Имя Елены Ксенофонтовой несколько лет упоминалось в связи с семейным скандалом, но теперь актриса все сильнее укрепляет свои позиции в профессии. Артистка обладает исключительным талантом, благодаря которому ее любят зрители и режиссеры.

Биография

Источник кадра: Legion-Media

Елена Ксенофонтова родилась 17 декабря 1972 года в казахстанском городке Хромтау. Мать очень любила дочь и старалась, чтобы у девочки были шансы получить любую профессию по своему выбору.

Еще дошкольницей родители перевезли Елену в подмосковный Серпухов, где девочка пошла в школу. Мать записывала ее на различные кружки и секции, Ксенофонтова училась играть на фортепиано в музыкальной школе, брала уроки в художественной. Будущая звезда увлекалась леткой атлетикой, но о спортивной карьере не мечтала. Елена задумывалась о профессии врача, но боялась крови и однажды поняла, что медицинская карьера не сделает ее знаменитой.

Так Ксенофонтова решила стать актрисой. И тут столкнулась с неодобрением матери, которая хотела дать дочери серьезное образование в МГИМО.

Их противостояние продолжалось до выпускного класса, когда у Елены заподозрили рак мозга. Девушка провела в больнице 4 года, пока врачи пытались поставить точный диагноз, а потом боролись за ее здоровье. Медики в голос уверяли будущую звезду, что она не выдержит нагрузок актерской профессии.

Вопреки всем рекомендациям и советам в 1994 году Елена поступила на актерский курс во ВГИК. Уже на втором курсе она начала играть в московском театре «Школа современной пьесы», и за успехи и на сцене, и в учебе в 1998 году была удостоена премии имени Тамары Макаровой.

Молодую выпускницу ВГИКа пригласили на работу сразу шесть столичных театров.

До 2000 года Ксенофонтова продолжала служить в «Школе современной пьесы», а после перешла в труппу Московского драматического театра пол руководство Армена Джигарханяна. Именно знаменитый артист назвал молодую актрису штучным товаром, указав на уникальность ее таланта и личных качеств. Елена покинула театр в 2009 году.

Личная жизнь

Ксенофонтова дважды была в официальном браке. В первый раз она вышла замуж в 19 лет за Игоря Липатова. Их союз оказался довольно крепким: супруги прожили вместе 11 лет. Но со временем молодые люди заметно изменились, и решили расстаться.

С продюсером Ильей Неретиным актриса познакомилась в 2002 году во время работы над фильмом «Тайга». Оба ощутили особое притяжение, но целый год проверяли свои чувства, пока не поженились.

Вскоре у пары родился первенец, сын Тимофей. Занятая ребенком и карьерой Елена вдруг узнала о неверности мужа – это стало поводом для развода. Актриса не отрицает, что Илья хороший отец, тот продолжал видеться с сыном.

Муж и дети

Сейчас Ксенофонтова не замужем. После скандального расставания с гражданским супругом она сосредоточилась на восстановлении профессиональной репутации и детях.

Елена Ксенофонтова и суд с мужем Александром Рыжих

Елена долго скрывала от публики роман, возникший после второго развода. Пресса долго выясняла личность таинственного избранника звезды экрана и узнала, что им стал Александр Рыжих, юрист ЮКОСа. У них были серьезные отношения, пара даже пыталась завести общих детей. Первого ребенка Елена потеряла, зато в 2011 году она стала мамой малышки Софии.

Идиллия для публики рухнула в декабре 2016 года, когда Рыжих обвинил Ксенофонтову в побоях. По его версии, гражданская жена в пылу ссор била его, даже при детях, что стало причиной сотрясения мозга. Елена заявила, что оцарапала мужа, когда он избивал ее и пытался задушить. Многие представители актерского сообщества встали на сторону Елены, но суд посчитал ее вину доказанной.

Актриса обжаловала приговор и пошла в ток-шоу рассказать правду о жизни с Рыжих. Она назвала видимостью их идеальную жизнь и эмоционально высказалась о самом муже.

Эти высказывания Александр записал и обвинил Елену в подготовке его убийства. 16 марта 2017 года актрису полностью оправдали.

Ксенофонтова заявила, что причиной всех обвинений стала квартира, которую муж вместе с двумя машиноместами подарил Елене до начала совместной жизни. Если бы суд подтвердил намерения актрисы причинить вред мужу, то договор дарения можно было расторгнуть. За время нахождения в собственности Елены жилье сильно изменилось: актриса продала свою квартиру и сделала в подаренной хороший ремонт, заплатила долги по ЖКУ.

С началом судебного преследования она продала спорное жилье и спряталась от Рыжих. Он не виделся с Софией 3 месяца – и подал в суд, чтобы установить порядок общения с ребенком. Позже он подал еще один иск: требовал с Елены 60 млн рублей за проданную квартиру и машиноместо. Весной 2018 года суд велел актрисе вернуть мужу одно машиноместо, в остальном иске отказал.

Фильмы и сериалы с Еленой Ксенофонтовой в главной роли

Кадр из сериала "Отель "Элеон"

Кинокарьера Ксенофонтовой началась в 1992 году с эпизодической роли в картине «Бабник-2». После этого актриса сосредоточилась на работе в театре, но в 2003 году получила главные роли в двух мелодрамах сразу: «Лучший город Земли» и «Небо и земля».

В следующем году она сыграла художницу Элен Сорель в военной драме «Красная капелла». Ее партнерами на площадке стали Алексей Горбунов, Дмитрий Назаров, Илья Шакунов, Кирилл Пирогов, Марина Могилевская, Валентин Смирнитский.

Позже она сыграла главные роли в мелодрамах «Карамболь», «Дочки-матери», «Женщина, не склонная к авантюрам», «Сердцеедки», «Спящий и красавица», «Плен страсти». Были в карьере актрисы и военная драма «До свидания, мальчики», и детективный сериал «Право на правду», и криминальная драма «Хорошие руки».

Карьера Елены сделала новый виток, когда актриса появилась в пятом сезоне рейтингового сериала «Кухня», сыграв владелицу отеля Элеонору Галанову. Позже артистка в том же образе снялась в проектах «Отель «Элеон», «Гранд», «Кухня. Война за отель».

Инстаграм

У актрисы есть Instagram-аккаунт (https://www.instagram.com/elena_ksenofontova_official/), где она жалуется поклонникам на усталость от судебных тяжб и делится радостью новых ролей и семейных событий. На своей странице Елена хвастается успехами детей и показывает кадры из спектаклей со своим участием.