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Анна Кошмал

Анна Кошмал начала свою карьеру с популярного сериала «Сваты», что сразу сделало ее узнаваемой. Теперь режиссеры наперебой приглашают ее в свои проекты. Чаще всего Анна работает на съемках мелодрам, но поклонники уверены, что ей под силу любые жанры.

Биография

Аня родилась 22 октября 1994 года в Киеве в семье военного и учительницы. Она была вторым ребенком, брат Сергей старше ее на несколько лет. Будущая звезда с детства увлекалась музыкой и танцами, и в 2010 году без труда поступила в Киевское эстрадно-цирковое училище.

Родители были против подобной карьеры, но Ане было не впервой поступать своевольно: в период подросткового бунтарства будущая знаменитость часто не ночевала дома.

Уже на первом курсе Аня разочаровалась в своем выборе, потому что мечтала петь перед публикой, а в училище ее зрителями были только преподаватели в комиссии. Отучившись на специальности «эстрадный вокал», Аня решила сменить направление учебы и поступила на третий курс режиссерского отделения Киевской академии.

Фильмы и сериалы с Анной Кошмал в главной роли

Кадр из сериала "Сваты"

Кошмал дебютировала в кино в роли Жени Ковалевой в народно любимом сериале «Сваты». На кастинг 17-летняя Аня попала благодаря участию в детском мюзикле: организаторы вспомнили о ней и еще нескольких девочках, когда студия «Квартал 95» начала подбор актрис. Судьбоносный звонок застал ее на улице, и будущая звезда начала танцевать прямо посреди тротуара, а потом позвонила обрадовать отца, ведь «Сваты» были его любимом сериалом.

Ане так хорошо справилась со своей ролью в пятом, а потом и в шестом сезонах ленты, что два года подряд была номинирована на премию «Телетриумф».

Уже в следующем проекте под названием «Сашка» молодой актрисе досталась главная роль, за которую артистку опять номинировали на награду, на этот раз «Телезвезда». После нескольких ролей второго плана в 2016 году вышли сразу две картины с Анной в главной роли: «Перекрестки» и «Село на миллион». Во второй ленте актриса работала вместе со своим псом, овчаркой по кличке Фред.

Наиболее запомнились зрителям «Дочки-мачехи», «Вкус счастья», «Слуга народа», «Тайна Марии», «Чужие родные» с участием Кошмал. В последней ленте Анна сыграла студентку хореографического училища Лиза, и ей очень помогли занятия танцами в детстве.

Продолжается работа над седьмым сезоном «Сватов», картинами «Тень звезды» и «Корзина для счастья».

Песни

Вокальные данные Кошмал тоже не пропали даром. За время съемок «Сватов» актриса научилась играть на гитаре и вместе с экранным дедушкой спела «Мой календарь», «Все повторится», «Радостная грусть» и «Я без тебя». Не потерялся ее голос во время коллективного пения всем актерским составом песен «Буковель» и «Клен».
Ее голос понравился зрителям, и Анна исполнила «Эти сны», «Мой маленький оркестр», а также дуэт с композитором Александром Удовенко. А позже актриса выпустила сольный сингл «Поставлю на повтор», который уже никак не был связан в ее киноролями.

Личная жизнь

Анна — романтик и впервые влюбилась в партнера по танцевальной студии в ранней юности. Потом объектом ее симпатии стал оператор на площадке «Сватов». А вот отношений с одногруппником Антоном Климиком у нее не было, хотя слухи и уверяли в обратном. Актриса несколько раз повторяла, что с Антоном их связывает только дружба.

Анна Кошмал и Федор Добронравов

Федор и Анна отлично сработались во врем съемок «Сватов». Актриса говорила в своих интервью, что на площадке все приняли ее радушно и поддерживали на протяжении всего проекта. Хотя у нее совсем не было опыта работы в кино, опытные коллеги помогли ей собраться и раскрыть себя в образе Жени Ковалевой.
С Добронравовым молодая актриса работала наиболее плотно, ведь они не только вместе разговаривали на площадке, но и пели. Актер между дублями учил ее играть на гитаре, разучивал песни.

Муж и дети

С будущим мужем звезда была знакома заочно, через общих друзей, ведь в юности они жили по соседству. Новая встреча произошла случайно, и пости мгновенно вспыхнули чувства.

Ваню ничто не связывало с театром или кино, но он с понимаем относится к профессии супруги: мог сам приготовить ужин, когда Анна задерживалась на съемках.

Сначала молодые люди жили в гражданском браке, а зимой 2017 года оформили отношения официально. Свадьба была очень красивой, как и мечтала артистка: у нее было пышное белое платье и фотосессия в апартаментах со старинным интерьером. А летом 2018 года звезда родила сына Мишу.

Инстаграм

Как и все молодое поколение звезд шоу-бизнеса, Анна много времени уделяет соцсетям. На своей странице в Instagram (под ником smorkovkina) актриса делится рабочими моментами съемок, впечатлениями от путешествий, кадрами из фотосессий.

Знаменитость не часто балует поклонников фотографиями своей семьи, но иногда показывает сыночка. Чаще всего Анна выбирает такие ракурсы и моменты, чтобы личико Миши было видно не полностью.

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