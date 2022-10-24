Общество Правда ли американцы ненавидят русских Как по-вашему, американцы нас ненавидят? Или восхищаются нашими гениальными лайфхаками? Мы почитали, как же они на самом деле про нас говорят. 24 окт 2022 12:39

Кино Себастиан Стэн о фильме Marvel «Громовержцы»: «Наконец-то я освободился от Энтони Маки» Актер отшутился о том, что теперь будет геройствовать без своего постоянного напарника по MCU. 17 сен 2022 12:11

Кино Дэвид Харбор советовался с Райаном Рейнольдсом после провала «Хеллбоя»: «Я буду в порядке?» «Зеленый Фонарь» подарил Рейнольдсу особую мудрость. 7 июл 2022 16:43

ТВ и сериалы Звезда «Очень странных дел» о четвертом сезоне: «Ставки будут как никогда высоки» Долгое ожидание окупится сполна. 30 июн 2021 16:44

Кино У Дэвида Харбора есть идеи насчет того, где был Красный Страж во время событий «Мстителей: Финал» Но делиться ими он не спешит. 24 июн 2021 15:27

Кино Дэвид Харбор мечтает о фильме, посвященном соперничеству между Капитаном Америкой и Красным Стражем По мнению звезды, персонажи являются отражениями друг друга. 21 июн 2021 13:00

Кино Режиссер «Черной Вдовы» рассказала, чем предстоящий фильм будет выделяться на фоне киновселенной Marvel Персонажи станут сложнее, но зрителям это должно понравиться. 14 июн 2021 14:18

Кино Дэвид Харбор хотел, чтобы в «Черной Вдове» его герой говорил на русском, но студия Marvel отвергла эту идею Актер настаивал, что русскоязычный персонаж должен говорить на родном языке с сопровождением субтитров, однако продюсеры фильма «восприняли это не очень хорошо». 3 июн 2021 16:42

Кино Дэвид Харбор выложил забавное фото со съемок «Черной Вдовы» Советский супергерой и смертоносные наемницы передают зрителям привет. 31 май 2021 14:19

Кино Дэвид Харбор намекнул, что в «Черной Вдове» могут появиться русские Мстители Причем среди них есть один мутант. 13 май 2021 16:45

ТВ и сериалы Дэвид Харбор в восторге от четвертого сезона «Очень странных дел» В продолжении покажут истинную суть Джима Хоппера. 22 дек 2020 12:51

Кино Рон Перлман назвал причину отказа от роли Хеллбоя в ребуте франшизы Актер не был готов сниматься в проекте, потому что в режиссерском кресле сидел не Гильермо дель Торо. 26 июн 2020 16:30