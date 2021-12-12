Все новости Джереми Реннер

Джереми Реннер

Кино
Джереми Реннер рыдал после первого просмотра «Прибытия»
Во время съемок актер не знал, какова будет развязка.
Кино
Звезда «Соколиного Глаза» Хейли Стайнфелд опубликовала милое фото с псом Лаки
Снимок с Пицца-псом собрал больше миллиона лайков.
Кино
Черный Человек-паук в Marvel и провал «Соколиного глаза»: главные киноновости дня
Две популярные и любимые фанатами франшизы получили продолжение.
Кино
Хейли Стайнфелд рассказала забавную историю, произошедшую на съемках «Соколиного Глаза»
В ней замешана Флоренс Пью. 
Кино
Кто озвучивает Тома Харди в фильмах на русском?
В последние годы актера в большинстве случаев переводит Илья Исаев.
Кино
Кто озвучивает Тома Харди на русском в фильме «Веном»?
Свой голос брутальному голливудскому актеру, сыгравшему роль Бэйна, подарил Илья Исаев.
Кино
Сколько всего частей у фильма про Джейсона Борна?
Серия боевиков о бывшем сотруднике ЦРУ и профессиональном киллере, потерявшем память, вышла с 2002 по 2016 годы.
Кино
Кто озвучивает Венома на русском?
В фильмах «Веном» 2018 года и «Веном 2» 2021 года Эди Брока и его симбиота-инопланетянина дублирует один и тот же русский актёр.
Кино
Слух: Студия Marvel планирует перезапуск «Сорвиголовы» с Чарли Коксом и другими актерами из сериала Netflix
Человек без страха может вернуться на экраны в шоу Disney+ «Эхо». 
Кино
Джереми Реннер поделился солнечным фото со съемок «Мстителей: Финал»
Актер скучает по своим коллегам.
ТВ и сериалы
Звезда «Соколиного Глаза» Хейли Стайнфелд: «Если кому и стоит довериться, то это Marvel»
По словам актрисы, музыкальная деятельность не повлияет на ее работу в киновселенной Marvel.
ТВ и сериалы
Слухи: звезда «Оно» Билл Скарсгард сыграет клоуна-злодея в сериале Marvel «Соколиный глаз»
Актер снова повторит пугающего персонажа, но на этот раз в другом контексте сюжете. 
ТВ и сериалы
Клинт Бартон потеряет слух по сюжету нового сериала Marvel о Соколином глазе
Супергерой станет глухим в соответствии с сюжетом классических комиксов. 
Кино
Джейсон Блум по-прежнему разрабатывает фильм по комиксам о Спауне
Идею мрачного хоррора с рейтингом 17+ продюсер надеется воплотить в скором времени. 
Кино
Продюсер «Джейсона Борна» Фрэнк Маршалл надеется снять 6 часть франшизы
Последние на данный момент фильмы серии не показали заинтересованности зрителей в истории об агенте ЦРУ.
ТВ и сериалы
Раскрыто рабочее название сериала про Соколиного глаза – оно отсылает к комиксам Marvel
Зрители должны увидеть новый проект уже в следующем году.
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