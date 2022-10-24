Все новости Дэвид Харбор

Дэвид Харбор

Общество
Правда ли американцы ненавидят русских
Как по-вашему, американцы нас ненавидят? Или восхищаются нашими гениальными лайфхаками? Мы почитали, как же они на самом деле про нас говорят.
Кино
Себастиан Стэн о фильме Marvel «Громовержцы»: «Наконец-то я освободился от Энтони Маки»
Актер отшутился о том, что теперь будет геройствовать без своего постоянного напарника по MCU.
Кино
Дэвид Харбор советовался с Райаном Рейнольдсом после провала «Хеллбоя»: «Я буду в порядке?»
«Зеленый Фонарь» подарил Рейнольдсу особую мудрость.
ТВ и сериалы
Звезда «Очень странных дел» о четвертом сезоне: «Ставки будут как никогда высоки»
Долгое ожидание окупится сполна.
Кино
У Дэвида Харбора есть идеи насчет того, где был Красный Страж во время событий «Мстителей: Финал»
Но делиться ими он не спешит.
Кино
Дэвид Харбор мечтает о фильме, посвященном соперничеству между Капитаном Америкой и Красным Стражем
По мнению звезды, персонажи являются отражениями друг друга.
Кино
Режиссер «Черной Вдовы» рассказала, чем предстоящий фильм будет выделяться на фоне киновселенной Marvel
Персонажи станут сложнее, но зрителям это должно понравиться.
Кино
Дэвид Харбор хотел, чтобы в «Черной Вдове» его герой говорил на русском, но студия Marvel отвергла эту идею
Актер настаивал, что русскоязычный персонаж должен говорить на родном языке с сопровождением субтитров, однако продюсеры фильма «восприняли это не очень хорошо».
Кино
Дэвид Харбор выложил забавное фото со съемок «Черной Вдовы»
Советский супергерой и смертоносные наемницы передают зрителям привет.
Кино
Дэвид Харбор намекнул, что в «Черной Вдове» могут появиться русские Мстители
Причем среди них есть один мутант.
ТВ и сериалы
Дэвид Харбор в восторге от четвертого сезона «Очень странных дел»
В продолжении покажут истинную суть Джима Хоппера.
Кино
Рон Перлман назвал причину отказа от роли Хеллбоя в ребуте франшизы
Актер не был готов сниматься в проекте, потому что в режиссерском кресле сидел не Гильермо дель Торо.
ТВ и сериалы
Дэвид Харбор тизерит «воскрешение» Хоппера в 4 сезоне «Очень странных дел»
Истории его героя должны уделить больше экранного времени.
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