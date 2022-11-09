Антонио Бандерас
Disney реанимирует историю об Индиане Джонсе в формате сериала
Знаменитый сюжет про искателя приключений собираются перезапустить, но уже без легендарного Харрисона Форда.9 ноя 2022 10:58
Крис Пратт опроверг слухи о том, что он станет новым Индианой Джонсом
Актер не хочет, чтобы его преследовал призрак Харрисона Форда.18 июл 2022 18:46
Дакота Джонсон утверждает, что Джесси Айзенберг игнорировал ее во время съемок «Социальной сети»
Но звезда «Пятидесяти оттенков серого» не держит зла на коллегу, воспринимая ту ситуацию с юмором.24 янв 2022 14:31
Готовясь к съемкам «Анчартед», Том Холланд поработал в баре одного из лондонских отелей
Актер тщательно прорабатывал мельчайшие детали образа своего персонажа.18 ноя 2021 14:42
Кто озвучивает Брэда Питта в фильмах на русском?
Красавчик Бред Питт будоражит сердца женщин во всем мире уже не одно десятилетие.19 окт 2021 14:58
Съемки «Индианы Джонса 5» снова в разгаре после возвращения Харрисона Форда
Производство проходит на территории Лондона.28 сен 2021 13:23
Сальма Хайек портит Райану Рейнольдсу отдых на пляже в отрывке из «Телохранителя жены киллера»
Студия Lionsgate показала завязку фильма.17 июн 2021 14:35
Режиссер «Телохранителя жены киллера» предвкушает эффектную сцену с погоней на лодках
Ее фрагменты можно увидеть в новом трейлере грядущего фильма.14 май 2021 16:26
«Было стыдно, я начала плакать»: Сальма Хайек рассказала о съемках постельных сцен с Бандерасом
Актриса вспомнила, как проходила работа над фильмом 1995 года «Отчаянный».16 фев 2021 14:31
Кевин Харт объяснил, почему никому не рассказал про диагностированный у него коронавирус
Комик сообщил о борьбе с опасным заболеванием.8 сен 2020 15:14
Том Холланд и Марк Уолберг официально приступили к съемкам экранизации Uncharted в Германии
Полнометражный боевик на основе популярной видеоигры должен выйти в прокат в июле 2021 года.21 июл 2020 15:38
Том Холланд показал впечатляющую мускулатуру для роли в экранизации Uncharted
Молодой актер не собирается уступать коллеге по съемкам Марку Уолбергу.14 июл 2020 11:07
Сальма Хайек засветилась на первом официальном постере «Телохранителя жены киллера»
Премьера фильма отложена на август следующего года.15 июн 2020 17:51
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