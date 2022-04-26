Джаред Падалеки
Дженсен Эклс рассказал, что Джареду Падалеки «повезло остаться в живых» после серьезной автокатастрофы
Падалеки ехал в качестве пассажира.26 апр 2022 16:24
Что общего у Анастасии Волочковой, Орландо Блума и Джареда Падалеки? Ответ напугает
Балерина хранит чучело кота в спальне.15 дек 2021 13:57
Дженсен Эклс выступит режиссером одного из эпизодов второго сезона «Уокера»
Звезды «Сверхъестественного» вновь объединятся.26 сен 2021 15:18
«Совпадение?»: Эклс нашел мистическую связь между «Сверхъестественным» и «Пацанами»
Экранные братья Винчестеры отметили годовщину шоу.11 сен 2021 12:00
«Он всегда будет моим братом»: Джаред Падалеки отрицает конфликт с Дженсеном Эклсом
Звезда «Сверхъестественного» успокоил поклонников.20 авг 2021 12:00
В изначальной задумке «Сверхъестественного» братьев Винчестеров не было
Главным героем должен был стать журналист, путешествующий по стране.28 май 2021 16:25
Сериал «Супермен и Лоис» продлен на второй сезон
Шоу дебютировало 23 февраля этого года.3 мар 2021 09:53
«Это было сложнее, чем я думал»: Дженсен Эклс признался, как нелегко ему было принять окончание «Сверхъестественного»
Прощание с любимым сериалом.20 ноя 2020 13:34
Звезда «Супергерл» сыграет вместе с Джаредом Падалеки в перезапуске «Крутого Уокера»
Сериал стартует в январе 2021-го.4 ноя 2020 10:44
«Непослушный» реквизит испортил съемки финальной сцены Джеффри Дина Моргана в «Сверхъестественном»
Звезды сериала Дженсен Эклз и Джаред Падалеки поделились закулисными подробностями съемок 300-го эпизода и «выпрыгнувшей жемчужины».23 окт 2020 14:19
Дженсен Эклс уже намекает на возвращение «Сверхъестественного»
Актер уверен, что прощается с персонажем ненадолго.11 сен 2020 16:26
Дженсен Эклс присоединился к касту 3 сезона «Пацанов» в роли самого первого супергероя
Шоураннер Эрик Крипке решил привлечь к работе актера из другого собственного проекта.18 авг 2020 14:50
Финальные эпизоды 15 сезона «Сверхъестественного» закончат снимать в июле
Шоу-«долгожитель» канала The CW близится к завершению.29 июн 2020 08:17
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