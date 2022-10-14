Белла Хадид
В соцсетях высмеяли новую «самую красивую женщину мира»
В список попала звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер, а также актриса Зендея и Белла Хадид.14 окт 2022 10:57
«Держался на воде, как мог»: Легостаев рассказал, как выжил в море
Участник «Фабрики звезд» уплыл так далеко, что многие подумали — он погиб.3 окт 2022 15:42
Пропавшего в Сочи участника «Фабрики звезд» нашли
Константин Легостаев почти сутки не выходил на связь после того, как пошел купаться в море.3 окт 2022 12:45
Диана Гурцкая объяснила, почему не обижается на шутки про свою слепоту
44-летняя певица с рождения не видит, но это не помешало ей добиться больших успехов в жизни.3 окт 2022 11:10
Самая красивая женщина планеты Белла Хадид примерила «голое платье» — видео
25-летняя супермодель Белла Хадид стала звездой прошедших выходных, продемонстрировав последнюю модную новинку.3 окт 2022 10:02
Ивлеева высмеяла новость о расставании Дуа Липы с Анваром Хадидом
Ивлеева вспомнила, что развелась с мужем раньше.21 дек 2021 16:44
«Испытываю это каждый день»: рассказавшая о проблемах с психикой Белла Хадид прилюдно расплакалась
Хадид откровенно рассказала о чувстве тревоги.10 ноя 2021 15:31
«Никакой надменности»: Белла Хадид доказала, что не является «холодной стервой»
Американская супермодель прокомментировала свои самые яркие образы.6 ноя 2021 09:13
8 актуальных веяний в мире моды, которые родом из нулевых
В мире моды все циклично. Что-то на пике, что-то теряет актуальность, о некоторых вещах вообще хочется забыть. Но, похоже, сделать это будет не так просто8 окт 2021 17:30
Глюкоза vs Меган Фокс: стилист сравнила российских и западных звезд в одинаковых нарядах
Эксперт выбрала, кто смотрится выигрышнее, и объяснила почему.23 авг 2021 17:00
Джинсы на косточках держатся: Белла Хадид напугала соцсети худобой
Пользователи сети просят знаменитость вернуться в прежнюю форму.17 мар 2021 10:46
Эмили Ратажковски впервые стала мамой и показала фото малыша
Счастливой новостью знаменитость поделилась в своем личном блоге.12 мар 2021 11:39
Фото: Джиджи Хадид вернулась на подиум впервые после рождения дочери
Модель открыла показ Versace в рамках Недели моды в Париже.9 мар 2021 11:46
«Безупречная красотка»: Хейли Бибер показала фото в провокационном наряде без белья
Поклонники пришли в восторг от пикантной фотосессии знаменитости.17 дек 2020 15:29
«Я люблю тебя»: Белла Хадид сделала новые тату «со смыслом» на арабском языке
Фанаты подозревают, что все это для любимого человека.27 ноя 2020 13:21
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