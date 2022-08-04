Джеймс Ганн
Режиссер Джеймс Ганн считает, что фильм о Скуби-Ду с рейтингом 18+ вполне возможен
Эта идея особенно нравится Мэттью Лилларду.4 авг 2022 13:43
Звезда «Бората 2» Мария Бакалова сыграет в «Стражах Галактики 3»
Участие актрисы подтвердил автор фильма Джеймс Ганн.7 июн 2022 19:23
В третьем сезоне мультсериала «Харли Квинн» Джеймс Ганн сыграет анимационную версию самого себя
Режиссер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» вновь встретится с Харли Квинн – на этот раз непосредственно на экране.18 мар 2022 17:35
Джеймс Ганн был шокирован тем, что Warner Bros и DC позволили ему сделать в финальной серии «Миротворца»
Режиссер был невероятно воодушевлен открывшимися перспективами.30 янв 2022 11:42
Интригующие детали «Стражей Галактики 3» и танцевальные «Острые козырьки»: кинодайджест
Вышел первый трейлер сериала «Лунный рыцарь».18 янв 2022 12:00
Голливудский ремейк «Рейда» и утечка сюжета «Пилы 10»: кинодайджест
Режиссер «Стражей Галактики» вновь поработает на Warner Bros.11 янв 2022 12:45
В какой последовательности смотреть все части «Стражей Галактики» по хронологии
Вообще, фильмы киновселенной Marvel стоит смотреть в особом порядке, где первая часть Стражей смотрится после фильма «Первый мститель: Другая война».29 дек 2021 18:15
Режиссер Джеймс Ганн опубликовал фото с офисным псом, намекая на скорый старт съемок «Стражей Галактики 3»
На заднем фоне запечатлено нечто интригующее.3 ноя 2021 13:39
Джеймс Ганн работает над новым проектом в рамках киновселенной DC
Фанаты предполагают, что им может оказаться третья часть «Отряда самоубийц» или новая история о Харли Квинн.4 окт 2021 14:51
Уилл Смит рад, что в новом «Отряде самоубийц» роль Дэдшота не отдали другому актеру
Исполнитель дал понять, что все еще может вернуться к своему образу.29 сен 2021 15:00
Релиз «Отряда самоубийц: Миссия навылет» на Blu-ray будет включать массу бонусов и удаленных сцен
Фильм появится на физических носителях ближе к концу октября.7 сен 2021 15:35
Джеймс Ганн заинтересован в съемках «Отряда самоубийц 3»
Ранее студия подтвердила дальнейшее сотрудничество с постановщиком.5 сен 2021 11:57
Марго Робби не хотела, чтобы Харли Квинн была центральным персонажем «Отряда самоубийц: Миссия навылет»
Это помогло Джеймсу Ганну выстроить структуру фильма.17 авг 2021 13:30
У Марго Робби нет творческого контроля над Харли Квинн в киновселенной DC
Но она довольна тем, что сделал с героиней Джеймс Ганн.10 авг 2021 14:46
Карен Гиллан не знает о судьбе «Джуманджи 4»: «Ко мне никто не обращался»
Но актриса очень надеется на продолжение.11 июл 2021 15:32
Дэйв Батиста хотел бы сыграть в «Звездном пути»
Актер считает, что он рожден для роли Клингонца.28 июн 2021 16:53
Джеймс Ганн непременно бы взялся за сольный фильм о Харли Квинн
В этом едва ли кто-то сомневался.25 июн 2021 15:35
Многие актеры «Отряда самоубийц 2» узнали о смерти своих персонажей только в самый последний момент
Джеймс Ганн старался держать все в режиме максимальной секретности.24 июн 2021 16:03
Джеймс Ганн поделился новой порцией фото со съемочной площадки сериала «Миротворец»
Режиссер намекнул, что в скором времени работа подойдет к концу.23 июн 2021 13:55
По словам Джона Сины, новый «Отряд самоубийц» не является ни сиквелом, ни ремейком
Фильм однозначно будет чем-то особенным.18 июн 2021 13:14
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