Все новости Белла Хадид

Белла Хадид

Звезды
В соцсетях высмеяли новую «самую красивую женщину мира»
В список попала звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер, а также актриса Зендея и Белла Хадид.
Звезды
«Держался на воде, как мог»: Легостаев рассказал, как выжил в море
Участник «Фабрики звезд» уплыл так далеко, что многие подумали — он погиб.
Звезды
Пропавшего в Сочи участника «Фабрики звезд» нашли
Константин Легостаев почти сутки не выходил на связь после того, как пошел купаться в море.
Звезды
Диана Гурцкая объяснила, почему не обижается на шутки про свою слепоту
44-летняя певица с рождения не видит, но это не помешало ей добиться больших успехов в жизни.
Звезды
Самая красивая женщина планеты Белла Хадид примерила «голое платье» — видео
25-летняя супермодель Белла Хадид стала звездой прошедших выходных, продемонстрировав последнюю модную новинку. 
Звезды
Ивлеева высмеяла новость о расставании Дуа Липы с Анваром Хадидом
Ивлеева вспомнила, что развелась с мужем раньше.
Звезды
«Испытываю это каждый день»: рассказавшая о проблемах с психикой Белла Хадид прилюдно расплакалась
Хадид откровенно рассказала о чувстве тревоги.
Звезды
«Никакой надменности»: Белла Хадид доказала, что не является «холодной стервой»
Американская супермодель прокомментировала свои самые яркие образы.
Мода и красота
8 актуальных веяний в мире моды, которые родом из нулевых
В мире моды все циклично. Что-то на пике, что-то теряет актуальность, о некоторых вещах вообще хочется забыть. Но, похоже, сделать это будет не так просто
Мода и красота
Глюкоза vs Меган Фокс: стилист сравнила российских и западных звезд в одинаковых нарядах
Эксперт выбрала, кто смотрится выигрышнее, и объяснила почему.  
Звезды в соцсетях
Джинсы на косточках держатся: Белла Хадид напугала соцсети худобой
Пользователи сети просят знаменитость вернуться в прежнюю форму.
Дети
Эмили Ратажковски впервые стала мамой и показала фото малыша
Счастливой новостью знаменитость поделилась в своем личном блоге.
Мода и красота
Фото: Джиджи Хадид вернулась на подиум впервые после рождения дочери
Модель открыла показ Versace в рамках Недели моды в Париже.
Звезды в соцсетях
«Безупречная красотка»: Хейли Бибер показала фото в провокационном наряде без белья
Поклонники пришли в восторг от пикантной фотосессии знаменитости.
Звезды
«Я люблю тебя»: Белла Хадид сделала новые тату «со смыслом» на арабском языке
Фанаты подозревают, что все это для любимого человека.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
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«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
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Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
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Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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