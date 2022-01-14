Дензел Вашингтон
Хоррор от создателей «Мстителей» и возвращение «Великого уравнителя»: кинодайджест
На большие экраны также вернется «Крестный отец».14 янв 2022 12:30
В какой последовательности смотреть все части «Блэйда»?
Это одна из самых поппулярных кинематографических франшиз.30 дек 2021 08:47
Эллен Помпео поссорилась с Дензелом Вашингтоном на съемках «Анатомии страсти»
Причиной стала импровизированная реплика.30 сен 2021 17:04
Райан Рейнольдс рассказал, как во время съемок «Кода доступа «Кейптаун» он дважды ударил Дензела Вашингтона
И до сих пор раскаивается.24 сен 2021 14:22
Дензел Вашингтон может получить роль в «Черной Пантере 2»
Этого хотел сам Чедвик Боузман.19 мар 2021 16:24
«Отеческая фигура»: Майкл Б Джордан рассказал о своей первой встрече с Дензелом Вашингтоном
Молодой актер давно мечтал познакомиться с кумиром.2 мар 2021 14:15
Производство сериала «Уравнитель» приостановлено из-за положительного теста на COVID-19
Неизвестно, отразится ли это на проекте, но пока график выхода серий остается неизменным.11 фев 2021 15:28
Смеющийся Чедвик Боузман на фото со съемок «Черной Пантеры»
«Нам до сих пор трудно поверить в то, что его больше нет».9 дек 2020 17:04
Дензел Вашингтон рассказал, почему отказался от роли в культовом «Терминаторе 2»
Актер мог сыграть создателя «Скайнета» Майлза Дайсона.28 окт 2020 17:06
Джон Дэвид Вашингтон прокомментировал задержку премьеры «Довода»
Исполнитель главной роли в ленте поделился мнением относительно постоянных переносов картины.8 авг 2020 11:00
Официально: продолжительность «Довода» Кристофера Нолана составит 150 минут
Триллер режиссера должен быть представлен в кинотеатрах 12 августа.15 июл 2020 13:20
Представлены новые постеры «Довода» Кристофера Нолана с Джоном Дэвидом Вашингтоном
После очередного переноса даты премьеры фильма Warner Bros. показали новый промо-арт.2 июл 2020 18:32
Сериал «Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей» закрыли после первого сезона
Детективную драму о парализованном сыщике продюсеры посчитали не слишком успешной.12 июн 2020 18:26
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