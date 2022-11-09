Антонио Бандерас

Кино Disney реанимирует историю об Индиане Джонсе в формате сериала Знаменитый сюжет про искателя приключений собираются перезапустить, но уже без легендарного Харрисона Форда. 9 ноя 2022 10:58

Кино Крис Пратт опроверг слухи о том, что он станет новым Индианой Джонсом Актер не хочет, чтобы его преследовал призрак Харрисона Форда. 18 июл 2022 18:46

Кино Дакота Джонсон утверждает, что Джесси Айзенберг игнорировал ее во время съемок «Социальной сети» Но звезда «Пятидесяти оттенков серого» не держит зла на коллегу, воспринимая ту ситуацию с юмором. 24 янв 2022 14:31

Кино Готовясь к съемкам «Анчартед», Том Холланд поработал в баре одного из лондонских отелей Актер тщательно прорабатывал мельчайшие детали образа своего персонажа. 18 ноя 2021 14:42

Кино Кто озвучивает Брэда Питта в фильмах на русском? Красавчик Бред Питт будоражит сердца женщин во всем мире уже не одно десятилетие. 19 окт 2021 14:58

Кино Съемки «Индианы Джонса 5» снова в разгаре после возвращения Харрисона Форда Производство проходит на территории Лондона. 28 сен 2021 13:23

Кино Сальма Хайек портит Райану Рейнольдсу отдых на пляже в отрывке из «Телохранителя жены киллера» Студия Lionsgate показала завязку фильма. 17 июн 2021 14:35

Кино Режиссер «Телохранителя жены киллера» предвкушает эффектную сцену с погоней на лодках Ее фрагменты можно увидеть в новом трейлере грядущего фильма. 14 май 2021 16:26

Звезды «Было стыдно, я начала плакать»: Сальма Хайек рассказала о съемках постельных сцен с Бандерасом Актриса вспомнила, как проходила работа над фильмом 1995 года «Отчаянный». 16 фев 2021 14:31

Звезды Кевин Харт объяснил, почему никому не рассказал про диагностированный у него коронавирус Комик сообщил о борьбе с опасным заболеванием. 8 сен 2020 15:14

Кино Том Холланд и Марк Уолберг официально приступили к съемкам экранизации Uncharted в Германии Полнометражный боевик на основе популярной видеоигры должен выйти в прокат в июле 2021 года. 21 июл 2020 15:38

Кино Том Холланд показал впечатляющую мускулатуру для роли в экранизации Uncharted Молодой актер не собирается уступать коллеге по съемкам Марку Уолбергу. 14 июл 2020 11:07