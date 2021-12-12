Джереми Реннер
Джереми Реннер рыдал после первого просмотра «Прибытия»
Во время съемок актер не знал, какова будет развязка.12 дек 2021 12:33
Звезда «Соколиного Глаза» Хейли Стайнфелд опубликовала милое фото с псом Лаки
Снимок с Пицца-псом собрал больше миллиона лайков.3 дек 2021 12:32
Черный Человек-паук в Marvel и провал «Соколиного глаза»: главные киноновости дня
Две популярные и любимые фанатами франшизы получили продолжение.30 ноя 2021 12:50
Хейли Стайнфелд рассказала забавную историю, произошедшую на съемках «Соколиного Глаза»
В ней замешана Флоренс Пью.17 ноя 2021 15:08
Кто озвучивает Тома Харди в фильмах на русском?
В последние годы актера в большинстве случаев переводит Илья Исаев.1 ноя 2021 12:16
Кто озвучивает Тома Харди на русском в фильме «Веном»?
Свой голос брутальному голливудскому актеру, сыгравшему роль Бэйна, подарил Илья Исаев.22 окт 2021 14:46
Сколько всего частей у фильма про Джейсона Борна?
Серия боевиков о бывшем сотруднике ЦРУ и профессиональном киллере, потерявшем память, вышла с 2002 по 2016 годы.22 окт 2021 12:55
Кто озвучивает Венома на русском?
В фильмах «Веном» 2018 года и «Веном 2» 2021 года Эди Брока и его симбиота-инопланетянина дублирует один и тот же русский актёр.13 окт 2021 14:50
Слух: Студия Marvel планирует перезапуск «Сорвиголовы» с Чарли Коксом и другими актерами из сериала Netflix
Человек без страха может вернуться на экраны в шоу Disney+ «Эхо».4 окт 2021 14:40
Джереми Реннер поделился солнечным фото со съемок «Мстителей: Финал»
Актер скучает по своим коллегам.11 фев 2021 15:21
Звезда «Соколиного Глаза» Хейли Стайнфелд: «Если кому и стоит довериться, то это Marvel»
По словам актрисы, музыкальная деятельность не повлияет на ее работу в киновселенной Marvel.18 янв 2021 16:21
Слухи: звезда «Оно» Билл Скарсгард сыграет клоуна-злодея в сериале Marvel «Соколиный глаз»
Актер снова повторит пугающего персонажа, но на этот раз в другом контексте сюжете.5 авг 2020 09:35
Клинт Бартон потеряет слух по сюжету нового сериала Marvel о Соколином глазе
Супергерой станет глухим в соответствии с сюжетом классических комиксов.30 июн 2020 14:14
Джейсон Блум по-прежнему разрабатывает фильм по комиксам о Спауне
Идею мрачного хоррора с рейтингом 17+ продюсер надеется воплотить в скором времени.29 июн 2020 10:21
Продюсер «Джейсона Борна» Фрэнк Маршалл надеется снять 6 часть франшизы
Последние на данный момент фильмы серии не показали заинтересованности зрителей в истории об агенте ЦРУ.19 июн 2020 14:16
Раскрыто рабочее название сериала про Соколиного глаза – оно отсылает к комиксам Marvel
Зрители должны увидеть новый проект уже в следующем году.10 июн 2020 12:39
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