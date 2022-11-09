Все новости Антонио Бандерас

Антонио Бандерас

Кино
Disney реанимирует историю об Индиане Джонсе в формате сериала
Знаменитый сюжет про искателя приключений собираются перезапустить, но уже без легендарного Харрисона Форда.
Кино
Крис Пратт опроверг слухи о том, что он станет новым Индианой Джонсом
Актер не хочет, чтобы его преследовал призрак Харрисона Форда.
Кино
Дакота Джонсон утверждает, что Джесси Айзенберг игнорировал ее во время съемок «Социальной сети»
Но звезда «Пятидесяти оттенков серого» не держит зла на коллегу, воспринимая ту ситуацию с юмором.
Кино
Готовясь к съемкам «Анчартед», Том Холланд поработал в баре одного из лондонских отелей
Актер тщательно прорабатывал мельчайшие детали образа своего персонажа.
Кино
Кто озвучивает Брэда Питта в фильмах на русском?
Красавчик Бред Питт будоражит сердца женщин во всем мире уже не одно десятилетие.
Кино
Съемки «Индианы Джонса 5» снова в разгаре после возвращения Харрисона Форда
Производство проходит на территории Лондона. 
Кино
Сальма Хайек портит Райану Рейнольдсу отдых на пляже в отрывке из «Телохранителя жены киллера»
Студия Lionsgate показала завязку фильма.
Кино
Режиссер «Телохранителя жены киллера» предвкушает эффектную сцену с погоней на лодках
Ее фрагменты можно увидеть в новом трейлере грядущего фильма.
Звезды
«Было стыдно, я начала плакать»: Сальма Хайек рассказала о съемках постельных сцен с Бандерасом
Актриса вспомнила, как проходила работа над фильмом 1995 года «Отчаянный».
Звезды
Кевин Харт объяснил, почему никому не рассказал про диагностированный у него коронавирус
Комик сообщил о борьбе с опасным заболеванием. 
Кино
Том Холланд и Марк Уолберг официально приступили к съемкам экранизации Uncharted в Германии
Полнометражный боевик на основе популярной видеоигры должен выйти в прокат в июле 2021 года.
Кино
Том Холланд показал впечатляющую мускулатуру для роли в экранизации Uncharted
Молодой актер не собирается уступать коллеге по съемкам Марку Уолбергу. 
Кино
Сальма Хайек засветилась на первом официальном постере «Телохранителя жены киллера»
Премьера фильма отложена на август следующего года.
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