунд Пайк в фильме «Солтбёрн»
Снимет фильм создательница «Девушки, подающей надежды».15 май 2022 12:43
Ана де Армас считает, что понятие «девушка Бонда» утратило актуальность
Женщины перестали быть красивым дополнением к агенту 007.3 окт 2021 11:58
Крис Эванс показал синяки, которые он получил на съемках «Серого человека»
Актер продемонстрировал последствия стычки с Райаном Гослингом.31 май 2021 13:30
Звезда «Бриджертонов» снимется в новом фильме от создателей «Мстителей» для Netflix
Компанию артисту составят Люк Эванс и Ана де Армас.4 мар 2021 11:40
«Расстались друзьями»: Бен Аффлек и Ана де Армас больше не встречаются
Актриса младше Аффлека на 16 лет.19 янв 2021 13:03
Обошла всех: возлюбленная Бена Аффлека Ана де Армас стала главной звездой 2020 года по версии IMDb
Знаменитость обошла Марго Робби и возглавила престижный рейтинг.3 дек 2020 13:43
Кольцо на безымянном пальце Аны де Армас спровоцировало слухи о помолвке с Беном Аффлеком
Скоро ли свадьба?24 ноя 2020 15:12
Marvel вернет права на Сорвиголову от Netflix меньше чем через 6 месяцев
Фанаты требуют вернуть любимого героя на телеэкраны.3 июн 2020 13:12
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