Анастасия Шубская
49-летний Фигу сыграл в футбол прямо в самолете и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Звезда 2000-х годов и бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу вместе с другими спортсменами сыграл в футбол на высоте 600 метров над уровнем моря.2 окт 2022 14:33
Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская получила в день рождения подарок за 3,5 миллиона
Шубская отпраздновала день рождения без мужа.18 ноя 2021 10:31
Дочь Веры Глаголевой призналась, что отец не принимал ее внешность в детстве: «Маленький китаец»
Супруга российского хоккеиста отметила день рождения.17 ноя 2021 14:38
«Прекрасная атмосфера»: Глюкоза и Яна Кошкина зажгли на дне рождения Любови Успенской
Звезда шансона закатила вечеринку по случаю своего 67-летия.25 фев 2021 14:22
Роскошная красотка: Шубская в платье с глубоким декольте повеселилась с отцом на вечеринке у Успенской
Супруга хоккеиста порадовала фанатов новыми Stories в Instagram.25 фев 2021 13:10
«Какой шикарный спортсмен!»: Анастасия Шубская показала трогательное фото крошки-сына в хоккейной форме
Модель похвасталась старшим наследником.24 фев 2021 10:39
«Овечкин, ты готов?»: Шубская показала сына Сергея на льду в хоккейной форме
Сын хоккеиста пошел по стопам отца.17 фев 2021 16:14
«Ты к братику собрался?»: Шубская показала первые трогательные попытки сына сделать первые шаги
Юному наследнику недавно исполнилось 8 месяцев.16 фев 2021 12:10
«Как вы похожи!»: Анастасия Шубская очаровала фанатов редким трогательным фото с папой
Знаменитость поздравила отца с днем рождения.24 янв 2021 13:30
«Каким трогательным бывает грозный хоккеист»: Шубская поделилась нежным фото в объятиях Овечкина
В прошлом году пара отпраздновала три года совместной жизни.13 янв 2021 12:37
«Чудесный ангелочек!»: Шубская и Овечкин показали лицо младшего сына Ильи
Подписчики решили, что малыш похож на свою знаменитую бабушку.25 дек 2020 16:57
«Исторический момент!»: Александр Овечкин впервые поставил крошку-сына на коньки
Хоккеист остался доволен первым выходом мальчика на лед.17 дек 2020 13:21
«Кто приехал? Папа!»: Анастасия Шубская показала нежное видео встречи Овечкина с сыном
Легендарный хоккеист присоединился к семейному отдыху.27 ноя 2020 10:25
«И дуэт со Шнуровым»: Пелагея в пикантном платье «зажгла» на дне рождения жены Овечкина
Пелагея — на вечеринке жены прославленного хоккеиста.23 ноя 2020 16:21
В крошечном бикини: как выглядит фигура Анастасии Шубской через полгода после рождения второго сына
Шубская опубликовала видео в бикини с пляжного отдыха.23 ноя 2020 12:08
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