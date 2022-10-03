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Кино Как и Дэниэл Крэйг, Ана де Армас хотела бы, чтобы агент 007 оставался мужчиной Актеры полагают, что наряду с Джеймсом Бондом во франшизе должны появляться яркие женские персонажи. 23 июл 2022 12:21

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Кино Ана де Армас считает, что понятие «девушка Бонда» утратило актуальность Женщины перестали быть красивым дополнением к агенту 007. 3 окт 2021 11:58

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Звезды Звезда «Бриджертонов» снимется в новом фильме от создателей «Мстителей» для Netflix Компанию артисту составят Люк Эванс и Ана де Армас. 4 мар 2021 11:40

Звезды «Расстались друзьями»: Бен Аффлек и Ана де Армас больше не встречаются Актриса младше Аффлека на 16 лет. 19 янв 2021 13:03

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