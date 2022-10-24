Дэвид Харбор
Правда ли американцы ненавидят русских
Как по-вашему, американцы нас ненавидят? Или восхищаются нашими гениальными лайфхаками? Мы почитали, как же они на самом деле про нас говорят.24 окт 2022 12:39
Себастиан Стэн о фильме Marvel «Громовержцы»: «Наконец-то я освободился от Энтони Маки»
Актер отшутился о том, что теперь будет геройствовать без своего постоянного напарника по MCU.17 сен 2022 12:11
Дэвид Харбор советовался с Райаном Рейнольдсом после провала «Хеллбоя»: «Я буду в порядке?»
«Зеленый Фонарь» подарил Рейнольдсу особую мудрость.7 июл 2022 16:43
Звезда «Очень странных дел» о четвертом сезоне: «Ставки будут как никогда высоки»
Долгое ожидание окупится сполна.30 июн 2021 16:44
У Дэвида Харбора есть идеи насчет того, где был Красный Страж во время событий «Мстителей: Финал»
Но делиться ими он не спешит.24 июн 2021 15:27
Дэвид Харбор мечтает о фильме, посвященном соперничеству между Капитаном Америкой и Красным Стражем
По мнению звезды, персонажи являются отражениями друг друга.21 июн 2021 13:00
Режиссер «Черной Вдовы» рассказала, чем предстоящий фильм будет выделяться на фоне киновселенной Marvel
Персонажи станут сложнее, но зрителям это должно понравиться.14 июн 2021 14:18
Дэвид Харбор хотел, чтобы в «Черной Вдове» его герой говорил на русском, но студия Marvel отвергла эту идею
Актер настаивал, что русскоязычный персонаж должен говорить на родном языке с сопровождением субтитров, однако продюсеры фильма «восприняли это не очень хорошо».3 июн 2021 16:42
Дэвид Харбор выложил забавное фото со съемок «Черной Вдовы»
Советский супергерой и смертоносные наемницы передают зрителям привет.31 май 2021 14:19
Дэвид Харбор намекнул, что в «Черной Вдове» могут появиться русские Мстители
Причем среди них есть один мутант.13 май 2021 16:45
Дэвид Харбор в восторге от четвертого сезона «Очень странных дел»
В продолжении покажут истинную суть Джима Хоппера.22 дек 2020 12:51
Рон Перлман назвал причину отказа от роли Хеллбоя в ребуте франшизы
Актер не был готов сниматься в проекте, потому что в режиссерском кресле сидел не Гильермо дель Торо.26 июн 2020 16:30
Дэвид Харбор тизерит «воскрешение» Хоппера в 4 сезоне «Очень странных дел»
Истории его героя должны уделить больше экранного времени.24 июн 2020 07:55
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